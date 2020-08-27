时光网讯 8月26日晚上7点，北京国际电影节·第27届大学生电影节启动仪式隆重开启，仪式现场盛况通过淘票票x优酷、抖音、B站等平台进行全球同步直播。
暌违半载，北京国际电影节·第27届大学生电影节终于拉开帷幕。启动仪式上，北京市委宣传部领导、北京市委教育工委领导、北京师范大学校领导、大学生电影节组委会领导以及黄会林、陶玉玲
、万玛才旦
、颜丙燕
、宋佳
、王砚辉
、李霄峰
、顿河
、王丽娜
、秦晓宇
、李勇等嘉宾助阵，共同见证本届大影节扬帆起航的一刻。
新老影人登场，讲述大影节与中国电影独特情缘
虽然无法线下相会，但新的媒介形式拓展了传播的边界。诸位现场嘉宾与线上观众一同观看了历届大影节获奖作品混剪，回顾着27年来大影节风雨兼程的来时路，为中国电影的发展欣喜、感动。
随后，大学生电影节创始人、北京师范大学资深教授、中国文化国际传播研究院院长黄会林先生和大众电影百花奖终身成就奖获得者、表演艺术家陶玉玲老师共同登台，与观众分享大影节与中国电影相携成长的故事。
黄先生强调，大影节由大学生开创，大学生就是电影人的坚强后盾。霍建起导演、万玛才旦导演等电影艺术家不远千里赶来参加大影节，就是因为在他们看来，所有艺术的终点都是观众，而大学生就是未来，是中国最高学历层次的特殊观众群体，大学生的评价对电影人们来说无比珍贵。
作为大学生电影节坚定不移的支持者，著名表演艺术家陶玉玲老师在启动仪式上回顾了自己的从艺之路，与观众分享了拍摄《柳堡的故事》
的难忘经历。她认为，大影节是中国每年度最早开启的电影节，也是一个年轻、具有青春活力和学术品位的电影节。在各项创新活动的推动下，大影节已经走向了世界，吸引了更多的世界影人参与大影节。
电影导演万玛才旦、演员颜丙燕讲述了与大影节的深厚渊源。自处女作《静静的嘛呢石》
起，万玛才旦就与大影节结下了不解之缘，此后几乎所有作品都在大影节进行放映并收获了肯定。他表示，大影节是一个朝气蓬勃的大影节，激励着他不断创作、推陈出新。
颜丙燕曾凭借《万箭穿心》
获得第20届北京大学生电影节最佳女主角奖。在她看来，当代年轻人的视野、思考深度、认知感悟和审美品位都在不断提升，足以理解更深层次的内容，这也对影视创作提出了更高的要求。颜丙燕希望年轻的电影人们能够保持对艺术纯粹的热爱，让思想与优质作品一同永久流传。
全新线上活动公布，34部推荐影片揭开面纱
本届大影节全部采用线上形式举办，推出了全新的线上系列活动，分别为主题线上影展、国际学术论坛、国际青年学者论坛、电影大师班、跨界对话沙龙以及学生短视频大赛。
主题线上影展方面，本届大影节推选出34部优秀国产影片，增设三场主题影展活动。一是增设推荐影片主题影展活动。将从34部优秀国产影片中，精选10部推荐国产影片进行展映，并举办映后主创交流，以此特别活动来总结和展示中国电影在过去一年的优秀成果。
二是增设青春主题影展，聚焦青春题材电影中年轻生命的成长蜕变，关注青年导演的创作风格与独特思考。
三是增设纪录片、动画片主题影展，深挖国产纪录片、动画片的独特题材内涵与叙事方式，彰显大影节的专业特色与艺术魅力。
学术活动方面，本届大影节将举办四大主题学术活动。一是与北京国际电影节联合主办“合作与创新：国际影视教育的新格局”主题论坛和“坚守与开拓：新时代中国电影的新征程”主题论坛；
二是举办以“电影研究新视界”为主题的国际青年学者论坛；三是开设线上电影大师班，邀请弗雷德里克·怀斯曼、谢飞、是枝裕和、马基徳·马基迪、克莱尔·丹尼斯、万玛才旦等国内外著名导演云端相聚；
四是举办“电影与戏剧”、“电影与文学”等主题线上跨界对话沙龙，众多学界、业界人士云端交流。
此外，本届大影节设有“使命在肩 奋斗有我”学生原创短视频大赛，鼓励青少年学生创作主旋律短视频作品，展现和记录新时代青少年勇挑重担、接续奋斗的崭新风貌。
在启动仪式的特别影片推荐环节，《风平浪静》的主创宋佳、王砚辉、李霄峰、顿河和《第一次的离别》
的主创王丽娜、秦晓宇、李勇等与线上观众分享了台前幕后的创作故事。
《风平浪静》
是由李霄峰执导的剧情犯罪片，由黄渤担任监制，章宇、宋佳、王砚辉领衔主演，首映之后好评如潮。
制片人顿河表示，大影节平台上的青年导演关注现实、关注反思，而现实题材提供了创作最广阔的土壤。
李霄峰导演认为，大学生看待世界的角度非常新锐，非常期待大学生观众对电影的看法和反馈。同时，他也为有志于从事电影行业的年轻人送上了建议，“热情是第一位的，如果你一直有兴趣有信心，你就会逐渐接近这个行业的核心，找到你的位置。然后就是始终保持和年轻人对话的这样的一个可能性。”
制片人顿河则认为实践出真知，“电影是一个行业，也是一个工业，有时候需要你放下一些自己的审美趣味，真正去参与这个实践活动，不要怕丢脸。”
电影《第一次的离别》
讲述了男孩艾萨和好朋友凯丽比努尔的童年故事，影片对于离别、童年、成长等主题有着既忠于现实又充满着诗意的表达，为观众构建了一个充满着诗与真的影像空间。
在大象纪录导演秦晓宇和研究生导师李勇的扶持和帮助下，导演王丽娜完成了这部长片处女作。影片前后经历了四年筹备，其中包括两年的田野调研和纪录片拍摄。
王丽娜导演在交流中坦言，“用拍纪录片的方式构建剧本奢侈而珍贵。这个过程让我更加地宏观生命，但是不忽略人，我想电影中最珍贵的东西一定不在生活之外，而是在生活的细枝末节里面。拍纪录片的过程使我发现了自己电影中关于真实、关于日常生活的珍视信念，我也希望在《第一次的离别》能够通过展现日常生活，冲破直线逻辑的藩篱，再现日常生活的微妙与幽深、复杂与真谛，让我重新思考生活本身的力量和日常本身的力量。”
王丽娜导演介绍，《第一次的离别》以现实为出发点，以真实为底色，在虚构的故事里加入纪录片元素，每位参与者都给了影片以珍贵而奥妙的个体影响。
在导演王丽娜看来，塔克拉玛干就像是一张巨大的银幕，这块土地上每天都有关于生活、生命和自然的电影上映。“日常看到的沙漠戈壁、载歌载舞、草原其实都是一种被我们熟知的表象，但我更注重的是蕴藏在日常生活里语言的诗意。这片土地上的人特别热爱生活，而且是在历经沧桑之后，提炼出了人性的豁达和坚韧，这些东西特别的感动我，我也让我有了拍的欲望。”