《虎·破》采取了电影中四行仓库保卫战四昼夜的时间模式，将内容分成了“四天”，从制作、光影、演员、影片主旨四个方面讲述了银幕之外的拍摄历程。





《虎·破》采取了电影中四行仓库保卫战四昼夜的时间模式，将内容分成了“四天”，从制作、光影、演员、影片主旨四个方面讲述了银幕之外的拍摄历程。纪录片名字中的“破”字，意为突破。为了呈现1937年的战场，导演管虎带着团队在苏州耗时18个月搭建了200亩实景，这在管虎看来“简直是匪夷所思，几乎是不可能完成的任务。”之所以这么做，也是为了能让所有演员和主创沉浸其中，切身感受83年前那些人的处境。“想让观众相信首先得自己相信”这是管虎对《八佰》制作的坚持。





对于其他主创来说，《八佰》亦是他们的一次“突破性”尝试。摄影指导曹郁希望在《八佰》中“达到精神写实”，光影的写意性尤为重要。曹郁参考了大量霍普、蒙克和毕加索早期的作品，在电影中采用了更多的绿色，在他看来这是“绝望、焦虑，同时还有生命力的颜色”。而对于美术指导林木来说，过去的战争片对武器军火等道具制作有所夸张，《八佰》中的大部分武器都需要重新做，这样才尽可能真实的展现出1937年的战场。此外服装、道具等部门各有各的挑战。正如出品人梁静所说“《八佰》是每个主创倾尽全力、投入对这部电影的爱，才达成的”。





在《八佰》的演员们看来，这是一部“男演员都想参与”的作品。王千源调侃“两三个月都是这个样子，现在每天不化这种妆我们难受。”魏晨则表示“进到片场就像打了一针兴奋剂。”仅有短短几个镜头的郑恺更称赞《八佰》“是我见过最震撼的战争片。”演员们沉浸其中，享受角色与自身的情感共振，使每一个人物都鲜活立体，触动观众内心。为保证观感真实，群演们每一个动作、每一次走位都要精准到位，近身爆破、衣服点火等镜头也需要演员们亲自完成，这对所有人都是一场挑战和磨练。主创、主演、群演们以最饱满的精力拍摄8个月，令管虎都感叹“这是我目前为止唯一的一次经历。”





电影《八佰》已上映11天，票房突破19亿，是2020年全球首部连续十天票房过亿的电影。





编辑：羊羊