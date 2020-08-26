时光网讯
外媒报道，是枝裕和
执导新片《经纪人》（Broker，暂定名)项目正式曝光，演员包括宋康昊
、姜栋元
、裴斗娜
，金棕榈级别的阵容，相当豪华。
是枝裕和也通过片方发布回应，解释这个项目的缘起以及自己和三位名演员的相识。
是枝裕和表示：“这部《Broker》(暂定名)当然不是因为我在疫情期沉迷《爱的迫降》
和《梨泰院Class》
才决定做的(虽然沉迷这两部剧是事实)，实际上，它的企划要追溯到五年前。
一切的缘起，终究还是因为演员。
我和宋康昊最初相识于釜山电影节，和姜栋元则是相识于他因公来东京时，自那以后我和两位演员在东京、首尔、釜山、戛纳有了后续的交流。
刚开始和两位只是点头之交，随着话越聊越多，自然而然地就聊到一起拍个电影的话头上。
我和裴斗娜2009年时有过合作(《空气人偶》
)，那时就和她郑重发誓‘一定要再合作，到时候给你人类的角色’。如今也算是实现了十年之久的梦想。这次的新片，我将抱着向尊敬的韩国演员、工作人员讨教的心情去拍摄。
《Broker》讲的是关于弃婴保护箱的故事。如今我正在脑海中，一边想象着三位名演员的身影，一边创作剧本。这个过程令我心情十分激动，我也希望把这份激动通过成片分享给大家，希望把它拍成一部惊心动魄、让人感到刺痛和伤感的电影。
和前作(《真相》
)一样，这部电影也将是在远离日本、脱离母语的环境中进行拍摄。我好奇，跨越语言和文化的壁垒，究竟可以传递出怎样的信息，和大家共享怎样的情感？而导演又究竟是怎样的存在？我希望可以借由这部电影的制作，进一步去探索这个问题。”