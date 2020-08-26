网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

金棕榈集合！是枝裕和新片合作宋康昊

"抱着向尊敬的韩国演职员讨教的心情拍摄"

2020-08-26 19:51:53 来源：Mtime时光网

《小偷家族》导演是枝裕和新片将是韩语片，合作宋康昊、姜栋元、裴斗娜。



　　时光网讯 外媒报道，是枝裕和执导新片《经纪人》（Broker，暂定名)项目正式曝光，演员包括宋康昊姜栋元裴斗娜，金棕榈级别的阵容，相当豪华。

宋康昊主演《寄生虫》

　　是枝裕和也通过片方发布回应，解释这个项目的缘起以及自己和三位名演员的相识。

　　是枝裕和表示：“这部《Broker》(暂定名)当然不是因为我在疫情期沉迷《爱的迫降》《梨泰院Class》才决定做的(虽然沉迷这两部剧是事实)，实际上，它的企划要追溯到五年前。

　　一切的缘起，终究还是因为演员。

　　我和宋康昊最初相识于釜山电影节，和姜栋元则是相识于他因公来东京时，自那以后我和两位演员在东京、首尔、釜山、戛纳有了后续的交流。

　　刚开始和两位只是点头之交，随着话越聊越多，自然而然地就聊到一起拍个电影的话头上。

《空气人偶》预告片

　　我和裴斗娜2009年时有过合作(《空气人偶》)，那时就和她郑重发誓‘一定要再合作，到时候给你人类的角色’。如今也算是实现了十年之久的梦想。这次的新片，我将抱着向尊敬的韩国演员、工作人员讨教的心情去拍摄。

　　《Broker》讲的是关于弃婴保护箱的故事。如今我正在脑海中，一边想象着三位名演员的身影，一边创作剧本。这个过程令我心情十分激动，我也希望把这份激动通过成片分享给大家，希望把它拍成一部惊心动魄、让人感到刺痛和伤感的电影。

　　和前作(《真相》)一样，这部电影也将是在远离日本、脱离母语的环境中进行拍摄。我好奇，跨越语言和文化的壁垒，究竟可以传递出怎样的信息，和大家共享怎样的情感？而导演又究竟是怎样的存在？我希望可以借由这部电影的制作，进一步去探索这个问题。”

   编辑：飒飒

关键词： 是枝裕和 日本 韩国 宋康昊
关注时光网微信

相关电影/影人

是枝裕和

是枝裕和

Hirokazu Koreeda

职业：导演 | 编剧

查看影人作品  >

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

古天乐版吕布遇见古力娜扎版貂蝉

《真‧三国无双》曝剧照 影片已完成后期

6
这个版本吕布和貂蝉你们满意吗？
2

仿佛从未看过!扎导"正义联盟"正式预告

总长4小时分4集播出 或登陆HBOMax以外平台

这还是我们认识的《正义联盟》吗？这完全是一部新电影吧！
3

罗伯特帕丁森版《蝙蝠侠》曝中字预告

你到底是谁？布鲁斯韦恩：我是复仇者！

蝙蝠侠：我是复仇者！
4

这肯定是诺兰观影门槛最高的作品

《信条》独家影评：像一场150分钟的智力竞赛

时光网有幸第一时间看到这部被全球影迷期待的电影，并迫..
5

乘风破浪！小李海边与女友、孩童戏水

半裸上身和孩子们尽享天伦之乐

11
小李和女友海边戏水，和孩子玩得开心。

查看更多