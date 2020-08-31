文投控股股份有限公司发布七部重磅影片，并和中国电影股份有限公司、博纳影业集团股份有限公司，以及阿里巴巴文化娱乐有限公司签订战略合作协议。

时光网讯 日前, 第十届北京国际电影节“中国电影投融资峰会”在北京雁栖湖成功举办。本次峰会由北京国际电影节组委会和北京市文化投资发展集团、聚影汇（北京）影视文化有限公司等联合主办，北京农商银行作为战略支持单位。北京市委宣传部副部长王杰群，中国电影基金会理事长张丕民，北京文投集团董事长周茂非，北京农商银行党委副书记、行长付东升，中国电影股份有限公司副总经理周宝林及博纳影业集团董事长于冬等与众多影视投资机构、制片机构、影视企业代表出席了会议。





王杰群在致辞中指出，作为拥有7万块银幕的世界第二大电影市场，中国电影已经进入高质量发展的新阶段。“中国电影投融资峰会”在推进双方交流合作的同时，探讨电影与金融领域共赢发展的新思路和新方法，彰显在投资和制作领域做出成绩的佼佼者，意义重大。





本次峰会期间，文投控股股份有限公司发布七部重磅影片，并和中国电影股份有限公司、博纳影业集团股份有限公司，以及阿里巴巴文化娱乐有限公司签订战略合作协议，共同推进影视文化产业的大发展，为首都“文化中心”建设助力。







作为北京文投集团旗下的上市公司，文投控股先后投资制作了多部优质影视作品，包括《我和我的祖国》、《流浪地球》、《芳华》、《无名之辈》、《攀登者》等几十部影片和《延禧攻略》、《爱国者》等电视剧集。









2020是充满挑战的一年，更是蓄势待发的一年。受疫情影响，影视行业的发展面临多重困难，文投控股作为北京市影视行业的龙头企业，主动担当起提振行业信心的责任，潜心于优质内容，聚焦头部影视项目，推出七部优质片单。







文投控股、耀莱影视与索尼影业、Base、腾讯合作共同出品制作的动画电影《许愿神龙》。是一部把中国神龙作为特有文化图腾形象，将西方阿拉丁神灯故事巧妙融为一体的奇幻冒险影片。值得一提的是，它由成龙大哥和一众国际顶级制作班底耗时七年，共同精心策划打造，Netflix也将进行全球发行，虽然是文投控股与耀莱影视在动画领域的首次尝试，但作品精致非凡，很值得期待。







文投控股也宣布将和中国传媒大学动画学院共同打造一个具有北京味道的系列动画故事-《灶王传》，借以传递家味、年味和京味。文投表示：决定做灶王题材的原因有两个，一是立足北京，灶王爷属于北京非遗，之前在北京市做的主题活动已经四年了，象征着北京地方文化和中国年文化的传承，老百姓的关注和热度持续攀升。二是希望能够用《灶王传》打造一个中国版的“圣诞老人”。















此外，文投控股还发布了《气球》、《不老奇事》、《莫尔道嘎》等一批具有特色的佳作，以及正在开发的商业主旋律影片《地道战》、《敦煌英雄传》等项目，让人十分期待。









文投控股作为一家集文化娱乐地产全产业链为一体的国有企业，拥有影视开发、制作、发行、院线、游戏、娱乐经纪、文化金融等全资源优势，肩负着助力北京市文化产业升级的重要使命。

峰会期间，文投控股与中影股份签署战略合作协议，双方将集中优势资源，在影视项目投资出品、影院运营加盟、宣发合作、统计结算等多方面寻求广阔的合作空间，充分利用自有资源，发挥自有价值，实现合作共赢。









文投控股与阿里巴巴文娱集团达成战略合作伙伴。双方将整合优质资源，连接产业渠道，共同助力影视产业的改革发展和全新升级。从电影内容投资及宣发、演出内容投资、优酷平台、电影票务等多层面合作，以期结出协同互利的硕果。







此外，文投控股与博纳影业签署了三年战略合作协议，利用双方的资源优势，共同开发战争史诗影片《长津湖》、抗疫题材《中国医生》等高品质电影项目，同时将在这三年期间不断联合开发影视项目，共同促进影视业繁荣发展。





另外，文投控股作为首家冬奥会官方文化活动服务赞助商，将与博纳共同推出冬奥题材影片《冰雪情缘》，不仅为冬奥会呐喊助威，更为打通文化产业、促进产业发展蓄力。







多年来，北京文投集团稳步向前，打造文化金融、文化内容、文化渠道、文化贸易、文化功能区、文化+六大核心板块，在疏解非首都核心功能、助力京津冀协同发展、带动民间资本投资等方面不断突破创新，为区域经济和社会文化发展作出了突出贡献。





“疾风知劲草”，越是特殊时期，越能凸显国有龙头企业的重要性。北京文投集团守正创新，稳扎稳打，引导行业正向发展，共创互利共赢协同发展的美好未来。