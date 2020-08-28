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时光早报:2020年中国电影票房破50亿

Netflix拍"生化危机" "王牌特工"前传延档

2020-08-28 09:57:26 来源：Mtime时光网

早上好，今天是本周最后一个工作日，全球电影圈发生了哪些大事？

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01. 迪士尼《寻龙传说》首曝概念图！



　　迪士尼全新原创动画电影《寻龙传说》（曾译《瑞亚和最后一条龙》）曝光首张概念图！女主角瑞亚，将由曾出演《星球大战》新三部曲的亚裔女星凯莉·玛丽·陈配音，奥卡菲娜也加盟。故事讲述邪恶势力威胁王国的安全时，女战士瑞亚和伙伴离开家乡一起寻找世上的最后一条龙，为王国带回光明。影片将打造迪士尼的首位东南亚公主，于2021年北美上映！ ​​​​
02. 《辣手保姆2》发中字预告

　　Netflix惊悚喜剧片《辣手保姆2》发布中字预告！2017年《辣手保姆》第一部的导演约瑟夫·麦克金提·尼彻，将回归执导本片。续集讲述：两年前，男主科尔击退了由保姆碧伊带头的魔鬼邪教组织，现在他想放下过去，全心克服高中生活的种种挑战，却没想到当年的敌人出其不意地归来。科尔只能再次以智取胜，击溃邪恶势力。9月10日上线Netflix！
03. 安雅·泰勒-乔伊《女王的开局》发预告






　　安雅·泰勒-乔伊主演的Netflix新剧《女王的开局》首曝中字预告与剧照！该剧讲述冷战期间，失去双亲的西洋棋天才贝丝·哈蒙，一边与镇静剂和酒瘾作斗争，一边努力成为全球顶尖棋手的故事。《金刚狼3》联合编剧斯科特·弗兰克执导并参与编剧，玛丽埃尔·海勒（《少女日记》）、托马斯·布罗迪-桑斯特、比尔·坎普、哈利·米尔林（《哈利·波特》）、斯科特·摩西尔等人参演。本剧将于10月23日上线Netflix！
04. 《王牌特工：缘起》延档至明年2月



　　迪士尼今日宣布，《王牌特工》系列前传《王牌特工：缘起》，将从现有的档期9月18日，延档至2021年2月26公映，本片今年内已经经历过好几次推迟上映了。两部正传的导演马修·沃恩将会回归执导本作，剧情回溯私立间谍组织王牌特工的起源往事，延续了正传的双男主模式。戏骨拉尔夫·费因斯与新人哈里斯·迪金森（《沙滩鼠》）饰演的贵族父子联手，组成初代绅士特工搭档拯救世界。
05. Netflix将拍剧版《生化危机》


　　据外媒报道，Netflix正式批准了制作《生化危机》剧集版，Andrew Dabb（《邪恶力量》）编剧，电影制作方康斯坦丁影业继续打造，共8集，将是全新故事，和米拉·乔沃维奇主演的电影版没有直接联系。该剧将探索保护伞公司黑暗的内部运作，以及由T病毒爆发引发的世界新秩序，预计将会融合《生化危机》的所有标志性元素，包括动作场面和“复活节彩蛋”。
06. 《沙丘》新预告将于9月9日发布



　　丹尼斯·维伦纽瓦的新作《沙丘》定档今年12月18日，而首支预告片，将于美国当地时间9月9日发布。而8月30日，这支预告片也将贴片《信条》，与现在还去电影院的美国观众们见面。《沙丘》的故事围绕未来世界展开，甜茶扮演的男主角保罗·亚崔迪的家族，控制着沙漠星球亚拉基斯星。当保罗的家族遭遇背叛后，他带领着一支反叛军，开始踏上夺回亚拉基斯星控制权的旅程。
 

01. 2020年全国票房破50亿人民币！



　　据平台数据显示，截至8月27日下午4点，2020年全国院线电影总票房破50亿，院线复工率已经达到了88%，共有9512家影院复工，观影总人次达到1.4亿。其中，票房排行榜前三位的影片是《八佰》（13.7亿），《我在时间尽头等你》（3.4亿），《多力特的奇幻冒险》（1.4亿）。 ​​​​接下来，还将有《信条》与《花木兰》等好莱坞大片登录内地院线。

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 生化危机 王牌特工：缘起 票房 女王的开局 辣手保姆2 寻龙传说
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