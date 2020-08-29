时光网讯
2020年还能更糟糕些吗？北京时间8月29日上午，漫威《黑豹》
男主角查德维克·博斯曼
官方社交媒体宣布：他因大肠癌四期在家中去世，离开时妻子和家人都陪伴在身边。
公告中，博斯曼被认为是一名真正的战士，他的遗作为《Ma Rainey's Black Bottom》。“他很荣幸很能演绎真人版的黑豹特查拉国王。最后感谢大家的爱和祈祷，希望在这个困难的时刻，希望大家他们家庭的隐私。”
安息吧！黑豹，瓦坎达 forever！
迪士尼和漫威影业第一时间发布哀悼：我们的心都碎了，我们和查德维克·博德曼的在一起。你的传奇将永垂不朽，安息！
查德维克·博斯曼1976年11月29日出生在美国南卡罗莱那州安德森，母亲卡罗琳是一名护士，而父亲勒鲁瓦则是室内装潢业务。他于1995年从T. L. 汉娜高中毕业，后来在华盛顿哥伦比亚特区的霍华德大学毕业。
2013年的电影《42号传奇》中他主演杰基·罗宾森，从而打响了名气。他出演了2014年的《选秀日》
和在同年的传记电影《激乐人心》
中主演詹姆斯·布朗。2014年，获得美国CinemaCon电影节明日之星奖。
2014年10月底，漫威宣布博斯曼将于2016年5月6日上映的《美国队长3》
中饰演“黑豹”。
早前，《黑豹2》已宣布定档2022年5月6日，查德维克·博斯曼原本要回归。2019年”还有个名叫《弥助》
的电影找到他，日本史上一位著名的黑人武士的故事。
今年上半年，博斯曼还被狗仔队拍到拿着棍子健身，身形瘦削的他一度被误以为准备角色而减肥。但5月博斯曼被拍到坐轮椅去医院检查，就让人感到一丝担忧了。