卓然影业发布年度片单。

时光网讯 影院正式复工目前已一月有余，市场反馈令人惊喜。卓然影业于今日发布年度片单，大批全新力作与经典佳片燃情交织，正式拉响回归大银幕的战役。









另外，还有改编自天涯爆款连载小说的悬疑犯罪动作片《燃烧的刀锋》；













动画电影《飞行学院》则是中国影视公司第一次参与日本本土动画电影的投资，引发了业内的广泛关注。









在进口电影层面， 莎拉·保罗森主演的惊悚片《逃！》作为“网络谜踪”导演新作自带热度。





另外，台湾电影同样吸睛，由柯佳嬿领衔的爱情电影《你的情歌》台式清新味十足。



















此外，卓然影业还储备了网络电影《爱到病除》，从而呈现了一个完整而多层次的片单矩阵。





北京卓然影业有限公司成立于2014年1月，从当年国内头部的电影营销公司到2016年战略升级为以发行为核心的电影宣发一体化平台，再到2018年成为国内进口电影票房最高的民营发行公司，卓然影业创造了国内影视行业企业最快的发展速度和成长规模。





















