《信条》的全球票房表现，对好莱坞大片厂来说，是个积极的信号。华纳影业主席托比·艾默里奇说：“这是个很好的国际市场开端，我们很开心。克里斯托弗·诺兰再次证明，电影还是要去影院体验。全球观众能走进影院我们很欣慰，也谢谢电影院搭档们在防疫措施、社交隔离上的辛苦付出。考虑到现在的疫情，这次发行会是个马拉松，而不是短跑，希望这部影片能在影院长线放映。”





《信条》分地区表现：英国710万美元，法国700万美元，韩国510万美元，德国420万美元，几乎所有市场都拿到了冠军。其中在荷兰、乌克兰和匈牙利等9个市场，甚至创造了诺兰电影最高开画。





考虑到《信条》制作成本超2亿美元，9月4日在中国内地、美国本土两大市场的表现就更为关键。按照往常的算法，影片全球票房要突破6亿美元才能保证回本。



