网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

李连杰林青霞《笑傲江湖2》将重映

娄烨"兰心大剧院"&游戏改编"拳皇"今年上映

2020-08-28 15:12:26 来源：Mtime时光网

卓然影业发布年度片单。
　　时光网讯 影院正式复工目前已一月有余，市场反馈令人惊喜。卓然影业于今日发布年度片单，大批全新力作与经典佳片燃情交织，正式拉响回归大银幕的战役。

　　在卓然影业此次发布的片单里，影片类型可谓极其多元化。其中有国内罕见的军事动作战术电影《佣兵》、由日本SNK授权的骨灰级游戏IP《拳皇·觉醒》，充满荷尔蒙与力量感。

　　另外，还有改编自天涯爆款连载小说的悬疑犯罪动作片《燃烧的刀锋》；

　　卓然影业与欢喜传媒联合出品的《机器人大爷》，该片翻拍自日本名导矢口史靖的高口碑同名喜剧电影，荒诞的故事设定下却拥有温暖人心的力量；

　　著名导演娄烨执导，巩俐、赵又廷、小田切让主演的《兰心大剧院》

　　动画电影《飞行学院》则是中国影视公司第一次参与日本本土动画电影的投资，引发了业内的广泛关注。

　　卓然的动画阵营里还包括中国第一部定格动画院线电影《糖果狂想曲》、好莱坞班底打造的家庭动画冒险电影《山海经之小人国》

　　在进口电影层面， 莎拉·保罗森主演的惊悚片《逃！》作为“网络谜踪”导演新作自带热度。

　　另外，台湾电影同样吸睛，由柯佳嬿领衔的爱情电影《你的情歌》台式清新味十足。



　　除上述新片外，更有《笑傲江湖2：东方不败》等高口碑之作加持，让观众们得以在大银幕感受经典的力量。

　　台湾剧情片《圣人大盗》由赖雅妍、曾志伟主演，聚焦罕见的金融题材。片单中还可以看到艾丽·范宁主演，音乐青春电影《魔音少女》、印度动作犯罪电影《我不是英雄》等。

　　此外，卓然影业还储备了网络电影《爱到病除》，从而呈现了一个完整而多层次的片单矩阵。

　　北京卓然影业有限公司成立于2014年1月，从当年国内头部的电影营销公司到2016年战略升级为以发行为核心的电影宣发一体化平台，再到2018年成为国内进口电影票房最高的民营发行公司，卓然影业创造了国内影视行业企业最快的发展速度和成长规模。

　　目前卓然正在启动第三次战略升级，致力于成为领先的全球化娱乐内容及产品运营商。卓然先后为《煎饼侠》《十万个冷笑话》《老炮儿》提供全案宣传服务，而首个宣发一体项目《大话西游3》就取得了3.6亿的票房佳绩。

　　并引进了奥斯卡大热电影《爱乐之城》，在内地狂揽近2.5亿票房；此后，卓然影业参与了《十万个冷笑话2》《正义联盟》《神奇女侠》《奇迹男孩》《小萝莉的猴神大叔》《犬之岛》《超时空同居》等国内外多部优秀影片的宣发工作，并取得了不俗的票房成绩。

　　2019年，卓然投资并担纲宣发的动画影片《白蛇·缘起》和《罗小黑战记》，票房分别位列年度非低幼向国产动画的第二和第三名。



   编辑：sasa

关键词： 卓然 片单
关注时光网微信

相关电影/影人

兰心大剧院

兰心大剧院 (2019)

8.0

导演：娄烨

主演：巩俐 赵又廷

在线播放

山海经之小人国

山海经之小人国 (2020)

-1.0

导演：凯文·门罗

主演：Sonja Ball

在线播放

拳皇·觉醒

拳皇·觉醒 (2020)

-1.0

在线播放

笑傲江湖2：东方不败

笑傲江湖2：东方不败 (1992)

7.9

导演：程小东

主演：李连杰 林青霞

在线播放

显示更多∨

相关文章

会员评论 (1)

发表

本周热读

1

仿佛从未看过!扎导"正义联盟"正式预告

总长4小时分4集播出 或登陆HBOMax以外平台

这还是我们认识的《正义联盟》吗？这完全是一部新电影吧！
2

罗伯特帕丁森版《蝙蝠侠》曝中字预告

你到底是谁？布鲁斯韦恩：我是复仇者！

蝙蝠侠：我是复仇者！
3

这肯定是诺兰观影门槛最高的作品

《信条》独家影评：像一场150分钟的智力竞赛

时光网有幸第一时间看到这部被全球影迷期待的电影，并迫..
4

这部电影算“瑕不掩瑜”or“美中不足”？

时光辩论会：我们该如何评价《八佰》

看完《八佰》，可以聊的还有很多！
5

DC粉丝大会后扎导又和影评人怼起来了

《扎克施奈德正义联盟》连线活动全程回顾

《扎克·施奈德版正义联盟》预告公布后，也有影评人不喜..

查看更多