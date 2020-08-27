国产动画电影《木兰：横空出世》发布最新剧照，目前影片已定档十月一日。

时光网讯 近日，定档10月1日的国产动画电影《木兰：横空出世》发布最新剧照，此番释出的剧照画面国风气质浓郁，颇具东方美学韵味，展露影片中壮丽辽阔的长城美景、大气磅礴的山川重楼和气势宏大的战争场面，而看似平静的暗夜城郭及张灯结彩的盛大筵席，却似乎隐约散发着肃杀之气，令观众对木兰将面对的波诡云谲产生担忧和好奇。







暗夜城郭





作为国产木兰动画电影，《木兰：横空出世》旨在塑造一个全新的国漫女英雄形象，希望通过颠覆经典为大家带来一个富有创新力的木兰，影片导演廖光华更在近期的访谈中讲述了木兰制作及塑造背后的故事，引发观众期待。电影《木兰：横空出世》将于十月一日全国院线上映。





此番最新发布的剧照共展现了五幅壮观的国风场景图。万丈霞光下的长城被云雾笼罩，重楼遍布的塔林山在蓝天映衬下格外气势恢弘，夜幕中仅有点点烛火照耀的城楼也沉浸在一片祥和中，一切都似乎预示着国泰民安，令人很难想象一场决定国家命运的大战已经箭在弦上。而另一边装饰隆重的宴会上则聚集了影片的重要角色，众人看似举杯同庆，却又似乎各怀心事。







兵临城下





除了此前预告中露出的木兰、阿格、军师和大帅外，宴会中还多了一位白衣男子和络腮胡军人，他们的身份如何、将会与木兰产生怎样千丝万缕的关系？黑云蔽日、硝烟弥漫的战场上聚集了百万大军，木兰又将如何破敌？一切玄机都亟待影片上映揭晓。





电影《木兰：横空出世》讲述了木兰作为军中出了名的“刺头”，虽然武艺高强，比身边的男人更蛮更横，在一次孤身潜入敌营的任务中，她身陷重围，险象环生，并由此踏上探寻背后阴谋之路的故事。







鸿门之宴





目前影片已定档十月一日，作为今年影院复工后为数不多率先定档的国产动画电影，此次剧照一经释出，随即引发网友“国风情怀拉满”“山河景色渲得很美，完全是想象中大山大河的感觉”的称赞之声。可见，影片笔触细腻、美轮美奂的中国风场景令无数观众充满期待。





作为国产原创木兰故事动画电影，《木兰：横空出世》颠覆经典、大胆改编，对人们心中固有的木兰形象做了新时代的诠释，此前影片首支预告发布即引发观众对“刺客木兰”的热烈讨论，其中不乏有对这版木兰人物设定的“不解”之声。







塔林山





有观众提出《木兰辞》中的木兰“不用尚书郎”，可影片中的木兰竟“堂而皇之”表示“封个大官回去”“给老花家争脸”，这样的台词是否违背木兰在国人心中不求功名利禄的形象？其实不难发现，越来越多国产动画作品在改编传统文化人物时，会补充更多现代化的元素和年轻化的解读，赋予“老”人物以“新”性格，使之更易迎合当代观众的审美，许多观众也都能在角色身上找到对于自己的借鉴意义。





国产动画电影《木兰：横空出世》由金川文化、中影股份、大地电影、金逸电影、珠江影业、国影纵横等公司共同出品，将于2020年10月1日全国院线上映，敬请期待！







长城远望

编辑：甄甏甏