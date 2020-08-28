时光网讯 影院正式复工目前已一月有余，市场反馈令人惊喜。卓然影业于今日发布年度片单，大批全新力作与经典佳片燃情交织，正式拉响回归大银幕的战役。
在卓然影业此次发布的片单里，影片类型可谓极其多元化。其中有国内罕见的军事动作战术电影《佣兵》、由日本SNK授权的骨灰级游戏IP《拳皇·觉醒》
，充满荷尔蒙与力量感。
另外，还有改编自天涯爆款连载小说的悬疑犯罪动作片《燃烧的刀锋》；
卓然影业与欢喜传媒联合出品的《机器人大爷》
，该片翻拍自日本名导矢口史靖的高口碑同名喜剧电影，荒诞的故事设定下却拥有温暖人心的力量；
动画电影《飞行学院》则是中国影视公司第一次参与日本本土动画电影的投资，引发了业内的广泛关注。
卓然的动画阵营里还包括中国第一部定格动画院线电影《糖果狂想曲》、好莱坞班底打造的家庭动画冒险电影《山海经之小人国》
。
在进口电影层面， 莎拉·保罗森主演的惊悚片《逃！》作为“网络谜踪”导演新作自带热度。
另外，台湾电影同样吸睛，由柯佳嬿领衔的爱情电影《你的情歌》台式清新味十足。
台湾剧情片《圣人大盗》
由赖雅妍、曾志伟主演，聚焦罕见的金融题材。片单中还可以看到艾丽·范宁主演，音乐青春电影《魔音少女》、印度动作犯罪电影《我不是英雄》等。
此外，卓然影业还储备了网络电影《爱到病除》，从而呈现了一个完整而多层次的片单矩阵。
北京卓然影业有限公司成立于2014年1月，从当年国内头部的电影营销公司到2016年战略升级为以发行为核心的电影宣发一体化平台，再到2018年成为国内进口电影票房最高的民营发行公司，卓然影业创造了国内影视行业企业最快的发展速度和成长规模。
2019年，卓然投资并担纲宣发的动画影片《白蛇·缘起》和《罗小黑战记》
，票房分别位列年度非低幼向国产动画的第二和第三名。