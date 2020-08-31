过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
《黑豹》男主查德维克·博斯曼
8月29日罹患大肠癌去世，年仅43岁。《黑豹》导演瑞恩·库格勒
发文悼念，他表示，在查德维克家人发布声明后，他才意识到“我认识他的全部时间，他都有病在身。”
“他是一场盛大的焰火，终我一生，我会讲述关于那些美妙花火的故事，他给我们留下了一笔美不胜收的印记，这是我经历过最沉痛的失去。”
02.《花木兰》曝北美正式海报
由刘亦菲等主演迪士尼真人版《花木兰》
曝光北美正式海报。《花木兰》将于9月4日（本周五）下午3点开始在Disney+付费点播，并将于12月4日向所有Disney+用户公开
该片已确定将在国内影院上映，但暂未定档。
03.《007：无暇赴死》曝幕后照
该片将于11月12日在英国上映，11月20日在北美上映。
04.莉莉·柯林斯新剧《艾米丽闯巴黎》曝剧照
《艾米丽闯巴黎》讲述来自中西部的20多岁女主Emily，意外地获得在巴黎工作的机会，她的任务是把美国观念带进一间享誉法国的营销公司。Emily得适应文化上的新冲击，同时还得兼顾事业﹑新友谊及爱情生活。
05.剧集《本色》曝预告
由卢卡·瓜达尼诺执导，科洛·塞维尼、杰克·迪伦·格雷泽等主演的剧集《本色》
曝预告。
该剧讲述来自纽约的少年弗雷泽在意大利的一个军事基地里，与凯特琳开始了一段浪漫的关系。然而，他对自己的性别认知并不清楚，因为他也对老兵杰森的产生了感情。
01.《新变种人》北美首周末票房700万美元
《X战警：新变种人》
北美首周末票房700万美元，拿下票房冠军，创造3月中旬疫情以来北美单片最高首周末票房。
据悉，目前北美前仅有62%的影院复工，上座率限制在25%至50%的范围内。
02.《信条》首周票房5300万美元
诺兰新片《信条》上周在加拿大及40个海外市场上映，票房5300万美元。
影片将于9月4日在国内正式上映。
03.《八佰》国内票房将破20亿
《八佰》
昨日内地票房1.68亿，上映10天单日票房全部破亿。截至昨日，《八佰》累计票房19.24亿，今日有望突破20亿大关。