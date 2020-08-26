时光网讯
据外媒报道，好莱坞大导演史蒂文·斯皮尔伯格
的父亲，阿诺·梅耶·斯皮尔伯格于美国时间8月25日寿终正寝，享年103岁。关于父亲和斯皮尔伯格的关系2017年播出的纪录片《史蒂文·斯皮尔伯格》
中有过详细描述，可以说斯皮尔伯格很多电影中都有父子、家庭关系的投射。
以下内容来自时光网编辑小Sa2017年的稿件：
父亲背后支持电影梦
据斯皮尔伯格的传记表述，爸爸知道他非常热爱电影，在他16岁暑假的时候，通过中间人联系到一位环球电视部门的工作人员，托他带自己的儿子参观环球的工作场地。于是斯皮尔伯格第一次见识到电影的真实制作过程，并与这位工作人员保持了间断的联系。
次年夏天他又再次回到环球影城，义务担任剧组助理。斯皮尔伯格回忆道，他那时经常在好莱坞的环球影城里乱晃。他坐上游览车，在外景地游荡；当游览车在某个地方停下，让你上厕所的时候，他就躲在里面不出来，这样就成功地留在了影城里面。
后来，斯皮尔伯格申请美国最好的电影学院南加州大学（USC），并且进行了个人面试，遗憾的是考官当面拒绝了他。他后来去的是加州大学长滩分校，“环球影城成为我的学校”，但斯皮尔伯格这样说道。
当斯皮尔伯格还小的时候，他的爸爸常常带他去看流星雨，并告诉他天空是个充满奇迹的地方。这让他觉得，如果外星文明和人类见面，一定是亲切友好的，一定会有交流对话。他把这样的想象带到了《第三类接触》
中。
他青少年的时候，父母感情破裂并最终离婚，这段经历也同样被带到了这部作品中。当时忽然有一天，父亲与母亲吵架，父亲情绪失控。斯皮尔伯格站在厨房里，愤怒地觉得父亲不像个男人，哭得像个小孩一样。接着他对父亲不断声嘶力竭地大喊“爱哭鬼”，直到父亲把他推出厨房。在《第三类接触》
中有一个场景，小男孩看到父母在浴室里吵架，他愤怒地边扇门边吼“爱哭鬼”，这个小男孩其实就是现实中的斯皮尔伯格。
4. 父母离异，“家庭关系”成为标志性主题之一
19岁的时候，斯皮尔伯格的父母离婚，但他对其中的细节全然不知。母亲爱上了父亲最好的朋友，父亲为了保护母亲，对孩子们说是自己要离婚，从没告诉孩子们其实是妈妈提出的离婚。“我那时依然爱着她。”父亲说道。
不知情的斯皮尔伯格认为父亲抛弃了他们，因此长达15年不跟父亲联系。为了逃避与父亲建立联系，沉浸在工作当中，就像当年父亲沉浸在自己工作中而不顾孩子们。“我变成了父亲。我变成了工作狂。”斯皮尔伯格说。
直到1998年，他拍摄了《拯救大兵瑞恩》
，这是一部为他父亲而拍的作品。“当我小的时候，我的父亲总是跟我讲述二战的故事。他的军人朋友会到家里来。”斯皮尔伯格说道。他开始恢复与父亲的联系；当他说“这是我为父亲所拍”时，父亲深受感动。二人最终修复了关系，并比以前更加亲密。
另外有意思的是，斯皮尔伯格的父母在步入晚年后又复合了。两人度过了一段甜蜜的时光，直到母亲在2017年2月的时候离世，享年97岁。他的父亲今年则103岁的年纪过世。