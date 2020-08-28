郭富城、杨千嬅两大香港电影金像影帝影后领衔主演，万梓良、张达明、鲍起静、刘雅瑟、顾定轩、黄悦珈等演员出演的电影《麦路人》发布定档预告。











定档预告中，影片中的人物性格逐渐清晰，故事脉络初显。“成功学导师”郭富城开场便是台词金句频出——“小成功靠个人，大成功靠团队”，但他的言行举止似乎又与他的身份有着极大的反差，一边嘴上传授着年轻人通向成功的人生哲理，一边在行动上践行着小人物的生存法则。





男主角郭富城在片中饰演一位金融才俊，他经历过事业的成功与辉煌，在一次挫败后跌落至人生的谷底，至此他的人生发生了翻天覆地的转折，但他并没有因此丧失对生活的希望，身在谷底而仰望星空，只要天还没有塌，就会有办法，他将自己的聪明才智从“金融场”转移到了“生活场”，通过帮助身边所遇到的各式人物，为自己重新找回了救赎的机会。

















据悉，电影《麦路人》取材于社会真实事件，“麦路人”又被称为“无家者”，指社会很多各型各色的劳动者晚上无家可归，选择在24小时快餐店过夜。即便被生活所“抛弃”，但他们并没有自我“放逐”，“麦路人”麦路相逢，相依相惜，一群陌生人团聚在一起重新寻回了“家”的意义——有爱的地方才是家。电影通过表现一群陌生人在快餐店相互取暖、互帮互助，重拾家人般的温暖，来展现世间的人情冷暖。







