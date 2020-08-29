公告中，博斯曼被认为是一名真正的战士，他的遗作为《Ma Rainey's Black Bottom》。“他很荣幸很能演绎真人版的黑豹特查拉国王。最后感谢大家的爱和祈祷，希望在这个困难的时刻，希望大家他们家庭的隐私。”

安息吧！黑豹，瓦坎达 forever！

迪士尼和漫威影业第一时间发布哀悼：我们的心都碎了，我们和查德维克·博德曼的在一起。你的传奇将永垂不朽，安息！

《黑豹》中文预告片 查德维克·博斯曼1976年11月29日出生在美国南卡罗莱那州安德森，母亲卡罗琳是一名护士，而父亲勒鲁瓦则是室内装潢业务。他于1995年从T. L. 汉娜高中毕业，后来在华盛顿哥伦比亚特区的霍华德大学毕业。













《激乐人心》





博斯曼、唐尼和克里斯·埃文斯









今年上半年，博斯曼还被狗仔队拍到拿着棍子健身，身形瘦削的他一度被误以为准备角色而减肥。但5月博斯曼被拍到坐轮椅去医院检查，就让人感到一丝担忧了。