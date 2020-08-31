早上好，全球电影圈又发生了哪些大事？







过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。























02.《花木兰》曝北美正式海报















该片已确定将在国内影院上映，但暂未定档。





03.《007：无暇赴死》曝幕后照















该片将于11月12日在英国上映，11月20日在北美上映。





04.莉莉·柯林斯新剧《艾米丽闯巴黎》曝剧照





























05.剧集《本色》曝预告









该剧讲述来自纽约的少年弗雷泽在意大利的一个军事基地里，与凯特琳开始了一段浪漫的关系。然而，他对自己的性别认知并不清楚，因为他也对老兵杰森的产生了感情。









01.《新变种人》北美首周末票房700万美元















据悉，目前北美前仅有62%的影院复工，上座率限制在25%至50%的范围内。





02.《信条》首周票房5300万美元











诺兰新片《信条》上周在加拿大及40个海外市场上映，票房5300万美元。





影片将于9月4日在国内正式上映。





03.《八佰》国内票房将破20亿









