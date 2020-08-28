“唯有爱与自由不要辜负。”







时光网特稿





从去年北美定档圣诞节12月25日，到今年年初定档情人节2月14日，再到因疫情原因改档今年七夕8月25日……这部改编自经典同名小说的新作，总是与爱和浪漫无法分割。





影片去年12月在北美开画后，就收获了不俗的口碑，烂番茄新鲜度95%，MTC评分91，IMDb8.3……它在颁奖季获100多项提名，40多个奖杯。在今年的奥斯卡上，也入围了最佳影片、最佳女主角、最佳女配角在内的6项大奖，最终拿下了最佳服装设计奖。







1994年版《小妇人》





根据原著小说改编的影视作品，早有珠玉在前，露易莎·梅·奥尔科特的同名小说曾六次被改编成电影，最著名的就是1994年电影版《小妇人》。薇诺娜·赖德、克尔斯滕·邓斯特、克莱尔·丹妮斯、苏珊·萨兰登，每一位女主角的名字都是响当当，甚至还有当年尚未青涩的“蝙蝠侠”克里斯蒂安·贝尔！





而新版《小妇人》，卡司阵容完全不输前作，本片是《伯德小姐》导演格蕾塔·葛韦格，与西尔莎·罗南、“甜茶”提莫西·查拉梅的第二次合作。我们从小看到大的“赫敏”艾玛·沃森、老戏骨“梅姨”梅丽尔·斯特里普、“新晋奥斯卡最佳女配”劳拉·邓恩、“风骚律师”鲍勃·奥登科克、“黑寡妇的妹妹”佛罗伦斯·珀等人，也均前来助阵！本片的公映日期，比1994版晚了整整25年。







劳拉·邓恩





《小妇人》讲述的是马奇家四姐妹的亲情、爱情和成长故事，一个不负“爱与自由的故事”，被拍了6次，依然有新鲜感。





影片故事设定在美国南北战争时代，以战后的现代故事开头，讲了四位姐妹寻找真爱与理想，开启新生活的故事。四位姐妹有着不同的艺术天分，也代表了不同的女权意识。在一个对女性各方面压抑限制的社会里，他们用7年的时间，从女孩蜕变成女人。





甜茶和罗南继《伯德小姐》后，再次搭档银幕cp，饰演原著中令人意难平的一对：劳里和乔。罗南的出演过程颇为有趣，当她知道导演格蕾塔准备翻拍新版《小妇人》电影之后，直接联系她，表示自己要演乔。格蕾塔一开始很犹豫，毕竟距离《伯德小姐》也没过去多久，后来她意识到，让罗南来演乔这件事，本身就很符合乔这个角色的风格，于是给罗南发了邮件，“你就是乔了！”







梅姨





再度与格蕾塔、罗南合作，甜茶这一次告别了《伯德小姐》中的“渣男”形象，在《小妇人》里饰演痴情又浪漫的劳里。片中劳里向乔求婚的名场面，其实台词都是甜茶临场发挥的！





格蕾塔为了拍摄本片也是非常拼了，影片拍摄工作结束的时候，她已经怀孕6个月了，而完成粗剪版之后48个小时，就进产房生孩子去了！她在片场的时候对于自己已经怀孕了的这件事儿隐藏得太好，几乎没有人任何人知道她怀孕了。





《小妇人》宣传期间，时光网记者与格蕾塔、罗南与甜茶聊了聊原著小说对于他们的影响、大家对于不同角色的深入理解，以及为何这么多年过去了，《小妇人》的核心故事依然如此吸引人。







格蕾塔与艾玛·沃森在片场

千呼万唤始出来，时隔大半年，《小妇人》终于在中国内地公映了。