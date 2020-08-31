“他是一场盛大的焰火。终我一生，我会讲述关于那些美妙花火的故事，他给我们留下了一笔美不胜收的印记。”



瑞恩库格勒和查德维克博斯曼参加2016年圣地亚哥漫展























以下是瑞恩·库格勒悼文（翻译：微博“守望好莱坞”）：









我永远不会忘记坐在迪士尼的剪辑室里观看他的戏份，他的第一场戏是跟斯嘉丽·约翰逊饰演的黑寡妇，然后是跟南非电影名宿约翰·卡尼饰演的特查卡国王，特查拉的父亲。





那个时刻，我知道自己想拍这部电影——当斯嘉丽的角色离开了他们，查德和约翰开始用一种语言交谈，我从未听过、却感到熟悉的语言，充满了在美国的黑人小孩说话时也会有的搭嘴音(click)、击打音(smack)，那种我们说出来通常会被认为是不尊敬或不当行为的搭嘴音。但是，那语言有一种音乐性，让人感觉古老、有力，很非洲。





看完电影后的会面上，我问这部电影的制片人之一Nate Moore：“是你们自己造的语言吗？”Nate回答：“那是Xhosa，约翰·卡尼的本族语，他和查德在片场决定要那样拍那场戏，我们就那么拍了。”





我想：“他就是在那一天内学会了用另一种语言说自己的台词？”我无法想象这有多难，而即使还没有跟查德会面，我对他作为演员的悟性已经深感敬佩。





此后我了解到：关于特查拉在片中如何说话这一点，有过很多讨论。是作为美国南卡罗来纳州本地人的查德巩固了“瓦坎达的官方语言是Xhosa”这一决定，因为他能够当场学会用Xhosa说台词，他也提倡自己的角色说话带有一种非洲口音，这样他能够将特查拉以非洲国王的形象呈现给观众，因为瓦坎达的语言没有被西方侵占(瓦坎达没有成为殖民地)。









我们谈论我俩的人生，我在大学打橄榄球、他在霍华德学习导演，谈论我们对特查拉和瓦坎达的共同展望，谈论他的前霍华德大学同学Ta-Nehisi Coates当时正在给漫威漫画写特查拉的故事这样的奇异巧合，以及查德知道霍华德学生Prince Jones被警察谋杀一事激励了塔尼西斯·科玆创作回忆录《Between The World and Me》。









那个时候我注意到：查德是一个异类，他很沉静，胸有成竹，持续不断在学习，但同样友善、安抚人心，有着世界上最温暖的笑声，和见识超过他年龄的眼睛，但眼神也会像看见新鲜事物的小孩子一样闪亮。





那是我们很多次谈话中的第一次，他是一个特别的人，我们经常会谈论传统，谈论作为非洲裔意味着什么。筹备这部电影的时候，他会斟酌每一个决定、每一个选择，不光是思考它们会如何呈现他自己，而是它们能够造成怎样的广泛影响。





“我们想要做的，他们还没有准备好……”“这是我们的《星球大战》《指环王》，而且更庞大。”——在我们为完成一场戏而挣扎、开启“双加时”时，在他全身画着彩绘、拍自己的动作戏时，在他砸进冰冷的水中或降落垫上时，他会这么对我说。





我会点头微笑，但我不相信他说的。我不知道这部电影是否能成，我不确定知道自己在做什么，但现在回头看，我意识到查德知道一些我们都不知道的东西，他的目光不在眼前而是长远处。与此同时，他正为此付出努力。





配角演员的试镜，他也会参加，这对大片主演来说不常见。姆巴库角色的几场试镜他都在，温斯顿·杜克试镜时，他把一场检验化学反应的读剧本变成了摔跤比赛，温斯顿弄坏了他的手链。莱蒂希娅·赖特试镜苏睿公主时，她用自己标志性的幽默洞穿了他王者般的沉着自若，让特查拉的脸上浮现出100%的查德式笑容。





电影拍摄期间，我们会在办公室或我在亚特兰大租的家中见面，讨论台词和给每一场戏增加深度的不同方式，讨论戏服、军队练习。他对我说：“瓦坎达人在国王加冕典礼上必须跳舞，如果他们拿着长矛站在那儿，跟古罗马人有何不同？”





在电影的早期剧本中，杀人魔头埃里克这个角色要求特查拉把自己埋葬在瓦坎达，查德提出质疑，问：如果埃里克要求被葬在别的地方呢？





查德非常注重自己的隐私，我此前并不了解他的病的细节信息。在他的家人发布了那则声明后，我意识到：我认识他的全部时间，他都有病在身。因为他是一个关照者、领导人，一个有着信念、尊严和骄傲的人，不想让合作者被自己的痛苦所伤害。





他走过了美丽的人生，创作了伟大的艺术。日复一复，年复一年，他就是这样的人。他是一场盛大的焰火。终我一生，我会讲述关于那些美妙花火的故事，他给我们留下了一笔美不胜收的印记。





这是我经历过最沉痛的失去，过去一年我都在准备、想象和写作那些想要让他说出、如今却注定无法实现的词句（注：库格勒正在筹备《黑豹2》剧本)。意识到我再也不可能在监视器屏幕上看到他的特写，或是走向他要求再来一条，我心碎了。





更让我伤感的是，我们没法再进行当面交谈或视频、短信对话了。在新冠疫情期间，他会给我和我的家人发来素食菜谱或养生吃法，他会关照我和我爱的人们的情况，即使他自己正在遭受癌症的折磨。









在非洲文化中，我们常把已去世的所爱之人称为“先人”，有时是有血缘联系的人，有时没有。我有幸执导过查德饰演的特查拉这一戏份：他与瓦坎达的先祖沟通。





拍摄是在亚特兰大一个废弃仓库的蓝幕前、巨大的电影灯光前进行，但是查德的演绎让戏感觉真实。我想是因为从我见到他的那一刻开始，先祖就在通过他跟我们说话。





他能纯熟地演绎一些最重要的人物(注：查德维克·博斯曼出演过多部传记片)，这对我来说已不是秘密，我毫不怀疑他一直都会在并更多赐福于我们。





但是，怀着对曾与他相识的沉重心情和深深感激，我必须面对查德已成为“先人”这一事实，并且我知道他会一直关照我们，直到我们再次相遇。







