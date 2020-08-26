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动画电影《杨戬》曝美术设计概念视频

亮相北影节云北京市场 计划2021年上映

2020-08-26 11:55:30 来源：Mtime时光网

动画电影《杨戬》将于2021年上映。
　　

美术设计概念视频

时光网讯 8月25日，由北京国际电影节主办的线上云展会“云北京市场”正式上线，动画电影《杨戬》公布全新美术设计视频。

　　在全新美术设计视频中，颜色明艳的杨戬和新人物“阿花”的生活环境，昭示着杨戬曾在这里度过一段美好的幸福生活。影片由《大圣归来》制片人胡明一担任总制片人，周提峰担任出品人，杜羽泽、周和乾担任联合制片人，殷玉麒担任总导演。
阿花和杨天佑

　　动画电影《杨戬》讲述二郎神杨戬之母不顾天庭戒律，与凡人生下子女，后被天庭捉拿压于桃山之下，哮天犬伴随杨戬一生，历经磨难，最终协助杨戬消灭九大金乌拯救苍生。另外，电影首次加入哮天犬的“犬类世界”，与杨戬人物结合。



　　电影出品方北京天影影业有限公司和盘石影业操盘动画电影《杨戬》的前期美术设计中，颠覆杨戬的固有刻板印象，融合古代神话中杨戬的高超作战技巧和不言弃的精神，展现给大家人物性格更加丰富二郎神杨戬人物形象。



玉鼎真人

　　执行制片人杜羽泽表示：影片正在紧张制作中，预计将于年底完成全片80%的制作。此次《杨戬》独立电影中，杨戬还带着自己心爱的哮天犬共同登场。其中出场的还有主女角阿花、杨戬的父母杨天佑和瑶姬云华娘娘，杨戬的师父玉鼎真人和反叛蛟神一同登场。

　　影片《杨戬》将于2021年全国上映。

   编辑：小火纸

关键词： 杨戬 动画电影 美术设计 概念图
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