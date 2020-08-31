网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《八佰》诞生记：一场全行业的集体接力

制片人梁静&腾讯影业CEO程武专访

2020-08-31 13:05:42 来源：娱乐资本论

从资方到主创，从主创到观众，《八佰》的成功源于全行业上下的共同努力。
　　采访梁静时，她正在丹东和管虎拍一部抗美援朝电影。就在几天前，这部神秘的电影第一次公布了片名和海报——《金刚川》。身为管虎的妻子和《八佰》的制片人，她全程见证了《八佰》的诞生和大爆。

　　上映10天，《八佰》票房已经突破19亿元。在影院上座率仍维持在50%，影院复工才一个多月的当下，这样的成绩超乎许多人的预料。但梁静非常平静，“作为创作者，票房只是一个数字，它背后代表的是有多少人看到了这部电影，这件事对创作者来说是最重要的。”

“想让更多人看到”是整个团队拍《八佰》的初心。从2011年写出剧本初稿，到2013年电影立项，再到2017年电影开机，这是一个绵延近10年的故事。在这个故事里，资方出于信任不断追加投资，主创一门心思搞“科研”，观众期待值也在不断攀升。

遭遇的波折比想象中多。从最早搭景时遇到雨季停工，到一年前突然撤档，再到今年遭遇疫情，等待《八佰》上映的人越来越多。到最后，《八佰》已经成了一个检验全行业信心的试金石，背负的压力和想象越来越重。

所幸，在原有市场经验和拍摄经验几乎完全失效的情况下，《八佰》依然“跑”了出来。回顾整个项目经历的风风雨雨，梁静感叹，技术上的问题都不是问题，最难克服的其实是人心的问题，“让团队拧成一股绳，让大家坚信这是一件牛逼的事儿，这很难。”

《八佰》里，13岁的小湖北在表哥端午牺牲后，心目中的孤胆英雄赵子龙形象逐渐清晰——端午身骑白马，掌中一杆银枪，义无反顾地冲向对面黑压压的敌军。


如今的《八佰》正像那匹冲出四行仓库，奔跑在苏州河畔的白马。马背上的赵子龙们无所畏惧，围观的南岸看客们也终被感染。是他们，共同铸就了这部打破多个票房记录的电影。

顶尖团队+头部公司，《八佰》“梦之队”的集结

那个“十年磨一剑”的故事至今为人津津乐道。早在2010年以前，管虎就想拍八百壮士的故事，2013年还特意去象山勘景，但因为场地不合适作罢。直到2016年，管虎才找到合适的拍摄地。于是，项目重启，剧组开始规划那块200亩的空地，准备搭景。

一开始，大家和梁静都觉得这事儿几乎不可能完成。从题材到拍摄地，再到拍摄难度，每个环节都困难重重。但当这个大工程在管虎的努力下，越来越清晰地展现在大家面前时，人们终于意识到，这件事对他来说有多重要。

对于投资《八佰》，起初华谊内部有过犹豫。当时国内历史战争片的票房还没有达到过10亿，投入好几个亿拍《八佰》，赔钱可能性很大。但大家都很看好剧本里讲述战争的独特角度。和其他战役不同，这场发生在四行仓库的战争规模很小，而且是败仗。比起战争本身，管虎更想呈现战役背后的人性和民族性。

在情怀的驱动下，华谊决定陪管虎赌一次。为了帮助管虎，一直在做演员的梁静第一次转型做制片人。从演员到制片人，思维方式会有个明显的转变。演员大部分时候只需要对自己负责，但制片人要对整个电影负责。在华谊、管虎和她的公司七印象之外，她决定找到对电影帮助最大的人和公司，“要把行业里比较重要的几家影业都拉到一起。”

腾讯影业是梁静“拉入伙”的第一个联合出品方。“他们背后有一个强大的宣发团队。”梁静说。在强大的资源之外，腾讯集团副总裁、阅文集团CEO、腾讯影业CEO程武很有电影情怀，一直也很喜欢战争题材，对《八佰》这个项目非常看好。

 “这个项目从剧本，到粗剪、精剪、定剪，每次看我都会被深深打动。所以，我一直跟团队强调，务必全力以赴。”程武说腾讯影业从2016年开始接触项目，当初，梁静把《八佰》剧本从北京寄给当时在深圳的他，上午寄到，他中午就看完了，期间数次落泪。

在程武看来，《八佰》在民族精神之外，本身在叙事和技术层面也达到了一个新高度，将会成为中国战争片的里程牌，“电影行业本来就是一个高风险的行业，但也是一个有情怀的行业，我们相信好内容的力量。”

同样被这个故事打动的，还有曹郁、林木等幕后工作者。《八佰》的摄影指导曹郁，和管虎神交已久；美术指导林木和录音指导富康与管虎合作多年，配合默契。“面对这样一个中国电影工业化上前所未有的挑战，必须要找到专业顶尖的、理念相通的人一起来完成。”梁静说。

