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"千年美少女"桥本环奈漫改片内地定档

《辉夜大小姐想让我告白》官宣9月上映

2020-08-27 14:39:02 来源：Mtime时光网

桥本环奈和平野紫耀主演《辉夜大小姐想让我告白》内地定档9月11日。

定档海报

　　时光网讯 今日，改编自爆款二次元IP《辉夜大小姐想让我告白》的真人版电影确认内地定档9月11日，并发布定档海报和定档预告。

　　贵族校园中的世纪恋爱拉开帷幕，白银会长与辉夜大小姐即将展开傲娇又烧脑的甜蜜拉锯战，高糖预警，引人期待。

糖分超标平野紫耀桥本环奈高颜值恋爱

　　电影由著名导演河合勇人执导，偶像组合King&Prince成员平野紫耀《银魂》女主角桥本环奈联袂主演。

　　号称“杰尼斯颜霸”的平野紫耀在2018、2019连续两年被评为杰尼斯年度颜值第一，戏外有着庞大的粉丝群体，戏里扮演会长也是迷妹一片。

　　桥本环奈则是以漫画中走出的“千年美少女”形象为人著称，电影中的可爱校服造型展现巅峰颜值，更有惊艳的和服扮相。

　　先导预告中，全能学霸白银御行（平野紫耀饰）与富贵千金四宫辉夜（桥本环奈饰）的恋爱大战一触即发，坚信恋爱需要权力平衡的两人在约会中斗智斗勇，互有好感却谁也不愿先说出口。

　　为了一起看场电影可以包下整个影院助攻，想要一起欣赏烟火可以开启侦探模式算出对方的行动轨迹。两人在头脑战争中逐渐深陷爱情漩涡，狂撒狗粮，组成“会长CP”引人浮想联翩，最终按耐不住心情的漫画式告白更是令人大呼过瘾。

惊喜改编漫画番剧升级回归俘获少女心

　　《辉夜大小姐想让我告白》真人电影改编自赤坂明的JUMP人气连载同名漫画，动漫原作获得日本多项大奖，改编的两季番剧引入国内也分别获得9.8、9.9的极高评分，长期占据热搜榜前三，第二季更是仅用65天便创下破亿播放量的记录，也是唯一一个开播首周达成千万播放的日本动画。真人版电影在日本上映时荣登2019年同类型电影年度票冠，累计票房超过22亿日元。

　　此次电影翻拍在人物造型、场景设置和故事编排上都力求保留动漫原汁原味。演员造型高度还原，场景布置也倾力复刻，浓缩漫画和番剧的经典情节，影院约会、生日探望、摸唇反杀、花火大赏等名场面悉数出现。

　　白银辉夜眼神杀、牵手杀火花四射，欲说还休的傲娇与不顾一切的任性都充满青春恋爱的独特活力。人人憧憬的漫画男友女友终于真人化，确认过眼神，是想象中的爱情！

   编辑：SaSa

关键词： 定档 日影 漫改
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