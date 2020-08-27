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影片讲述：备受推崇的知名女作家法朗妮卡原本过着成功人士的美好生活，然而一场精心设计的布局，却令她陷入极度恐怖的境况……为求保命，她必须与时间竞赛，把握时机，拆解眼前满布谜雾的心寒诡秘。
诺兰导演新片《信条》发布近10分钟超长幕后特辑(中字)！主创集体现身解读，纷纷表示本片各种“前所未见”，还有大量幕后花絮首度曝光，拍摄动机、动作训练、高难度实拍、国际取景等谈得面面俱到，深度揭秘这部神秘大片。
影片将于9月4日内地上映，现已开启预售。
已经播出两季的Netflix科幻剧集《副本》
被砍，将不会有第三季问世。这一决定基于流媒体一贯的收视率和成本分析，没有受到新冠病毒大流行的影响。《副本》第二季由“猎鹰”安东尼·麦凯主演，已经于2月底播出。
原著小说描绘了美国军方研制的一种生物武器意外泄露，令整个世界病毒肆虐犹如末日一般，只有少数人活了下来。人类的命运取决于一位108岁的阿巴吉尔修女（乌比·戈德堡扮演）和为数不多的幸存者，他们需要面对拥有强大力量、面带致命微笑的暗黑男兰道尔·佛来格（斯卡斯加德扮演）及其众多党羽。
01. 陈虎&斯科特·阿金斯合作《终极对决》
02.Netflix曝光金钟奖入围庆功海报
Netflix曝光金钟奖入围庆功海报，三部剧获得17项提名，其中《谁是被害者》
和《罪梦者》
各获得8项提名，两部剧都是张孝全
主演，他分别提名戏剧类男主和迷你剧集男主奖。王柏杰和范晓萱提名迷你剧集男配和女配奖项。
国产动画电影《罗小黑战记》确定制作日语配音版，花泽香菜、宫野真守、樱井孝宏为主角配音！首款日配版预告也曝光了。声优阵容：
小黑：花泽香菜
无限：宫野真守
风息：樱井孝宏
《罗小黑战记》大电影自去年9月开始在日本部分影院小范围上映原声版，收获来自许多日本知名动画人在内的大量好评，因人气颇高一度售罄加场。这次制作的日语配音版，将于11月7日在日本全国范围上映，Aniplex和Team Joy联合发行。