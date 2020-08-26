影片由四个短片组成，故事的时间线设置在2020年，主题是“爱和治愈”，讲述当代女性在这个特殊时期的选择、付出和担当。





影片由四个短片组成，故事的时间线设置在2020年，主题是“爱和治愈”，讲述当代女性在这个特殊时期的选择、付出和担当。





“今年大家的工作和生活都受到疫情冲击，惶恐和焦虑是生活的主线。在特殊时期，我们的心灵需要抚慰，尤其需要这样一部电影疗愈伤痛，释放压力。”总制片人董文洁表示。





据悉，《世间有她》与四位导演可以说是一拍即合。陈冲导演接到邀请的第二天就着手开始创作剧本。张艾嘉导演则在紧凑的档期中挤出创作和拍摄制作的时间。李少红导演也爽快应邀，第一次与制片人见面就兴奋地聊起故事方向。俞飞鸿最初接到邀请时有些犹豫，本着对作品负责的态度，直到剧本初稿出来才正式确认接过导筒。





“女导演的视角和表达更加细腻，情感更加动人，这是女性的先天优势。希望《世间有她》能打造成一个女性题材的IP，成为女性影视人绽放才情的创作平台，不局限于院线电影，也可以拍摄制作剧集、衍生剧等。”这是《世间有她》总制片人董文洁构建“她宇宙”的初衷：“《世间有她》的故事贴近生活中的每个人，关照现实意义非凡。故事主角虽然是女性，但与其发生链接的家庭关系或社会关系，是丰富多元的，情感基调传递的是爱和治愈的力量。作为电影人，我们不能为生产而生产，而是希望我们的每一部作品都可以为行业、为观众留存下有价值的资产。”

编辑：羊羊