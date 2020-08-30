时光网讯
2020年香港国际影视展上周低调开幕，由于新冠疫情今年展会改为线上，不少香港本土新片发布了海报和制作进展。包括郑中基
自导自演作品，陈果
未定名恐怖片，以及郭富城
主演的科幻片《断网》
等都有亮相。
《断网》
：郑保瑞监制，黄庆勋导演，郭富城、林家栋、赖雅妍、白只、谭耀文等出演。
影片将探讨人类过度依赖网络的问题，郭富城在片中饰演一个天才计算机程序设计师，工作表现超卓，并研发出一个能力超强的智能程序，但这个AI程序却不幸令自己与家人身陷险境。赖雅妍在片中饰演郭富城太太，林家栋的角色“要在戏中狠狼对付他(郭富城)”，谭耀文、白只的角色则“是敌是友难分”。
阿龙八岁女儿萤萤相依为命，因背负着前妻的赌债而生活潦倒，但积极乐观的他从没有抱怨半句，深信好人有好报。苦尽甘来，阿龙终于还清债务，为了完成女儿多年心愿，决定带她去泰国旅游，只可惜，萤萤在旅程中被拐子集团掳走了。
痛失至亲的阿龙彻底放弃以往信念，为了留下竟不惜与泰国华侨阿兰再婚。两年来他一直暗中打听拐子集团的消息，只为揪出所有害死萤萤的匪徒报仇雪恨。不惜牺牲一切的阿龙化身成双手沾血的复仇者，最后他能够重拾昔日的善念，大彻大悟；还是坠入难劫不复的仇恨地狱呢？
《手捲烟》
：陈健朗导演 ，林家栋、太保、袁富华、白只、钱小豪等出演。
故事讲述昔日的华籍英兵林家栋，自兵团解散后游走于几个黑帮堂口，以走私金钱龟及水货为生。他与一个边缘挣扎的南亚青年，二人在重庆大厦中由互相利用到惺惺相惜，并在相处中重新找到自己的故事。
《智齿》
，郑保瑞导演，林家栋、刘雅瑟、李淳主演，城市离奇命案步步逼近。
从学堂毕业的任凯，因一宗连环凶杀案，与刚复职的展哥开始搭档。案子破不了反倒引发连串事故。展哥重遇杀妻儿的街童王桃，被激发的恨意一发不可收拾；任凯大意失枪，误被凶手所获。凶手潜伏在城市之中，危机逐步逼近……
《残影空间》
，陈志文导演，邓丽欣、姜皓文主演。讲精神科医生与便衣警察追查骇人凶杀案的故事。
《浊水漂流》
，李骏硕导演，吴镇宇、谢君豪、李丽珍主演，城市露宿者题材。
陈果导演未命名恐怖片：太保、张达明、李丽珍、黄又南、车保罗、邵音音主演。电影以嬉笑怒骂的猛鬼凶宅，写下香港楼价贵到不是“人”住的怪奇物语。