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诺兰《信条》曝10分钟超长幕后花絮

炸真飞机 逆时打斗 封高速 这回玩挺大

2020-08-27 09:56:52 来源：Mtime时光网

炸真飞机是诺兰钟情于实拍的最佳例证。

　　
　　时光网讯 克里斯托弗·诺兰《信条》将于9月4日登陆中国内地大银幕，现已全面开启预售。影片今日发布10分钟超长幕后花絮，揭晓本片“时空逆转”背后的概念，并展示片中各式视觉奇观的复杂编排。

　　剧组辗转七国，印度孟买、意大利阿马尔菲海岸、乌克兰、英国伦敦等地。诺兰钟爱的IMAX胶片摄影机发挥很大作用，面对昂贵的胶片，让演员们都打起了十二分精神。

亲自“劫持”
亲自攀爬
亲自淋雨
亲自被“锁喉”

　　很多危险工作场景诺兰有时都会提前上去演示一次，让演员们实拍时也不敢懈怠。诺兰表示，《信条》给观众重新理解动作影片的理由，也希望大家能体会到时小时候第一次看谍战片时的激动。

复杂编排 呈现逆转奇观

　　花絮中首次揭秘了本片的基本概念，是来自于物理学上的“熵值可逆”，诺兰就是以此为基础创立了整个“时空逆转”的精妙世界观。

　　整体的拍摄过程也需要大量的复杂编排、反复训练，才能实现只存在于想象中的逆时空打斗及一系列逆向视觉奇观。诺兰完成了所有不可能的拍摄场景，就连桌子上的子弹逆向回到手里也是实拍（一根线牵着）。


约翰大卫华盛顿不用替身 累惨了

　　职业橄榄球员出身的约翰·大卫·华盛顿坚持不用替身，全程亲身上阵，累到向导演诉苦。


“冲动购物” 买了飞机炸飞机

　　为了打造出穿梭于全球各地的国际化特工行动，诺兰带领剧组辗转七国，并不惜封锁高速公路三周、招募上千名群众演员，才最终将大剧院高燃打斗、高速公路连环追车等戏份写实展现，代入感十足。



　　之前观众抱有期待的“真炸飞机”也在这支特辑中得到阐释——诺兰买下了一架真实的波音747大型飞机，并在正常运行的机场中将其炸毁，将实拍原则坚持到底。


　　这个场景让主演罗伯特·帕丁森都啧啧称奇，他表示“感觉就像是真的——因为它就是真的！”

　　《信条》由华纳兄弟影片公司出品、克里斯托弗·诺兰执导，约翰·大卫·华盛顿、罗伯特·帕丁森、伊丽莎白·德比齐(Elizabeth Debicki) 、肯尼思·布拉纳(Kenneth Branagh)、迈克尔·凯恩(Michael Caine)等联袂主演。

   编辑：小火纸

关键词： 信条 幕后花絮 诺兰 炸飞机 约翰大卫华盛顿 罗伯特帕丁森
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