我感到极大的震撼，远不只是心痛。查德维克很特别，他是个真正的原创者。他是个相当坚定，一直怀有好奇心的艺术家。还有很多卓越的工作等待他去完成。对于我们俩的友谊我心怀感激，安息吧，国王。

我能说的就是，悲剧不断出现的今年，失去查德维克·博斯曼是最让我痛心的。多么伟大的一个人，多么好的演员。你是有史以来最伟大的之一，而且你的伟大事业才刚起步。神爱你，安息，国王。

DC漫画：一个超越了宇宙界限的英雄。瓦坎达 Forever！缅怀！

迪士尼主席 罗伯特·艾格 说惋惜地表示：“我们哀悼那些他已做到的，也哀悼那些他未来本该成就之事。对于他的朋友和影迷来说，他消失在人生中比消失在大银幕上更悲伤。我们迪士尼的所有人为他的家庭送去祈祷和衷心哀悼。”

漫威影业主席也悼念查德维克·博斯曼：“查德维克的的去世让人极其悲痛，他是我们的特查拉，我们的黑豹，也是我们亲爱的朋友。他每一次踏上片场，都洋溢着魅力和快乐，每一次在银幕上出现，都创造着不可磨灭的印记。”



“他的奉献令人震撼，他的笑容感染人心，他的才华棒得仿如不真实。致敬这位美丽的灵魂、完美的艺术家、灵魂兄弟…他并没有死，只是飞去了远方。他所拥有的一切都是他无私奉献过的。安息吧，甜心王子。” “他的奉献令人震撼，他的笑容感染人心，他的才华棒得仿如不真实。致敬这位美丽的灵魂、完美的艺术家、灵魂兄弟…他并没有死，只是飞去了远方。他所拥有的一切都是他无私奉献过的。安息吧，甜心王子。”























美国总统候选人拜登和副总统候选人贺锦丽也发文悼念



