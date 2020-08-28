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郭富城杨千嬅《麦路人》曝定档预告

郭富城变身"成功学导师" 9月17日内地上映

2020-08-28 13:06:50 来源：Mtime时光网

郭富城、杨千嬅两大香港电影金像影帝影后领衔主演，万梓良、张达明、鲍起静、刘雅瑟、顾定轩、黄悦珈等演员出演的电影《麦路人》发布定档预告。
　　时光网讯 近日由郑保瑞监制、新晋导演黄庆勋执导，郭富城杨千嬅两大香港电影金像影帝影后领衔主演，万梓良、张达明、鲍起静、刘雅瑟、顾定轩、黄悦珈等演员出演的电影《麦路人》发布定档预告，郭富城化身“成功学导师”现场教学“生活三十六计”，为众人排忧解难，影片将于9月17日上映。



　　定档预告中，影片中的人物性格逐渐清晰，故事脉络初显。“成功学导师”郭富城开场便是台词金句频出——“小成功靠个人，大成功靠团队”，但他的言行举止似乎又与他的身份有着极大的反差，一边嘴上传授着年轻人通向成功的人生哲理，一边在行动上践行着小人物的生存法则。

　　男主角郭富城在片中饰演一位金融才俊，他经历过事业的成功与辉煌，在一次挫败后跌落至人生的谷底，至此他的人生发生了翻天覆地的转折，但他并没有因此丧失对生活的希望，身在谷底而仰望星空，只要天还没有塌，就会有办法，他将自己的聪明才智从“金融场”转移到了“生活场”，通过帮助身边所遇到的各式人物，为自己重新找回了救赎的机会。

　　他利用社区的食物分享站充饥果腹，住在24小时快餐店，扮群演、擦玻璃，不放过生活所抛出的任何机会，“生活三十六计”样样精通，与“流浪家族”一起，相依相偎，为爱而生，不一样的家庭，一样的温暖。郭富城将如何带领“流浪家族”走出生活的困境？9月17日，《麦路人》银幕即将揭晓。



　　据悉，电影《麦路人》取材于社会真实事件，“麦路人”又被称为“无家者”，指社会很多各型各色的劳动者晚上无家可归，选择在24小时快餐店过夜。即便被生活所“抛弃”，但他们并没有自我“放逐”，“麦路人”麦路相逢，相依相惜，一群陌生人团聚在一起重新寻回了“家”的意义——有爱的地方才是家。电影通过表现一群陌生人在快餐店相互取暖、互帮互助，重拾家人般的温暖，来展现世间的人情冷暖。


   编辑：飒飒

关键词： 麦路人 定档 香港
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