《信条》今日发布了中国独家预告片，密集展示了影片中时空逆转下的种种视觉奇观。

时光网讯 由传奇导演克里斯托弗·诺兰执导的最新原创科幻动作奇观大片《信条》，将于9月4日本周五强势登陆中国内地大银幕，预售现已全面开启。影片今日发布中国独家预告片，时空逆转的视觉奇观密集来袭，高燃对决一触即发，令人大开眼界。





作为2020年规模最大的好莱坞重磅新片之一，《信条》上周已于国际影市开画，截至周日海外首周末票房大爆5300万美元，远超业内预期，成功帮欧洲、亚洲各国拯救了电影市场。作为继《星际穿越》与《盗梦空间》后 “诺兰时空三部曲”的最新作，《信条》本周五也将登陆国内，业界预计本片将与正在热映的一众国产大片一起，加速中国电影市场复苏。《信条》的魅力值得每位观众到影院亲自体验！







9月4日《信条》挑战特工影片的极限





奇观连连激斗不断

时空新作大战将至





本次发布的中国独家预告片，密集展示了影片中时空逆转下的种种视觉奇观，全程高燃紧迫。预告片开始，主人公就遭遇了神秘人袭击，而神秘人的动作竟是完全逆向的动作，令主人公措手不及。女科学家的一句话，“时间在逆流，对我们来说，运动就是反向的”，揭开了“时空逆转”的奥秘，由此或将引发一场全世界范围内的重大危机。







罗伯特·帕丁森





而通过随后飞机撞机场、多方人马激烈枪战以及荒土战场上爆炸连连的激烈画面，可知这场危机的规模正面临逐步失控的局面，也令人期待那场一触即发的终极大战。同时，预告片也回顾了克里斯托弗·诺兰这位传奇导演近十年来为观众奉献的诸多“神作”。





无论是《蝙蝠侠：黑暗骑士三部曲》超级英雄的史诗传奇，《敦刻尔克》战火不断的宏大战场，还是《盗梦空间》复杂精妙的多层梦境、《星际穿越》令人惊叹的太空探索，在传奇导演诺兰的手中，总能出其不意，呈现出打破观众认知的全新震撼。







神秘场景红光满布令人不安





值得一提的是，《星际穿越》此前在内地重映，曾刷新多项影院复工后的票房纪录，取得傲人成绩；《盗梦空间》目前也正在影院热烈重映中，是观众千载难逢的机会能够在大银幕上连看诺兰的经典力作。而作为“时空三部曲”中即将登场的最新之作，《信条》早已未映先红，引爆期待，即将为观众呈现更具颠覆性的大银幕体验。







约翰·大卫·华盛顿





年度重磅全球瞩目

海外票房火爆拯救影市





作为2020年规模最大的重磅新片之一，诺兰专为大银幕打造的《信条》在全球范围内一直备受瞩目。8月26日起，影片率先登陆海外40个国家及地区，除了口碑深受好评外，票房也收获了远超预期的成绩，成为欧洲、亚洲各国电影市场的“救市之作”。截至周日，《信条》海外票房累计达5300万美元，远超业内预期（2500万美元）。







震撼实拍宏大制作缔造动作奇观





影片在韩国上映首日即冲上票房榜首，同时在韩国最大的门户网站Naver上获得了9.04分的观众评分，口碑极佳；此外，影片在国内也流出不少媒体及大号盛赞，“将为IMAX观影带来前所未有、目瞪口呆的银幕体验”、 “视觉奇观有新玩法”、“在叙事结构、视觉呈现上再攀高峰”等评价对于《信条》的大银幕体验给出了高度认可，令人对影片愈发期待。





《信条》由华纳兄弟影片公司出品、克里斯托弗·诺兰执导，约翰·大卫·华盛顿、罗伯特·帕丁森、伊丽莎白·德比齐、肯尼思·布拉纳、迈克尔·凯恩等联袂主演。影片预售现已全面开启，9月4日相约电影院，一起加入这场颠覆认知、大开眼界的火爆特工行动吧！



