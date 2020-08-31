时光网讯
随着《X战警：新变种人》
8月28日在北美2412家影院上映，这个全球最大市场缓慢重启。《新变种人》首周末票房预估700万美元，是3月以来北美最佳开画。更重磅的电影《信条》
全球40个市场开画，首周末5300万美元。
《信条》
在英国、法国、新西兰、澳大利亚以及中国台湾、新加坡、韩国等40个市场上映，首周末票房约5300万美元。放在平常，诺兰作品这样的成绩可谓难看，但考虑到新冠疫情背景下影院复工数量有限，韩国更因疫情反弹导致上座率下降，这样的表现算超过预期。
《信条》的全球票房表现，对好莱坞大片厂来说，是个积极的信号。华纳影业主席托比·艾默里奇说：“这是个很好的国际市场开端，我们很开心。克里斯托弗·诺兰再次证明，电影还是要去影院体验。全球观众能走进影院我们很欣慰，也谢谢电影院搭档们在防疫措施、社交隔离上的辛苦付出。考虑到现在的疫情，这次发行会是个马拉松，而不是短跑，希望这部影片能在影院长线放映。”
《信条》分地区表现：英国710万美元，法国700万美元，韩国510万美元，德国420万美元，几乎所有市场都拿到了冠军。其中在荷兰、乌克兰和匈牙利等9个市场，甚至创造了诺兰电影最高开画。
考虑到《信条》制作成本超2亿美元，9月4日在中国内地、美国本土两大市场的表现就更为关键。按照往常的算法，影片全球票房要突破6亿美元才能保证回本。
IMAX方面，《信条》在38个市场248块银幕放映拿到500万美元，占据总票房9.4%，这是8月发行的IMAX影片的最佳表现。诺兰另外两部影片，《敦刻尔克》《星际穿越》
全球首周末IMAX票房占比分别为12.6%和9.6%，但是在7月和11月发行的。
由于当初导演乔什·波恩
和电影公司签了必须走院线的协议，虽然《X战警：新变种人》烂番茄新鲜度仅31%，洛杉矶和纽约两大票仓电影院还没开，影片还是硬着头皮上映，除了北美700万美元，10个海外市场拿下270万美元，全球首周末990万美元。目前该片制作成本还未公开，外界预估8000万美元。
在北美市场，除了《新变种人》，罗素·克劳
主演的《精神错乱》
上映进入第三周，上周末拿下260万美元排第二，累计883万美元。
《海绵宝宝：营救大冒险》
放弃在美国院线上映，仅在加拿大314家影院上映，上周票房60万美元，排名第三，累计票房201万美元。