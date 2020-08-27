桥本环奈和平野紫耀主演《辉夜大小姐想让我告白》内地定档9月11日。





贵族校园中的世纪恋爱拉开帷幕，白银会长与辉夜大小姐即将展开傲娇又烧脑的甜蜜拉锯战，高糖预警，引人期待。





糖分超标平野紫耀桥本环奈高颜值恋爱









号称“杰尼斯颜霸”的平野紫耀在2018、2019连续两年被评为杰尼斯年度颜值第一，戏外有着庞大的粉丝群体，戏里扮演会长也是迷妹一片。





桥本环奈则是以漫画中走出的“千年美少女”形象为人著称，电影中的可爱校服造型展现巅峰颜值，更有惊艳的和服扮相。





先导预告中，全能学霸白银御行（平野紫耀饰）与富贵千金四宫辉夜（桥本环奈饰）的恋爱大战一触即发，坚信恋爱需要权力平衡的两人在约会中斗智斗勇，互有好感却谁也不愿先说出口。





为了一起看场电影可以包下整个影院助攻，想要一起欣赏烟火可以开启侦探模式算出对方的行动轨迹。两人在头脑战争中逐渐深陷爱情漩涡，狂撒狗粮，组成“会长CP”引人浮想联翩，最终按耐不住心情的漫画式告白更是令人大呼过瘾。





惊喜改编漫画番剧升级回归俘获少女心









此次电影翻拍在人物造型、场景设置和故事编排上都力求保留动漫原汁原味。演员造型高度还原，场景布置也倾力复刻，浓缩漫画和番剧的经典情节，影院约会、生日探望、摸唇反杀、花火大赏等名场面悉数出现。





白银辉夜眼神杀、牵手杀火花四射，欲说还休的傲娇与不顾一切的任性都充满青春恋爱的独特活力。人人憧憬的漫画男友女友终于真人化，确认过眼神，是想象中的爱情！