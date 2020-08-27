炸真飞机是诺兰钟情于实拍的最佳例证。









剧组辗转七国，印度孟买、意大利阿马尔菲海岸、乌克兰、英国伦敦等地。诺兰钟爱的IMAX胶片摄影机发挥很大作用，面对昂贵的胶片，让演员们都打起了十二分精神。





亲自“劫持”

亲自攀爬

亲自淋雨 亲自被“锁喉”





很多危险工作场景诺兰有时都会提前上去演示一次，让演员们实拍时也不敢懈怠。诺兰表示，《信条》给观众重新理解动作影片的理由，也希望大家能体会到时小时候第一次看谍战片时的激动。





复杂编排 呈现逆转奇观





花絮中首次揭秘了本片的基本概念，是来自于物理学上的“熵值可逆”，诺兰就是以此为基础创立了整个“时空逆转”的精妙世界观。





整体的拍摄过程也需要大量的复杂编排、反复训练，才能实现只存在于想象中的逆时空打斗及一系列逆向视觉奇观。诺兰完成了所有不可能的拍摄场景，就连桌子上的子弹逆向回到手里也是实拍（一根线牵着）。







约翰大卫华盛顿不用替身 累惨了











“冲动购物” 买了飞机炸飞机





为了打造出穿梭于全球各地的国际化特工行动，诺兰带领剧组辗转七国，并不惜封锁高速公路三周、招募上千名群众演员，才最终将大剧院高燃打斗、高速公路连环追车等戏份写实展现，代入感十足。











之前观众抱有期待的“真炸飞机”也在这支特辑中得到阐释——诺兰买下了一架真实的波音747大型飞机，并在正常运行的机场中将其炸毁，将实拍原则坚持到底。









