时光网讯
由克里斯托弗·诺兰
执导科幻巨制《信条》
将于9月4日登陆全国IMAX大银幕。值得一提的是，诺兰导演再次选用IMAX胶片摄影机拍摄《信条》的大部分精彩画面，强大的IMAX基因将再次革新观众进入大银幕电影世界的方式。
诺兰首部正式在中国上映的影片是2005年的《蝙蝠侠：侠影之谜》
，而这也是诺兰首部登上IMAX大银幕的影片。当时中国内地只有和平影都一家IMAX影城放映了IMAX版本，在北美也仅有35家IMAX影厅开画。
到9月4日《信条》
的上映，中国IMAX影院网络已经达到约700家，从1到700的背后是技术和艺术相互结合和成就的15年，也是以诺兰为代表的对大银幕怀有信仰的导演们积极拥抱新技术，不断突破电影体验边界的大时代。
在《蝙蝠侠：侠影之谜》尝试IMAX版本转制后，诺兰首次使用IMAX胶片摄影机拍摄的影片便是《蝙蝠侠：黑暗骑士》，片中有30分钟左右的动作场景出自IMAX摄影机，创下商业电影使用IMAX摄影机拍摄的先河。
此后诺兰便开启了对于IMAX摄影机的探索与创新。2012年，诺兰选择使用IMAX来终结蝙蝠侠这一经典传奇，《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》中有74分钟镜头完全使用IMAX 15/65毫米胶片拍摄，分辨率几乎是普通35毫米胶片的10倍以上，该片创造了截至当时影史上最长的IMAX拍摄时长。
在2014年上映的现象级科幻片《星际穿越》中，诺兰使用IMAX胶片摄影机拍摄了超1小时的场景，更将IMAX摄影机绑在片场几乎所有可以想象的地方，包括头盔、飞船、演员的身体上，掀起观影狂潮。影片于2020年8月在影院复工后重映时，更再度创造了IMAX一票难求的盛况。
而2017年上映的《敦刻尔克》中，诺兰使用IMAX超高清的2D胶片摄影机拍摄且达到创纪录的拍摄时长，片中近70％的镜头为IMAX胶片拍摄。将IMAX摄影机绑到飞机上拍摄战斗机落入水中的一幕曾征服无数观众，赞称“在IMAX影院‘跪着’看完诺兰的神作。”
作为诺兰第五部使用IMAX摄影机拍摄的电影，《信条》堪称一部为IMAX量身打造的作品。此次“实拍狂魔”诺兰再次上线，坚持实拍的视觉奇观与超高分辨率的IMAX 2D胶片摄影机相结合，为观众呈现颠覆想象的视听盛宴。
作为疫情后影院上映的首部大体量好莱坞新片，《信条》的率先上映也代表诺兰导演对于大银幕尤其是IMAX观影体验从始至终的信仰和支持。
这部标志着诺兰与IMAX在中国15年大银幕旅程的电影将于9月4日登陆中国内地180多个城市的影院网络，只有在IMAX影院，使用IMAX摄影机拍摄的场景将上下延展铺满整个银幕，让观众能欣赏到更多画面内容，以最身临其境的方式加入这场颠覆认知、大开眼界的时空战场。