《小偷家族》导演是枝裕和新片将是韩语片，合作宋康昊、姜栋元、裴斗娜。













宋康昊主演《寄生虫》 是枝裕和也通过片方发布回应，解释这个项目的缘起以及自己和三位名演员的相识。









一切的缘起，终究还是因为演员。





我和宋康昊最初相识于釜山电影节，和姜栋元则是相识于他因公来东京时，自那以后我和两位演员在东京、首尔、釜山、戛纳有了后续的交流。





刚开始和两位只是点头之交，随着话越聊越多，自然而然地就聊到一起拍个电影的话头上。









《Broker》讲的是关于弃婴保护箱的故事。如今我正在脑海中，一边想象着三位名演员的身影，一边创作剧本。这个过程令我心情十分激动，我也希望把这份激动通过成片分享给大家，希望把它拍成一部惊心动魄、让人感到刺痛和伤感的电影。



