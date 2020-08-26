《信条》今日发布中国独家海报，时空漩涡大战将至。

时光网讯 由传奇导演克里斯托弗·诺兰执导的最新原创科幻动作奇观大片《信条》(Tenet) ，将于9月4日登陆中国内地大银幕。影片今日发布中国独家海报，在镜像的时空漩涡中，主要角色悉数登场，战争元素预示大战将至，神秘人物引发万众期待。





而最新一批曝光的国内外媒体评论中，影片的动作戏、出色的音效、配乐等酣畅淋漓的大银幕观感得到炸裂好评。9月4日，到影院解锁这场逆时空大战的惊人全貌！





时空漩涡大战将至

神秘人物备受期待





《信条》曝光中国版独家海报 此次发布的中国独家海报中，两条对角线将背景分割为四部分，其中两两相对应，呈现出近似互为镜像的布局。其中上下两部分一半迷雾，一半黑暗，危机感紧迫逼近；左右两部分则包罗了两大重要场景，荒土与海面分别呈现了全副武装的佣兵与电光火石的爆破元素，大战一触即发。





先期口碑中媒体曾提到坚持使用实拍使得影片的战斗场面“真实且震撼十足”，将会是“最非凡的观影体验”，令我们愈发期待能早日见到这场大战的真容。海报中，在镜像与镜像之间好似构成了一场大的时空漩涡，观众最熟悉的五大主角尽数登场，他们或是西装革履展现出优雅姿态，或是武器伴身流露出紧迫神情。





根据媒体提到的影片中“全员演技出彩”，所有人都“出色完成了各自的角色”，可以确定演员们将在这场特工行动中展开微妙的博弈与对峙，为战局增添更多未知转折。





而在对角线形成的“X”中央则是约翰·大卫·华盛顿饰演的主人公以及另外一位佩戴面具的神秘人物，让人不得不猜想之前媒体盛赞本片的“惊人转折”或将与二人有着直接关联。这样一场备受期待、爆点重重的逆时空大战，值得每位观众到影院亲自揭晓！







9月4日时空漩涡中大战将至





媒体口碑再曝好评

巅峰快感意犹未尽





此前，国内外媒体对于《信条》爆发了一致好评，对于诺兰在影片中的颠覆性创新给予了极高的评价。日前，更多国内媒体评论释出，对于影片的其它亮眼之处也不吝赞美。有媒体对影片的打斗戏强度提出了肯定，评价称“本片动作戏很硬”，动作设计“是诺兰最佳”，拥有着“快狠准”的凌厉姿态。影片的音效及配乐的出色表现也得到了一众媒体的重点好评。







罗伯特·帕丁森





有媒体称“配乐与音效制造出的空间感很强”，令影片更加“引人入胜”。除此之外，有的媒体提到了IMAX对于影片观感的独特加成，称这是诺兰“在视觉呈现上再造巅峰”的作品，而“IMAX观影将为影片带来前所未有、目瞪口呆的银幕体验”，能够令人沉浸享受“逆向的时间在大银幕上扑面而来的快感”。





另外尤其值得一提的是，有媒体提到了从《信条》的多条线索交织，可以令人再度“窥探诺兰的时空宇宙”，感受“真相揭晓后的意犹未尽”，与诺兰之前时空题材的作品一脉相承。







逆转时空的崭新设定全面颠覆感官





而继《星际穿越》后，诺兰的《盗梦空间》也将于8月28日登陆内地院线，届时观众将有机会通过重温这部科幻经典的方式，为《信条》即将展开的时空迷局提前热身。同时，9月4日《信条》也将强势来袭，快来到影院完成诺兰“时空三部曲”的狂欢接力！





《信条》由华纳兄弟影片公司出品、克里斯托弗·诺兰执导，约翰·大卫·华盛顿(John David Washington)、罗伯特·帕丁森(Robert Pattinson)、伊丽莎白·德比齐(Elizabeth Debicki) 、肯尼思·布拉纳(Kenneth Branagh)、迈克尔·凯恩(Michael Caine)等联袂主演。9月4日，与《信条》相约大银幕，共同加入这场颠覆认知、大开眼界的观影体验吧！





约翰·大卫·华盛顿







震撼实拍宏大制作缔造动作奇观

编辑：甄甏甏