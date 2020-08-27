8月26日晚上7点，北京国际电影节·第27届大学生电影节启动仪式隆重开启，黄会林、陶玉玲、万玛才旦、颜丙燕、宋佳、王砚辉、李霄峰、顿河、王丽娜、秦晓宇、李勇等嘉宾助阵。







时光网讯 8月26日晚上7点，北京国际电影节·第27届大学生电影节启动仪式隆重开启，仪式现场盛况通过淘票票x优酷、抖音、B站等平台进行全球同步直播。









新老影人登场，讲述大影节与中国电影独特情缘





虽然无法线下相会，但新的媒介形式拓展了传播的边界。诸位现场嘉宾与线上观众一同观看了历届大影节获奖作品混剪，回顾着27年来大影节风雨兼程的来时路，为中国电影的发展欣喜、感动。





























全新线上活动公布，34部推荐影片揭开面纱





本届大影节全部采用线上形式举办，推出了全新的线上系列活动，分别为主题线上影展、国际学术论坛、国际青年学者论坛、电影大师班、跨界对话沙龙以及学生短视频大赛。











主题线上影展方面，本届大影节推选出34部优秀国产影片，增设三场主题影展活动。一是增设推荐影片主题影展活动。将从34部优秀国产影片中，精选10部推荐国产影片进行展映，并举办映后主创交流，以此特别活动来总结和展示中国电影在过去一年的优秀成果。

二是增设青春主题影展，聚焦青春题材电影中年轻生命的成长蜕变，关注青年导演的创作风格与独特思考。

三是增设纪录片、动画片主题影展，深挖国产纪录片、动画片的独特题材内涵与叙事方式，彰显大影节的专业特色与艺术魅力。

学术活动方面，本届大影节将举办四大主题学术活动。一是与北京国际电影节联合主办“合作与创新：国际影视教育的新格局”主题论坛和“坚守与开拓：新时代中国电影的新征程”主题论坛；

二是举办以“电影研究新视界”为主题的国际青年学者论坛；三是开设线上电影大师班，邀请弗雷德里克·怀斯曼、谢飞、是枝裕和、马基徳·马基迪、克莱尔·丹尼斯、万玛才旦等国内外著名导演云端相聚；

四是举办“电影与戏剧”、“电影与文学”等主题线上跨界对话沙龙，众多学界、业界人士云端交流。

此外，本届大影节设有“使命在肩 奋斗有我”学生原创短视频大赛，鼓励青少年学生创作主旋律短视频作品，展现和记录新时代青少年勇挑重担、接续奋斗的崭新风貌。























制片人顿河表示，大影节平台上的青年导演关注现实、关注反思，而现实题材提供了创作最广阔的土壤。





李霄峰导演认为，大学生看待世界的角度非常新锐，非常期待大学生观众对电影的看法和反馈。同时，他也为有志于从事电影行业的年轻人送上了建议，“热情是第一位的，如果你一直有兴趣有信心，你就会逐渐接近这个行业的核心，找到你的位置。然后就是始终保持和年轻人对话的这样的一个可能性。”





制片人顿河则认为实践出真知，“电影是一个行业，也是一个工业，有时候需要你放下一些自己的审美趣味，真正去参与这个实践活动，不要怕丢脸。”

















在大象纪录导演秦晓宇和研究生导师李勇的扶持和帮助下，导演王丽娜完成了这部长片处女作。影片前后经历了四年筹备，其中包括两年的田野调研和纪录片拍摄。











王丽娜导演在交流中坦言，“用拍纪录片的方式构建剧本奢侈而珍贵。这个过程让我更加地宏观生命，但是不忽略人，我想电影中最珍贵的东西一定不在生活之外，而是在生活的细枝末节里面。拍纪录片的过程使我发现了自己电影中关于真实、关于日常生活的珍视信念，我也希望在《第一次的离别》能够通过展现日常生活，冲破直线逻辑的藩篱，再现日常生活的微妙与幽深、复杂与真谛，让我重新思考生活本身的力量和日常本身的力量。”





王丽娜导演介绍，《第一次的离别》以现实为出发点，以真实为底色，在虚构的故事里加入纪录片元素，每位参与者都给了影片以珍贵而奥妙的个体影响。

在导演王丽娜看来，塔克拉玛干就像是一张巨大的银幕，这块土地上每天都有关于生活、生命和自然的电影上映。“日常看到的沙漠戈壁、载歌载舞、草原其实都是一种被我们熟知的表象，但我更注重的是蕴藏在日常生活里语言的诗意。这片土地上的人特别热爱生活，而且是在历经沧桑之后，提炼出了人性的豁达和坚韧，这些东西特别的感动我，我也让我有了拍的欲望。”









