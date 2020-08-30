影片将探讨人类过度依赖网络的问题，郭富城在片中饰演一个天才计算机程序设计师，工作表现超卓，并研发出一个能力超强的智能程序，但这个AI程序却不幸令自己与家人身陷险境。赖雅妍在片中饰演郭富城太太，林家栋的角色“要在戏中狠狼对付他(郭富城)”，谭耀文、白只的角色则“是敌是友难分”。







阿龙八岁女儿萤萤相依为命，因背负着前妻的赌债而生活潦倒，但积极乐观的他从没有抱怨半句，深信好人有好报。苦尽甘来，阿龙终于还清债务，为了完成女儿多年心愿，决定带她去泰国旅游，只可惜，萤萤在旅程中被拐子集团掳走了。





痛失至亲的阿龙彻底放弃以往信念，为了留下竟不惜与泰国华侨阿兰再婚。两年来他一直暗中打听拐子集团的消息，只为揪出所有害死萤萤的匪徒报仇雪恨。不惜牺牲一切的阿龙化身成双手沾血的复仇者，最后他能够重拾昔日的善念，大彻大悟；还是坠入难劫不复的仇恨地狱呢？