将犯罪、悬疑予以类型的杂糅，把个体的命运与时代的背景进行了嫁接，用一种类型观来折射当下带有思考的现实问题。

时光网讯 第27届北京大学生电影节举办启动仪式，在众多参选影片中，电影《风平浪静》作为唯二的“特别推荐影片”脱颖而出。导演李霄峰和制片人顿河出席启动仪式，谈到作品取材于现实土壤，导演表示“电影人生活在这样一个时代是很幸运的，时代变化中诞生了很多故事”。





当天，也远程连线了演员宋佳和王砚辉，宋佳认为自己的角色是一道温暖的光，“和章宇演绎的感情很有宿命感”。王砚辉则透露片场爱和章宇较劲，“每一场戏都很劲道”。推荐电影环节，制片人顿河最后寄语，“这是一个暗潮汹涌的电影，有大家的支持才会变成惊涛骇浪”。





个体命运与时代背景嫁接，制片人称影片是棵挺拔茂盛的树





《风平浪静》作为本届北京大学生电影节34部年度推荐影片之一，电影节对其这样评价：“它将犯罪、悬疑予以类型的杂糅，同样很好地把个体的命运与时代的背景进行了嫁接，用一种类型观来折射当下带有思考的现实问题。”





大学生电影节启动仪式上，谈及创作契机，导演李霄峰表示和制片人顿河在志趣审美及价值观是相同的。顿河看过导演上一部作品就很有冲动想要合作，“我觉得在这样一个价值讨论里，可以把一个少年犯罪的故事做得更有意思，也很高兴找到了最适合它的导演来做。”





导演李霄峰善于将镜头聚焦现实，对时代表态，他认为电影人生活在这样一个时代是很幸运的，“时代在发生快速的变化，这种变化中诞生了很多故事，作为创作者其实是从弱水三千取一瓢饮，这都是得益于社会土壤的蓬勃发展。” 制片人顿河感叹现实题材提供了创作最广阔的土壤，“创作者的审美和价值观可以决定土壤长出什么样的植物，而《风平浪静》就是这样一棵挺拔、茂盛的树木。”





宋佳透露片场状态，王砚辉爆料和章宇爱较劲





启动仪式上也远程连线了演员宋佳和王砚辉。宋佳笑称自己在一部犯罪片中负责了爱情的部分，“潘晓霜这个角色是像光一样的存在，给章宇饰演的角色温暖的怀抱”。这也是宋佳和章宇的首次合作，宋佳解读角色说，“潘晓霜很美很有命运感，两个人从在一起到结束都是很宿命的感情，很有爱情的味道”。提到与导演的合作，宋佳感叹导演是自己的镜子，“我看不到我的时候他都看得很清楚，给我很大的表演空间，我在整个创作状态都很愉快”。





王砚辉在连线中表示这是一部很纠结情感很浓厚的电影，“我看到剧本就被打动了，这是一个很不一样的父亲，我特别有冲动去塑造”。谈及所饰演的角色，王砚辉认为他有自己独特的性格魅力，“他非常爱自己的家庭和儿子，只是爱的方式不一样”。再次与章宇合作，他透露他们为了电影非常较劲，“每一场戏我们会有很多意见，是非常纯粹地在创作和碰撞，每一场戏都很劲道”。导演在现场说当初写完剧本脑海中的第一人选就是王砚辉，“他就是角色本人，结果证明他把这个父亲演得很有张力”。





由于疫情，电影行业经过了大半年的中顿于近期逐渐开始复苏，制片人顿河感慨道，“我相信大学生电影节的举办会让大家意识到，电影在我们生活中是多么有价值的一件事”。导演李霄峰也希望电影节能够永远年轻，永远充满理想，越来越好。





电影行业需要鲜活蓬勃的年轻血液，导演李霄峰为有电影梦的大学生送上寄语，“不要怕丢脸，如果你还没拍自己的电影，先从片场参与也是好的”，鼓励当下的年轻团队从实践开始。他也希望这部电影内在的力量能够通过大银幕，传递到观众心里。正像制片人顿河所说：“这是一个暗潮汹涌的电影，有大家的支持才会变成惊涛骇浪”。





电影《风平浪静》是“HB+U”黄渤新导演计划的作品之一，由他发起的新导演助力计划旨在通过为优秀青年导演提供优质的平台和资源，不拘泥于合作形式，致力于选拔独具创作潜质的新导演作品，身体力行地为打造观众所喜爱的作品提供支持与辅助。





电影《风平浪静》由李霄峰执导、黄渤监制、顿河担任制片人，章宇、宋佳、王砚辉领衔主演，李鸿其特别出演，邓恩熙、周政杰主演，陈瑾、张建亚、叶青友情出演。

编辑：王宁