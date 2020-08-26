网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

女性题材《世间有她》官宣导演阵容

张艾嘉、李少红、陈冲、俞飞鸿联合执导

2020-08-26 11:18:56 来源：Mtime时光网

影片由四个短片组成，故事的时间线设置在2020年，主题是“爱和治愈”，讲述当代女性在这个特殊时期的选择、付出和担当。
      时光网讯 日前，电影《世间有她》官宣导演阵容，张艾嘉李少红陈冲俞飞鸿四位女性导演集结，她们将分别执导四个女性故事，组成一部电影。

      影片由四个短片组成，故事的时间线设置在2020年，主题是“爱和治愈”，讲述当代女性在这个特殊时期的选择、付出和担当。

      “今年大家的工作和生活都受到疫情冲击，惶恐和焦虑是生活的主线。在特殊时期，我们的心灵需要抚慰，尤其需要这样一部电影疗愈伤痛，释放压力。”总制片人董文洁表示。

      据悉，《世间有她》与四位导演可以说是一拍即合。陈冲导演接到邀请的第二天就着手开始创作剧本。张艾嘉导演则在紧凑的档期中挤出创作和拍摄制作的时间。李少红导演也爽快应邀，第一次与制片人见面就兴奋地聊起故事方向。俞飞鸿最初接到邀请时有些犹豫，本着对作品负责的态度，直到剧本初稿出来才正式确认接过导筒。

      “女导演的视角和表达更加细腻，情感更加动人，这是女性的先天优势。希望《世间有她》能打造成一个女性题材的IP，成为女性影视人绽放才情的创作平台，不局限于院线电影，也可以拍摄制作剧集、衍生剧等。”这是《世间有她》总制片人董文洁构建“她宇宙”的初衷：“《世间有她》的故事贴近生活中的每个人，关照现实意义非凡。故事主角虽然是女性，但与其发生链接的家庭关系或社会关系，是丰富多元的，情感基调传递的是爱和治愈的力量。作为电影人，我们不能为生产而生产，而是希望我们的每一部作品都可以为行业、为观众留存下有价值的资产。”

   编辑：羊羊

关键词： 世间有她
关注时光网微信

相关电影/影人

世间有她

世间有她 (2021)

0.0

在线播放

张艾嘉

张艾嘉

Sylvia Chang

职业：演员 | 编剧 | 导演 | 制作人

查看影人作品  >

李少红

李少红

Shaohong Li

职业：导演 | 制作人 | 编剧 | 副导演/助理导演 | 艺术指导

查看影人作品  >

陈冲

陈冲

Joan Chen

职业：演员 | 导演

查看影人作品  >

俞飞鸿

俞飞鸿

Faye Yu

职业：演员 | 导演

查看影人作品  >

显示更多∨

会员评论 (1)

发表

本周热读

1

古天乐版吕布遇见古力娜扎版貂蝉

《真‧三国无双》曝剧照 影片已完成后期

6
这个版本吕布和貂蝉你们满意吗？
2

仿佛从未看过!扎导"正义联盟"正式预告

总长4小时分4集播出 或登陆HBOMax以外平台

这还是我们认识的《正义联盟》吗？这完全是一部新电影吧！
3

罗伯特帕丁森版《蝙蝠侠》曝中字预告

你到底是谁？布鲁斯韦恩：我是复仇者！

蝙蝠侠：我是复仇者！
4

这肯定是诺兰观影门槛最高的作品

《信条》独家影评：像一场150分钟的智力竞赛

时光网有幸第一时间看到这部被全球影迷期待的电影，并迫..
5

乘风破浪！小李海边与女友、孩童戏水

半裸上身和孩子们尽享天伦之乐

11
小李和女友海边戏水，和孩子玩得开心。

查看更多