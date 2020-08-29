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《黑豹》查德维克博斯曼去世年仅43岁

与大肠癌斗争四年 手术间隙拍摄多部影片

2020-08-29 10:31:09 来源：Mtime时光网

Wakanda Forever！


　　时光网讯  2020年还能更糟糕些吗？北京时间8月29日上午，漫威《黑豹》男主角查德维克·博斯曼官方社交媒体宣布：他因大肠癌四期在家中去世，离开时妻子和家人都陪伴在身边。

　　2016年博斯曼就被诊断为大肠癌三期，当时《美国队长3》刚上映，这之后他和癌症作斗争四年之久。《马歇尔》《黑豹》《复仇者联盟3》《复仇者联盟4》《21座桥》以及遗作《誓血五人组》都是在他化疗和手术间隙进行拍摄的，体现了他对电影事业的无限热爱！

　　公告中，博斯曼被认为是一名真正的战士，他的遗作为《Ma Rainey's Black Bottom》。“他很荣幸很能演绎真人版的黑豹特查拉国王。最后感谢大家的爱和祈祷，希望在这个困难的时刻，希望大家他们家庭的隐私。”

　　安息吧！黑豹，瓦坎达 forever！
迪士尼和漫威影业哀悼

       迪士尼和漫威影业第一时间发布哀悼：我们的心都碎了，我们和查德维克·博德曼的在一起。你的传奇将永垂不朽，安息！


　　

《黑豹》中文预告片

查德维克·博斯曼1976年11月29日出生在美国南卡罗莱那州安德森，母亲卡罗琳是一名护士，而父亲勒鲁瓦则是室内装潢业务。他于1995年从T. L. 汉娜高中毕业，后来在华盛顿哥伦比亚特区的霍华德大学毕业。

　　博斯曼从2003年开始出演电视剧，其中较著名的有《城市守望者第三梯队》、《法律与秩序》《犯罪现场调查：纽约》，但大多都是小角色。于《林肯高地》中他饰演纳撒尼尔·“奈特”·雷·泰勒这个角色，并在NBC的悬疑电视剧《陌客》中饰演麦克奈尔警长。


　　2013年的电影《42号传奇》中他主演杰基·罗宾森，从而打响了名气。他出演了2014年的《选秀日》和在同年的传记电影《激乐人心》中主演詹姆斯·布朗。2014年，获得美国CinemaCon电影节明日之星奖。
《激乐人心》

　　2014年10月底，漫威宣布博斯曼将于2016年5月6日上映的《美国队长3》中饰演“黑豹”。
博斯曼、唐尼和克里斯·埃文斯

　　早前，《黑豹2》已宣布定档2022年5月6日，查德维克·博斯曼原本要回归。2019年”还有个名叫《弥助》的电影找到他，日本史上一位著名的黑人武士的故事。

　　今年上半年，博斯曼还被狗仔队拍到拿着棍子健身，身形瘦削的他一度被误以为准备角色而减肥。但5月博斯曼被拍到坐轮椅去医院检查，就让人感到一丝担忧了。
《誓血五人组》剧照


   编辑：小火纸

关键词： 黑豹 去世 查德维克·博斯曼
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相关电影/影人

查德维克·博斯曼

查德维克·博斯曼

Chadwick Boseman

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

黑豹

黑豹 (2018)

7.0

导演：瑞恩·库格勒

主演：查德维克·博斯曼

在线播放

美国队长3

美国队长3 (2016)

7.8

导演：安东尼·罗素

主演：克里斯·埃文斯

在线播放

马歇尔

马歇尔 (2017)

7.4

导演：雷吉纳·哈德林

主演：查德维克·博斯曼

在线播放

复仇者联盟3：无限战争

复仇者联盟3：无限战争 (2018)

8.1

导演：安东尼·罗素

主演：小罗伯特·唐尼

在线播放

复仇者联盟4：终局之战

复仇者联盟4：终局之战 (2019)

8.3

导演：安东尼·罗素

主演：小罗伯特·唐尼

在线播放

21座桥

21座桥 (2019)

6.7

导演：布莱恩·柯克

主演：查德维克·博斯曼

在线播放

誓血五人组

誓血五人组 (2020)

6.2

导演：斯派克·李

主演：查德维克·博斯曼

在线播放

42号传奇

42号传奇 (2013)

7.9

导演：布莱恩·海尔格..

主演：查德维克·博斯曼

在线播放

选秀日

选秀日 (2014)

7.4

导演：伊万·雷特曼

主演：凯文·科斯特纳

在线播放

激乐人心

激乐人心 (2014)

7.5

导演：塔特·泰勒

主演：查德维克·博斯曼

在线播放

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