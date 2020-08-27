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影片讲述：备受推崇的知名女作家法朗妮卡原本过着成功人士的美好生活，然而一场精心设计的布局，却令她陷入极度恐怖的境况……为求保命，她必须与时间竞赛，把握时机，拆解眼前满布谜雾的心寒诡秘。









