作为北京国际电影节大师班的收官活动，关锦鹏导演以“香港电影：传统继承与发展超越”为题进行了长达一个半小时的线上讲座和现场对谈。





















-世俗人间的爱情童话-

















在谈及自己对女性形象的塑造时，关锦鹏导演这样总结道：“我并不是说我拍一个女性角色就是满满的只装载着女性的感受去拍。我甚至可以有些时候从男性的观点跳出来，很客观地对待我自己戏里面女性的角色，这种矛盾很有趣。其实甚至不愿意被人标签说‘关锦鹏就会拍女人戏’，但我的确享受面对我的电影里面女性角色的这种矛盾和复杂性。”



















他们迫于现实压力，做出世俗的选择：殉情时贪生的陈振邦，不堪“奸夫”流言、怒甩阮玲玉耳光的唐季珊，为前程自保、选择人妻范本“白玫瑰”的佟振保，抛妻弃子的阔少康明逊，不敢应承下阮玲玉求助的蔡楚生，落井下石的张达民……





相较于这些男性形象，或许关锦鹏电影中的女性形象承载的是爱情理想的化身。他选择的这些以女性为主角、“以男女恋情剖析人性的黯淡和脆弱”的改编文本，可以看作是用世俗化的表现手法描绘着爱情童话。

























在关锦鹏导演的新片《八个女人一台戏》中，男性角色被一进步弱化，取而代之的是更多元的女性形象。作为唯一一部入选2018年釜山国际电影节“大师单元”的电影长片，它同样向观众传达了丰富的女性情感体验。

















