电影《一点就到家》讲述了魏晋北（刘昊然 饰）、 彭秀兵（彭昱畅 饰）、李绍群（尹昉 饰）三个性格迥异的年轻人从大城市回到云南千年古寨，开启了一段非常疯狂、纯真而且荒诞的梦想之旅。





电影《一点就到家》讲述了魏晋北（刘昊然 饰）、 彭秀兵（彭昱畅 饰）、李绍群（尹昉 饰）三个性格迥异的年轻人从大城市回到云南千年古寨，开启了一段非常疯狂、纯真而且荒诞的梦想之旅。





“外面的路走得慢，家乡的路任你闯”，最新预告片中三个中二青年风风火火的欢乐创业揭开帷幕。有“电商梦”的魏晋北为了产品销量大摆各种妖娆pose，称为了生活什么都经历过；有“快递梦”的彭秀兵手举扩声器笨手笨脚的穿过熙攘人群，指挥“快递大爷”们喊着毫不整齐的口号；有“咖啡梦”的李绍群自信地推荐自创的远山树林味咖啡，彭秀兵却满脸写着嫌弃。





在电影《一点就到家》中，小小的千年古寨仿佛装下了一个微型社会，三个演员所饰演的正是当下年轻人的缩影。魏晋北对于古寨来说像个天外来客，脑袋里装着属于大城市稀奇古怪的梦想；彭秀兵在接受社会的毒打后，仍是打不死的小强一枚，回到家乡，说干就干；李绍群则是一个外表土鳖内心满是阳春白雪的“手艺人”。三个从里到外完全不同的年轻人，在命运的安排下上了同一条船，为各自的梦想前行。

编辑：羊羊