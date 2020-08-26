斯皮尔伯格的父亲非常支持儿子的电影梦，如今他去了另外一个世界。

中间为斯皮尔伯格父亲









以下内容来自时光网编辑小Sa2017年的稿件：





父亲背后支持电影梦





斯皮尔伯格与父亲 据斯皮尔伯格的传记表述，爸爸知道他非常热爱电影，在他16岁暑假的时候，通过中间人联系到一位环球电视部门的工作人员，托他带自己的儿子参观环球的工作场地。于是斯皮尔伯格第一次见识到电影的真实制作过程，并与这位工作人员保持了间断的联系。





次年夏天他又再次回到环球影城，义务担任剧组助理。斯皮尔伯格回忆道，他那时经常在好莱坞的环球影城里乱晃。他坐上游览车，在外景地游荡；当游览车在某个地方停下，让你上厕所的时候，他就躲在里面不出来，这样就成功地留在了影城里面。





后来，斯皮尔伯格申请美国最好的电影学院南加州大学（USC），并且进行了个人面试，遗憾的是考官当面拒绝了他。他后来去的是加州大学长滩分校，“环球影城成为我的学校”，但斯皮尔伯格这样说道。

















4. 父母离异，“家庭关系”成为标志性主题之一





19岁的时候，斯皮尔伯格的父母离婚，但他对其中的细节全然不知。母亲爱上了父亲最好的朋友，父亲为了保护母亲，对孩子们说是自己要离婚，从没告诉孩子们其实是妈妈提出的离婚。“我那时依然爱着她。”父亲说道。





不知情的斯皮尔伯格认为父亲抛弃了他们，因此长达15年不跟父亲联系。为了逃避与父亲建立联系，沉浸在工作当中，就像当年父亲沉浸在自己工作中而不顾孩子们。“我变成了父亲。我变成了工作狂。”斯皮尔伯格说。

















另外有意思的是，斯皮尔伯格的父母在步入晚年后又复合了。两人度过了一段甜蜜的时光，直到母亲在2017年2月的时候离世，享年97岁。他的父亲今年则103岁的年纪过世。