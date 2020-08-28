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导演协会2019年度表彰大会公布提名

《少年的你》《哪吒》《流浪地球》获认可

2020-08-28 09:37:38 来源：Mtime时光网

2019年票房最好的两部国产片《哪吒之魔童降世》和《流浪地球》都入围了最佳影片。
　　时光网讯 近日，第11届中国电影导演协会2019年度表彰大会公布提名名单，本届评选范围为2019年1月1日-12月31日上映的影片。

　　《少年的你》《地久天长》《流浪地球》《我和我的祖国》《哪吒之魔童降世》入围年度影片。《我和我的祖国》七位导演与王小帅、郭帆、饺子、娄烨等入围最佳导演。

      去年唯一入围戛纳电影节主竞赛单元的《南方车站的聚会》只入围最佳编剧和最佳男主角。

完整提名如下

年度影片：

《流浪地球》
《少年的你》
《我和我的祖国》
《哪吒之魔童降世》

年度导演：

王小帅《地久天长》
郭帆《流浪地球》
饺子《哪吒之魔童降世》
娄烨《风中有朵雨做的云》
陈凯歌《我和我的祖国》
张一白《我和我的祖国》
管虎《我和我的祖国》
薛晓璐《我和我的祖国》
徐峥《我和我的祖国》
宁浩《我和我的祖国》
文牧野《我和我的祖国》

年度男演员：
王景春《地久天长》

年度女演员：

年度青年导演：

饺子《哪吒之魔童降世》
白雪《过春天》
徐磊《平原上的夏洛克》
霍猛《过昭关》
滕丛丛《送我上青云》
张栾《老师·好》

年度编剧：

《地久天长》阿美/王小帅
《南方车站的聚会》刁亦男
《哪吒之魔童降世》饺子
《少年的你》李媛许伊萌
《撞死了一只羊》万玛才旦

   编辑：小火纸

关键词： 导演协会 少年的你 哪吒 流浪地球 南方车站的聚会
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