顶级制作团队+头部影视公司，从一开始，《八佰》就是一个高举高打的项目。庞大的投资和豪华的班底让它出生时自带光环，也让它此后经历的每次波折都备受瞩目。

导演要有制片思维，专业性是工业化的基础

最先让剧组措手不及的，是苏州的雨季。那是2016上半年，《八佰》剧组的置景工作即将结束，演员大部分已经谈好，签了合同。万事俱备，只等开机。没成想因为一场百年不遇的雨季，剧组被迫停工。“因为建筑紧挨着阳澄湖，土质很松软，地面突然出现下陷，不得不重新维修和做安全防护。”梁静说。

这样一来，拍摄日期就延后了，许多演员因为档期问题都得重找，最后只有李晨、张译和王千源留了下来。终于，2017年夏末，《八佰》正式开机。

让梁静感动的是，尽管开机时间延迟了一年多，但曹郁、林木等主创成员和一线的摄影师、美术师一直都在，从未离开。停工的这段日子，他们不是在苏州的工地上，就是在北京公司的沙盘上规划着200亩的空地。

“信念很重要。”梁静说。从筹备到开机，《八佰》历经波折。有时，梁静会有种走一步算一步的感觉，但从没想过放弃。大家就像《八佰》里的战士一样，在导演管虎的带领下，时刻准备冲桥。

选择用IMAX摄影机是一个偶然。那是《八佰》开机前夕，华谊兄弟副董事长、CEO王中磊在上海国际电影节偶然接触到了一家制造IMAX摄影机的公司，当时诺兰已经用IMAX摄影机拍了电影《敦刻尔克》。他立即想到，反映苏州河两岸、需要开阔视角的《八佰》是不是也可以用IMAX摄影机。

听到这个消息，起初管虎还有些犹豫，但身为技术控的曹郁很兴奋。当时全球只有6台IMAX摄影机，剧组也只能借到一台。如果用IMAX摄影机，就意味着拍任何场景都只能用一个机位拍摄，拍摄时间会大大拉长。与此同时，IMAX画面对美术和群演的要求也会更高。

最终，大家还是决定试一试。《八佰》剧组人最多的时候达1500人，群演前后也用了有5000人。许多大群戏都要调度上千人，拍摄难度很大。更重要的是，为了体现南岸的众生相，剧组每位群众演员都有自己的人设和故事，而非背景板。

为了训练好除了几位主创之外的“八百壮士”和“日军”，剧组从武校、中戏和北电等专业院校挑选了几百名专业学生，提前进行了半年集训。南岸的群演也不是普通演员，都是能讲得了台词，每天几百元甚至上千元的特约演员。

特约演员一般都是按时间和剧组签合同，一天工作超过8小时就要加钱。导演在拍摄时一般不会注意时间，制片组就比较紧张。“每次快要拍超时的时候，我都会冲上去说不行，在群演上超支太不划算了。”梁静说。

因为主创的高要求（比如用真实的照明弹等），剧组预算不断追加。“想拍大片，导演一定要有制片思维，不然很容易失控。”每次制片组把具体的成本等数据给到管虎后，他都能估算好拍摄的时间和节奏，继而把开支控制在可控范围内。

什么时候该帮助导演，什么时候该拒绝导演，这是梁静在操盘《八佰》这个项目学到的制片经验。“大家都是讲道理的人。比如拍《八佰》确实需要1500人，我们就会帮导演找更多更好的群演。但某些确实完不成的镜头，我们也会劝导演，能否通过拍局部的方式，达到他想要的效果。”


经过8个多月的鏖战，《八佰》顺利杀青。杀青时，所有人都知道，这会是一部国产电影工业化的标杆之作。在梁静看来，《八佰》的工业化，源于每个工种的专业性。

“国产电影工业化难，主要是体制问题。”梁静说。有太多从事专业工种的幕后工作者得不到应有的尊重和待遇。久而久之，越来越多人放弃了自己的专业。梁静记得，以前她去拜访国外电影公司，即使是一个场工，也很热爱自己的工种，这在中国很难看到，“我们现在缺的不是硬技术，而是人才。”

电影“停”宣发不停，全行业助力《八佰》上线

被迫撤档恐怕是《八佰》遭遇的最大波折。

那是去年的上海国际电影节。《八佰》撤档的消息突然传出，业内哗然。管虎当即决定戒掉每天都要抽的雪茄，《八佰》一天不上映，他就一天不抽。

资方也在焦灼地等待。“463天，每一天‘八佰’都会出现在我脑海里。”在8月14日《八佰》的云首映礼上，华谊掌门人王中磊泪洒现场。代表腾讯影业出席的程武也感慨万分。从第一次看到成片粗剪到现在，他已经看了数次《八佰》，这次在首映礼上观看时仍然拿出了纸巾，为影片中“丈夫许国，实为幸事，舍生取义，儿所愿也”的故事、精神动容。


