动画电影《杨戬》将于2021年上映。





阿花和杨天佑















电影出品方北京天影影业有限公司和盘石影业操盘动画电影《杨戬》的前期美术设计中，颠覆杨戬的固有刻板印象，融合古代神话中杨戬的高超作战技巧和不言弃的精神，展现给大家人物性格更加丰富二郎神杨戬人物形象。









玉鼎真人





执行制片人杜羽泽表示：影片正在紧张制作中，预计将于年底完成全片80%的制作。此次《杨戬》独立电影中，杨戬还带着自己心爱的哮天犬共同登场。其中出场的还有主女角阿花、杨戬的父母杨天佑和瑶姬云华娘娘，杨戬的师父玉鼎真人和反叛蛟神一同登场。





影片《杨戬》将于2021年全国上映。