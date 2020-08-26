柏林电影节的表演类奖项将不再设置最佳男演员与最佳女演员，而是改为‘最佳主演银熊奖’与‘最佳配角银熊奖’，不分男女。



2020年柏林电影节影后葆拉·贝尔（《温蒂妮》）





时光网讯 柏林电影节两位总监Mariette Rissenbeek与Carlo Chatrian近日宣布，从2021年的电影节开始，表彰演员类的奖项“银熊奖”，将不再区分性别。电影节官方发表声明称，“奖项将不再设置最佳男演员与最佳女演员，而是改为‘最佳主演银熊奖’与‘最佳配角银熊奖’，不分男女。”





银熊奖从1956年开始颁发，去年获得“最佳男演员”与“最佳女演员”奖项的分别是埃里奥·杰曼诺（《我想藏起来》）与葆拉·贝尔（《温蒂妮》），“我们相信，不再按照性别区分演员类奖项，这会为在电影产业中推进两性平等做出贡献”，该声明表示。







2020年柏林电影节影帝埃里奥·杰曼诺（《我想藏起来》）





柏林电影节也因此成为，首个不按性别区分表演类奖项的国际电影节，威尼斯和戛纳目前还都在按照性别分类。两位总监还确认，2021年的柏林电影节将不会在线上举行，而是线下实体举办，而负责交易的“欧洲电影市场”板块，则可能是线上与线下的结合。





“电影节与市场，是机遇与沟通的场所，我们希望看到电影节与观众们的生动互动，这很重要，也很独特。我们很高兴全世界各地的实体电影院在慢慢重新对观众们开放，也希望我们的同行们取得更大成功。”





明年的柏林电影节目前分为8个奖项：





金熊奖最佳影片（奖励给影片的制片人）

银熊奖评审团大奖

银熊奖最佳导演

银熊奖评审团特别奖

银熊奖最佳主演

银熊奖最佳配角

银熊奖最佳编剧

银熊奖杰出艺术贡献





第71届柏林电影节将于2021年11-21日举办。