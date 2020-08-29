时光网讯
可能是消息太过震撼，也可能是《黑豹》
上映在美国造成太大影响、查德维克·博斯曼
人缘好，他去世后大半个好莱坞都在怀念，甚至总统竞选人拜登、副总统候选人贺锦丽、MLB美国职棒大联盟都有发文纪念。
漫威影业和迪士尼：我们的心都碎了，我们和查德维克·博德曼的在一起。你的传奇将永垂不朽，安息！
“美国队长”克里斯·埃文斯：
我感到极大的震撼，远不只是心痛。查德维克很特别，他是个真正的原创者。他是个相当坚定，一直怀有好奇心的艺术家。还有很多卓越的工作等待他去完成。对于我们俩的友谊我心怀感激，安息吧，国王。
“绿巨人”马克·鲁法洛：
我能说的就是，悲剧不断出现的今年，失去查德维克·博斯曼是最让我痛心的。多么伟大的一个人，多么好的演员。你是有史以来最伟大的之一，而且你的伟大事业才刚起步。神爱你，安息，国王。
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漫威影业主席凯文·费奇
也悼念查德维克·博斯曼：“查德维克的的去世让人极其悲痛，他是我们的特查拉，我们的黑豹，也是我们亲爱的朋友。他每一次踏上片场，都洋溢着魅力和快乐，每一次在银幕上出现，都创造着不可磨灭的印记。”
迪士尼主席罗伯特·艾格说惋惜地表示：“我们哀悼那些他已做到的，也哀悼那些他未来本该成就之事。对于他的朋友和影迷来说，他消失在人生中比消失在大银幕上更悲伤。我们迪士尼的所有人为他的家庭送去祈祷和衷心哀悼。”
在《黑豹》中饰演黑豹妈妈的安吉拉·贝塞特
：“我与查德维克·博斯曼命中注定成为家人，很多人不知道我们之间的联系从《黑豹》
这部电影前就开始了。”她透露自己获得母校荣誉学位时，就是博斯曼护送的自己，多年后两人又以同事身份共事。
“他的奉献令人震撼，他的笑容感染人心，他的才华棒得仿如不真实。致敬这位美丽的灵魂、完美的艺术家、灵魂兄弟…他并没有死，只是飞去了远方。他所拥有的一切都是他无私奉献过的。安息吧，甜心王子。”
丹泽尔·华盛顿：
他是个温柔的灵魂也是个聪明的艺人，他短暂但辉煌的职业生涯将和他们永远联系在一起。上帝保佑查德维克·博斯曼。
“惊奇队长”布丽·拉尔森：
查德维克·博斯曼能能把自己的能力和和平散发出来的人，他替他人的付出胜过自己。当你感到不安全时，他会给予你真正的关心和鼓励。我很荣幸能和你留下这么多美好的回忆，那些对话、笑声都非常的珍贵。
“蜘蛛侠”汤姆·赫兰德：
查德维克·博斯曼，你在银幕下比在银幕上更像个英雄，你不仅在片场上是我的模范，更是全世界很多人的模范。你带给大家太多欢乐，我很荣幸能叫你一声朋友，安息。
“雷神”克里斯·海姆斯沃斯：
永远怀念你兄弟，心痛不已。你是我见过最绅士、最友好的人。囧瑟夫：
非常悲痛的损失。有些事很疯狂，当你觉得你还能见到某个人，突然间你发觉再也见不到了。活着的每一天都要感恩。
“星爵”克里斯·帕拉特：
为查德维克·博斯曼的家庭祈祷，世界将会铭记你杰出的才华，上帝保佑你的灵魂。
美国职业棒球大联盟（MLB）：
我们对查德维克·博斯曼的去世深感震惊，他在《42号传奇》
中卓越地演出了杰基·罗宾逊的精髓（大联盟史上第一位黑人球员），他的表演会是向人们讲述这段传奇的强大载体。（博斯曼去年当天刚好是MLB的杰基·罗宾逊日）
美国总统候选人拜登和副总统候选人贺锦丽也发文悼念
最后的最后：他俩可以在天堂相遇了