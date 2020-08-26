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导演斯皮尔伯格的父亲去世 享年103岁

父亲是斯皮尔伯格实现电影梦的重要推手

2020-08-26 15:37:53 来源：Mtime时光网

斯皮尔伯格的父亲非常支持儿子的电影梦，如今他去了另外一个世界。
中间为斯皮尔伯格父亲

　　时光网讯 据外媒报道，好莱坞大导演史蒂文·斯皮尔伯格的父亲，阿诺·梅耶·斯皮尔伯格于美国时间8月25日寿终正寝，享年103岁。关于父亲和斯皮尔伯格的关系2017年播出的纪录片《史蒂文·斯皮尔伯格》中有过详细描述，可以说斯皮尔伯格很多电影中都有父子、家庭关系的投射。

　　以下内容来自时光网编辑小Sa2017年的稿件：

 父亲背后支持电影梦

斯皮尔伯格与父亲

　　据斯皮尔伯格的传记表述，爸爸知道他非常热爱电影，在他16岁暑假的时候，通过中间人联系到一位环球电视部门的工作人员，托他带自己的儿子参观环球的工作场地。于是斯皮尔伯格第一次见识到电影的真实制作过程，并与这位工作人员保持了间断的联系。

　　次年夏天他又再次回到环球影城，义务担任剧组助理。斯皮尔伯格回忆道，他那时经常在好莱坞的环球影城里乱晃。他坐上游览车，在外景地游荡；当游览车在某个地方停下，让你上厕所的时候，他就躲在里面不出来，这样就成功地留在了影城里面。

　　后来，斯皮尔伯格申请美国最好的电影学院南加州大学（USC），并且进行了个人面试，遗憾的是考官当面拒绝了他。他后来去的是加州大学长滩分校，“环球影城成为我的学校”，但斯皮尔伯格这样说道。

3. “《第三类接触》是我最私人的电影”

《第三类接触》

　　当斯皮尔伯格还小的时候，他的爸爸常常带他去看流星雨，并告诉他天空是个充满奇迹的地方。这让他觉得，如果外星文明和人类见面，一定是亲切友好的，一定会有交流对话。他把这样的想象带到了《第三类接触》中。

　　他青少年的时候，父母感情破裂并最终离婚，这段经历也同样被带到了这部作品中。当时忽然有一天，父亲与母亲吵架，父亲情绪失控。斯皮尔伯格站在厨房里，愤怒地觉得父亲不像个男人，哭得像个小孩一样。接着他对父亲不断声嘶力竭地大喊“爱哭鬼”，直到父亲把他推出厨房。在《第三类接触》中有一个场景，小男孩看到父母在浴室里吵架，他愤怒地边扇门边吼“爱哭鬼”，这个小男孩其实就是现实中的斯皮尔伯格。

4. 父母离异，“家庭关系”成为标志性主题之一

　　19岁的时候，斯皮尔伯格的父母离婚，但他对其中的细节全然不知。母亲爱上了父亲最好的朋友，父亲为了保护母亲，对孩子们说是自己要离婚，从没告诉孩子们其实是妈妈提出的离婚。“我那时依然爱着她。”父亲说道。

　　不知情的斯皮尔伯格认为父亲抛弃了他们，因此长达15年不跟父亲联系。为了逃避与父亲建立联系，沉浸在工作当中，就像当年父亲沉浸在自己工作中而不顾孩子们。“我变成了父亲。我变成了工作狂。”斯皮尔伯格说。

　　家庭变故给斯皮尔伯格的影响还体现在他的作品中，他的很多故事都是关于家庭的离散和团聚。比如，斯皮尔伯格拍摄《外星人E.T.》的最初想法，是看看离婚如何影响孩子的童年，以及如何填补一个孩子孤独受伤的心灵。外星人的作用，正是来抚慰小男孩失去父亲后的空虚的心灵。《紫色》《夺宝奇兵》《太阳帝国》《世界大战》《战马》甚至《林肯》等片都涉及离散和团聚的主题。

5. 《拯救大兵瑞恩》修复父子关系

《拯救大兵瑞恩》

　　直到1998年，他拍摄了《拯救大兵瑞恩》，这是一部为他父亲而拍的作品。“当我小的时候，我的父亲总是跟我讲述二战的故事。他的军人朋友会到家里来。”斯皮尔伯格说道。他开始恢复与父亲的联系；当他说“这是我为父亲所拍”时，父亲深受感动。二人最终修复了关系，并比以前更加亲密。

　　另外有意思的是，斯皮尔伯格的父母在步入晚年后又复合了。两人度过了一段甜蜜的时光，直到母亲在2017年2月的时候离世，享年97岁。他的父亲今年则103岁的年纪过世。

作者：小Sa   编辑：小火纸

关键词： 斯皮尔伯格 父亲 拯救大兵瑞恩 第三类接触
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史蒂文·斯皮尔伯格

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史蒂文·斯皮尔伯格

史蒂文·斯皮尔伯格 (2017)

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