《信条》IMAX摄影机拍摄画面占比多少，暂时还未公布。

























在《蝙蝠侠：侠影之谜》尝试IMAX版本转制后，诺兰首次使用IMAX胶片摄影机拍摄的影片便是《蝙蝠侠：黑暗骑士》，片中有30分钟左右的动作场景出自IMAX摄影机，创下商业电影使用IMAX摄影机拍摄的先河。







此后诺兰便开启了对于IMAX摄影机的探索与创新。2012年，诺兰选择使用IMAX来终结蝙蝠侠这一经典传奇，《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》中有74分钟镜头完全使用IMAX 15/65毫米胶片拍摄，分辨率几乎是普通35毫米胶片的10倍以上，该片创造了截至当时影史上最长的IMAX拍摄时长。





在2014年上映的现象级科幻片《星际穿越》中，诺兰使用IMAX胶片摄影机拍摄了超1小时的场景，更将IMAX摄影机绑在片场几乎所有可以想象的地方，包括头盔、飞船、演员的身体上，掀起观影狂潮。影片于2020年8月在影院复工后重映时，更再度创造了IMAX一票难求的盛况。







而2017年上映的《敦刻尔克》中，诺兰使用IMAX超高清的2D胶片摄影机拍摄且达到创纪录的拍摄时长，片中近70％的镜头为IMAX胶片拍摄。将IMAX摄影机绑到飞机上拍摄战斗机落入水中的一幕曾征服无数观众，赞称“在IMAX影院‘跪着’看完诺兰的神作。”





作为诺兰第五部使用IMAX摄影机拍摄的电影，《信条》堪称一部为IMAX量身打造的作品。此次“实拍狂魔”诺兰再次上线，坚持实拍的视觉奇观与超高分辨率的IMAX 2D胶片摄影机相结合，为观众呈现颠覆想象的视听盛宴。





作为疫情后影院上映的首部大体量好莱坞新片，《信条》的率先上映也代表诺兰导演对于大银幕尤其是IMAX观影体验从始至终的信仰和支持。





这部标志着诺兰与IMAX在中国15年大银幕旅程的电影将于9月4日登陆中国内地180多个城市的影院网络，只有在IMAX影院，使用IMAX摄影机拍摄的场景将上下延展铺满整个银幕，让观众能欣赏到更多画面内容，以最身临其境的方式加入这场颠覆认知、大开眼界的时空战场。