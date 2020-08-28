Netflix惊悚喜剧片《辣手保姆2》发布中字预告！2017年《辣手保姆》第一部的导演约瑟夫·麦克金提·尼彻，将回归执导本片。续集讲述：两年前，男主科尔击退了由保姆碧伊带头的魔鬼邪教组织，现在他想放下过去，全心克服高中生活的种种挑战，却没想到当年的敌人出其不意地归来。科尔只能再次以智取胜，击溃邪恶势力。9月10日上线Netflix！

03. 安雅·泰勒-乔伊《女王的开局》发预告

安雅·泰勒-乔伊主演的Netflix新剧《女王的开局》首曝中字预告与剧照！该剧讲述冷战期间，失去双亲的西洋棋天才贝丝·哈蒙，一边与镇静剂和酒瘾作斗争，一边努力成为全球顶尖棋手的故事。《金刚狼3》联合编剧斯科特·弗兰克执导并参与编剧，玛丽埃尔·海勒（《少女日记》）、托马斯·布罗迪-桑斯特、比尔·坎普、哈利·米尔林（《哈利·波特》）、斯科特·摩西尔等人参演。本剧将于10月23日上线Netflix！

04. 《王牌特工：缘起》延档至明年2月











迪士尼今日宣布，《王牌特工》系列前传《王牌特工：缘起》，将从现有的档期9月18日，延档至2021年2月26公映，本片今年内已经经历过好几次推迟上映了。两部正传的导演马修·沃恩将会回归执导本作，剧情回溯私立间谍组织王牌特工的起源往事，延续了正传的双男主模式。戏骨拉尔夫·费因斯与新人哈里斯·迪金森（《沙滩鼠》）饰演的贵族父子联手，组成初代绅士特工搭档拯救世界。

05. Netflix将拍剧版《生化危机》









据外媒报道，Netflix正式批准了制作《生化危机》剧集版，Andrew Dabb（《邪恶力量》）编剧，电影制作方康斯坦丁影业继续打造，共8集，将是全新故事，和米拉·乔沃维奇主演的电影版没有直接联系。该剧将探索保护伞公司黑暗的内部运作，以及由T病毒爆发引发的世界新秩序，预计将会融合《生化危机》的所有标志性元素，包括动作场面和“复活节彩蛋”。

06. 《沙丘》新预告将于9月9日发布











丹尼斯·维伦纽瓦的新作《沙丘》定档今年12月18日，而首支预告片，将于美国当地时间9月9日发布。而8月30日，这支预告片也将贴片《信条》，与现在还去电影院的美国观众们见面。《沙丘》的故事围绕未来世界展开，甜茶扮演的男主角保罗·亚崔迪的家族，控制着沙漠星球亚拉基斯星。当保罗的家族遭遇背叛后，他带领着一支反叛军，开始踏上夺回亚拉基斯星控制权的旅程。