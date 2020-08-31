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时光早报：《黑豹》导演悼念“黑豹”

《信条》海外首周5300万 《八佰》将破20亿

2020-08-31 09:03:56 来源：Mtime时光网

早上好，全球电影圈又发生了哪些大事？


过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。



01.《黑豹》导演悼念查德维克·博斯曼


      《黑豹》男主查德维克·博斯曼8月29日罹患大肠癌去世，年仅43岁。《黑豹》导演瑞恩·库格勒发文悼念，他表示，在查德维克家人发布声明后，他才意识到“我认识他的全部时间，他都有病在身。”

      “他是一场盛大的焰火，终我一生，我会讲述关于那些美妙花火的故事，他给我们留下了一笔美不胜收的印记，这是我经历过最沉痛的失去。”

02.《花木兰》曝北美正式海报



      由刘亦菲等主演迪士尼真人版《花木兰》曝光北美正式海报。《花木兰》将于9月4日（本周五）下午3点开始在Disney+付费点播，并将于12月4日向所有Disney+用户公开

      该片已确定将在国内影院上映，但暂未定档。

03.《007：无暇赴死》曝幕后照



      电影《007：无暇赴死》曝幕后照。剧照中，邦德驾驶爱车遭遇伏击。

      该片将于11月12日在英国上映，11月20日在北美上映。

04.莉莉·柯林斯新剧《艾米丽闯巴黎》曝剧照







      由莉莉·柯林斯主演的Netflix剧集《艾米丽闯巴黎》曝新剧照，将于秋季上线。

      《艾米丽闯巴黎》讲述来自中西部的20多岁女主Emily，意外地获得在巴黎工作的机会，她的任务是把美国观念带进一间享誉法国的营销公司。Emily得适应文化上的新冲击，同时还得兼顾事业﹑新友谊及爱情生活。

05.剧集《本色》曝预告

正式中字预告

      由卢卡·瓜达尼诺执导，科洛·塞维尼、杰克·迪伦·格雷泽等主演的剧集《本色》曝预告。

      该剧讲述来自纽约的少年弗雷泽在意大利的一个军事基地里，与凯特琳开始了一段浪漫的关系。然而，他对自己的性别认知并不清楚，因为他也对老兵杰森的产生了感情。


01.《新变种人》北美首周末票房700万美元



      《X战警：新变种人》北美首周末票房700万美元，拿下票房冠军，创造3月中旬疫情以来北美单片最高首周末票房。

      据悉，目前北美前仅有62%的影院复工，上座率限制在25%至50%的范围内。

02.《信条》首周票房5300万美元



      诺兰新片《信条》上周在加拿大及40个海外市场上映，票房5300万美元。

      影片将于9月4日在国内正式上映。

03.《八佰》国内票房将破20亿



      《八佰》昨日内地票房1.68亿，上映10天单日票房全部破亿。截至昨日，《八佰》累计票房19.24亿，今日有望突破20亿大关。

   编辑：羊羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 时光早报 黑豹 信条 八佰
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