 “其实我们在拍摄过程中，一直顺风顺水，简直有种要风得风、要雨得雨的感觉。”梁静说。除了天气不可控之外，其他的一切“都很可控”，即便是上千人的大组，因为严格把控了场地建筑的标准，重视防护工作，杀青时没有一人伤亡。

虽然因为种种原因暂时无法上映，但大家的工作都没有停。

等待的400多天里，管虎写了四五个剧本，有时会去剪辑房修改一下《八佰》的细节。作为联合宣发方，腾讯影业也很早就开始筹备项目的宣传工作，包括分担了一部分数据和观众调研的工作，策略梳理，沟通内外部的推广资源……大家都时刻准备着。

进入2020年，疫情的袭来让整个影视行业被迫停摆。直到今年7月，影院才开始陆续复工。8月2日，《八佰》官宣定档，成为影院复工后上映的首部大片。

此前王中磊就透露过率先拿出《八佰》的原因：一是作为电影人的担当，二是对电影质量有信心。程武也支持这个决策，没有一丝一毫的犹豫。此前，腾讯影业参与出品的《第一次的离别》就是影院复工后上映的首部新片。


从8月2日定档到8月21日上映，只有短短十几天的时间。如何助力影片的宣发工作？腾讯影业整合了腾讯系的优势资源，在线下，《八佰》覆盖了数千家网吧的开屏弹窗、桌面广告位等；在线上，微信朋友圈、QQ等平台上也不乏《八佰》的身影，同时，也联手快手，打下沉市场。

“感谢”是主创团队在提及《八佰》时最常说的话。“电影是人们追求精神世界满足的集中承载。人们会带着期许，在有仪式感的观影过程中收获鼓舞、同情和感动。感谢这么多行业伙伴和4000多万的观众，和我们一起完成了这个仪式感。”程武说。

“很感谢腾讯影业和光线传媒，包括现在阿里影业也在帮我们做后续的宣发。上映后，《八佰》更是获得了全行业的支持。”梁静说。前几天，她刷到一个抖音视频，一个白发苍苍的老人看完《八佰》，狂哭不止，他的老伴一直在旁边安慰。此情此景，看得她也热泪盈眶。

如今的四行仓库几乎每天都爆满。许多人来到这里，在那个满是弹孔的纪念墙前献花，还有人在墙前摆烟。这是为了纪念《八佰》电影里的羊拐和老铁。电影中，一直怕死的老铁选择留下来殿后。生死相隔之际，老铁给羊拐丢过去一盒烟，“瓜怂，烟是你的命”。


就像电影里苏州河北岸的战士们一样，大家都觉得，能参与《八佰》是“无上荣光”。

梁静记得，有次她给学生们上表演课时，有一个旁听的表演爱好者举手说，我有幸参演过《八佰》。他在《八佰》里饰演一个南岸的普通百姓，“这是我第一次感觉到被尊重。因为导演组每天都让我们写一个自己的人物小传，思考第二天的拍摄中自己是谁？在哪儿？在做什么？”

从资方到主创，从主创到观众，《八佰》的成功源于全行业上下的共同努力。好内容本身就具有打动人心的力量，它是资方愿意不计风险投入、观众愿意二刷三刷的根本。有《八佰》在前开路，将来，或许会出现更多突破类型片票房天花板的标杆之作。

作者：雅莉   编辑：天能

关键词： 八佰 梁静 管虎
关注时光网微信

相关电影/影人

八佰

八佰 (2020)

7.7

导演：管虎

主演：王千源 张译

在线播放

梁静

梁静

Jing Liang

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

管虎

管虎

Hu Guan

职业：导演 | 编剧

查看影人作品  >

程武

程武

Wu Cheng

职业：制作人

查看影人作品  >

显示更多∨

相关文章

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

这部电影算“瑕不掩瑜”or“美中不足”？

时光辩论会：我们该如何评价《八佰》

看完《八佰》，可以聊的还有很多！
2

《黑豹》查德维克博斯曼去世年仅43岁

与大肠癌斗争四年 手术间隙拍摄多部影片

Wakanda Forever！
3

DC粉丝大会后扎导又和影评人怼起来了

《扎克施奈德正义联盟》连线活动全程回顾

《扎克·施奈德版正义联盟》预告公布后，也有影评人不喜..
4

“黑豹”查德维克·博斯曼表演生涯回顾

大器晚成的他 39岁才成为非洲瓦坎达国王

12
43岁的查德维克·博斯曼刚走红，他的表演生涯就来到了终..
5

管虎&郭帆&路阳联手执导《金刚川》

纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年

该片是为纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年推出..

查看更多