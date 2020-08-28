



真实战场生死一线

以生命信仰捍卫和平承诺





电影《蓝色防线》为中国赴南苏丹维和步兵营全体官兵亲历记录，历经五年（2015-2019）跟踪拍摄，横跨中国和非洲大陆，真实展现了我国第一支成建制维和步兵营，赴南苏丹执行维和任务期间，在战火纷飞中保护当地难民营安全的故事。此次发布的台词海报上的句子，正是在这五年的拍摄经历中，从维和官兵们日常所说的话语中摘录下来的。





可以说，句子中的每一个字都经过了战火的洗礼，洗去了一切多余的修饰，只剩下战场上官兵们的真实感悟。而这份真实，不仅能让观众仿佛置身战场，体会战争下人民所遭受的苦难，更能让观众体会到维和官兵们肩上所承载着的使命的重量，那是生命的重量。





“我们去维和，是希望能够为当地送去一些和平”。中国维和官兵牢记祖国重托，将维护世界和平当做自己坚定的信仰。电影中的这支中国维和步兵营的具体任务及职责，就是协助维护南苏丹地区和平稳定，同时为当地民众提供人道主义救援。





面对南苏丹时常爆发的部族冲突，即使“真实的战争，比你在电视中看到的，要残酷一百倍不止”，他们依旧不畏艰险坚定履行军人职责，肩负起保护平民、保护联合国机构和人员、人道主义救援以及防卫、警戒、巡逻等多项任务。更是抱着遇到危险时没有命令绝不畏缩后退的信念，因为“如果我们退了，战火肯定要延伸到难民营来，就会出现难民的直接伤亡”。





而“请跟随我们，我们会将你们带到安全的地点”，则是一句铿锵有力的承诺，承诺着他们将以自己的钢铁之躯为当地民众筑起了一道道充满希望的和平防线。

和平之师施以援手

以使命担当展现中国风采





作为世界上最年轻的国家，南苏丹至今仍面临着政治、经济、军事、种族等问题，和平之路任重道远。“我们很难在短时间内改变他们战乱的状态，但是我们为这种状态去付出努力”，据悉，截至目前我国已累计向南苏丹派遣了6批次的维和步兵营，中国维和官兵持续在当地播撒着和平与希望的种子，同时也与当地民众结下了深厚的友谊。





“每次我们的车刚进入难民营，小孩就笑着跑过来，伸着大拇指对我们说，‘China good’”，一代代的中国维和军人接力出征并始终坚守岗位，忠诚履行维护世界和平、促进共同发展的国家使命，让中国维和军人“和平之师”“正义之师”“文明之师”“威武之师”的形象和风采深入人心，向世界展现着中国人民热爱和平的形象。





中国维和军人作为国家对外形象的名片，也向世界表明中国作为负责任大国的担当，即积极参与联合国维和行动、践行“人类命运共同体”理念，为构建国际政治经济新秩序、维护世界和平与安全做出了自己的努力。





《蓝色防线》作为中国首部海外维和战地纪实电影，在中宣部支持下，国防部维和事务中心、五洲传播中心协助下，由中共河南省委宣传部、中共陕西省委宣传部、中共海南省委宣传部、中国人民解放军八一电影制片厂、中共西安市委宣传部联合摄制，由河南电影电视制作集团有限公司、西安识君影视文化有限公司、中国电影股份有限公司、腾讯影业（海南）有限公司、





西安嘉行影视传媒股份有限公司、北京细蓝线文化传播有限公司出品，中宣部五洲传播中心、阿里巴巴影业（北京）有限公司、河北电影制片厂、北京酱油熊动漫文化有限公司、新瑞影业（北京）有限公司、北京朔果莲莲文化传媒有限公司、上海立鼎文化发展有限公司、环球壹线（北京）影视文化有限公司、北京环亚幕维影视文化有限公司、星辰文化有限公司、迎亿电影（苏州）有限公司、





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不用鲜花与勋章歌颂维和官兵的伟大，一个拥抱、一个笑容就让人沉浸在两个民族的美好情谊之中。在深刻与感动间，传递出中国军队参与联合国维和行动的目的与意义，也让观众更深刻地理解了何为维和精神、何为军人使命、何为大国担当。