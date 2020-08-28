爱奇艺发布2020-2021年原创电影院线新片片单。

时光网讯 8月27日，爱奇艺影业于第10届北京国际电影节“中国电影产业发展高峰论坛”现场发布了2020-2021年爱奇艺原创电影院线新片片单。









同样立足真实事件或时代背景，讲述和刻画中国精神的作品还有《绝地追击》、《你好，英雄》和《边缘行者》。由邱礼涛执导的《绝地追击》改编自真实案件，不仅展示了缉毒过程中惊心动魄的枪战动作戏，更创新融合了山洪爆发等灾难元素。





由路阳监制、乔磊执导的《你好，英雄》聚焦小人物，直击现实痛点，书写了平凡人生活中的英雄主义。“港味”十足的影片《边缘行者》从香港回归前夕特殊时代背景切入，通过卧底警察调查黑帮贩毒，揭露惊天政治阴谋，展现出香港市民对非法势力危害社会安全的坚决抵制，影片由黄明升执导、邓汉强监制。









首部以全国扫黑除恶行动为题材的影视化作品《扫黑·两面人》已于本月开机，影片由黄志明监制，吕聿来执导，集结了姜武、张颂文、金世佳、李倩、赵毅、焦刚等一众演技派演员，直击百姓关注的暴力拆迁等社会敏感话题，表达出国家与政府对危害百姓及社会的行为零容忍的态度。





此外，由钱人豪执导、王阳明、郑人硕主演的怪兽动作片《怒海狂蛛》已进入后期制作阶段；叶伟民执导的《看不见的客人》（中国版）、中国年轻艺术家黄然编剧及执导改编自真人真事的犯罪悬疑片《未及之地》，以及面向青年观众群体的青春类型片《门萨的学徒》也将陆续启动。

编辑：羊羊