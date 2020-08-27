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时光早报："逃出绝命镇"团队惊悚新片曝预告

"信条"曝超长幕后花絮 "罗小黑"日本公映

2020-08-27 08:53:59 来源：Mtime时光网

今天全球电影圈发生了哪些大事？

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01. 《逃出绝命镇》团队惊悚新片《内战前夕》曝中字预告



《内战前夕》中字正式预告

　　《逃出绝命镇》《我们》制作团队打造惊悚新片《内战前夕》曝光中字预告片，也是一部将种族议题与烧脑悬疑结合的作品。该片由加奈儿·梦奈主演，将于9月18日上映。

　　影片讲述：备受推崇的知名女作家法朗妮卡原本过着成功人士的美好生活，然而一场精心设计的布局，却令她陷入极度恐怖的境况……为求保命，她必须与时间竞赛，把握时机，拆解眼前满布谜雾的心寒诡秘。
02.诺兰《信条》发布10分钟超长中字幕后特辑



《信条》超长幕后花絮（中字）

　　诺兰导演新片《信条》发布近10分钟超长幕后特辑(中字)！主创集体现身解读，纷纷表示本片各种“前所未见”，还有大量幕后花絮首度曝光，拍摄动机、动作训练、高难度实拍、国际取景等谈得面面俱到，深度揭秘这部神秘大片。

　　影片将于9月4日内地上映，现已开启预售。
03.Netflix科幻剧集《副本》被砍



　　已经播出两季的Netflix科幻剧集《副本》被砍，将不会有第三季问世。这一决定基于流媒体一贯的收视率和成本分析，没有受到新冠病毒大流行的影响。《副本》第二季由“猎鹰”安东尼·麦凯主演，已经于2月底播出。
04.斯蒂芬·金小说改编剧集《末日逼近》定档曝剧照











　　斯蒂芬·金小说改编剧集《末日逼近》定档——12月17日在CBS ALL ACCESS流媒体开播。该剧由《新变种人》导演乔什·波恩执导，演员阵容强大，包括“E大”亚历山大·斯卡斯加德、“海后”艾梅柏·希尔德乌比·戈德堡等。

　　原著小说描绘了美国军方研制的一种生物武器意外泄露，令整个世界病毒肆虐犹如末日一般，只有少数人活了下来。人类的命运取决于一位108岁的阿巴吉尔修女（乌比·戈德堡扮演）和为数不多的幸存者，他们需要面对拥有强大力量、面带致命微笑的暗黑男兰道尔·佛来格（斯卡斯加德扮演）及其众多党羽。

01. 陈虎&斯科特·阿金斯合作《终极对决》



　　陈虎(《太极侠》《疾速追杀3》)、斯科特·阿特金斯(《战狼》《叶问4》)两位动作明星确定合作主演院线电影《终极对决》。陈虎在片中饰演一名身手不凡的特种兵，阿金斯出演影片大反派。影片计划于今年内在海南、广州等地开拍。 ​​​​
02.Netflix曝光金钟奖入围庆功海报





　　Netflix曝光金钟奖入围庆功海报，三部剧获得17项提名，其中《谁是被害者》《罪梦者》各获得8项提名，两部剧都是张孝全主演，他分别提名戏剧类男主和迷你剧集男主奖。王柏杰和范晓萱提名迷你剧集男配和女配奖项。

01. 《罗小黑战记》曝日版配音预告



《罗小黑战记》日文配音预告

　　国产动画电影《罗小黑战记》确定制作日语配音版，花泽香菜、宫野真守、樱井孝宏为主角配音！首款日配版预告也曝光了。声优阵容：

小黑：花泽香菜
无限：宫野真守
风息：樱井孝宏

　　《罗小黑战记》大电影自去年9月开始在日本部分影院小范围上映原声版，收获来自许多日本知名动画人在内的大量好评，因人气颇高一度售罄加场。这次制作的日语配音版，将于11月7日在日本全国范围上映，Aniplex和Team Joy联合发行。



   编辑：飒飒

关键词： 时光早报
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