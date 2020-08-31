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《盗梦空间》十年重映震撼不减

诺兰新作《信条》接力登场 再创巅峰

2020-08-31 14:23:53 来源：Mtime时光网

对于很多铁粉来说，《盗梦空间》不单是一部电影，更像是他们的“老友”。
　　时光网讯　传奇导演克里斯托弗·诺兰执导的科幻烧脑经典巨制《盗梦空间》8月28日重返中国内地大银幕。今年是《盗梦空间》上映十周年，很多观众激动于能在银幕之上再次感受心中经典，“终于在IMAX大银幕上看了一次”，十年后重温依旧震撼！

　　更令影迷兴奋的是，继《星际穿越》《盗梦空间》接连上映之后，诺兰“时空三部曲”震撼新作《信条》即将于9月4日压轴亮相，该片预售已全面开启，即刻购票抢先加入逆转时空的激战！

 
《盗梦空间》经典元素——陀螺

十年经典震撼依旧 
银幕重逢激动泪目

　　继《星际穿越》之后，导演克里斯托弗·诺兰的另一部高分神作《盗梦空间》也重返银幕。此次复映还有着非同一般的意义，今年是《盗梦空间》上映十周年，“盗梦十年”重筑旧梦，引爆粉丝情怀。曾经的观众纷纷走进影院重温经典，“十年前在电影院4刷《盗梦空间》，十年后我又来了，依然精彩，诺兰大神，常看常新”。

　　电影的精彩还在于，它不仅仅是银幕上的一场惊世奇梦，也改变着现实中人们的生活，“因为这部电影开始种草研究各种影音设备……所以没有这部电影就没有这10年的生活”，对于很多铁粉来说，《盗梦空间》不单是一部电影，更像是他们的“老友”，久别重逢令人激动泪目。


盗梦天团集结强势出击

　　而在年轻观众看来，如今《盗梦空间》的重映是一次盛大的补票仪式，“终于补上了这张十年前错过的影票，荣幸之至。《盗梦空间》是我初识影像魅力和搭建审美构架的奠基”。

　　令90后、00后们嗨到上头的是，“终于在IMAX大银幕上看了一次《盗梦空间》”，“诺兰的电影还是要在大银幕上看才刺激过瘾”，电影中精巧恢弘的多重梦境宛若画卷一般在银幕上展开，每一个细节都值得反复玩味，“《盗梦空间》是我历年看过的最深刻、最震撼的科幻电影……无可挑剔，很难想象这是一部十年前的片子，吹爆”！永不过时的传世经典，值得你走进影院酣畅淋漓地“梦”一场！


盗梦团队专门潜入梦境盗取人们的想法

“比《盗梦空间》更成熟” 
《信条》时空接力登场 

　　这个夏天，诺兰“时空三部曲”《星际穿越》《盗梦空间》《信条》接连上演，令影迷、粉丝激动不已，直呼“诺兰三连，胜似过年”。这种兴奋也来自于诺兰电影所呈现的嗨爽观感，从来不按套路出牌，烧脑、反转、颠覆观众思维定势，总能给人们带来满满惊喜。

　　随着《信条》国内外媒体口碑的陆续曝出，大家发现《盗梦空间》颠覆了大众对传统偷盗片的想象，而《信条》则是为人们呈现一部前所未见的特工巨制，甚至有媒体评论称《信条》“比《盗梦空间》更成熟，比《星际穿越》更真实，比《敦刻尔克》更精妙。150分钟填满，脑子仿佛不再属于自己”。


经典的旋转走廊打斗场面

　　很多观众重温《盗梦空间》之后，对诺兰新作《信条》期待不已，“诺兰是玩转时间的高手，能把丰富的想象力完美融入到电影中更是可遇不可求的，期待下周《信条》继续烧脑”，“重看《盗梦空间》是迎接《信条》的最佳方式”。这一次“实拍狂魔”诺兰将疯狂实拍进行到底，不仅实拍炸飞机炸剧院，连演员都要亲自尝尝“逆向拳头”的滋味，倒着出拳贴身肉搏、倒着飙车上演公路火拼、倒背台词……


造梦大师诺兰和奥斯卡影帝莱昂纳多·迪卡普里奥

　　挑战一切看似不可能的表演，奥斯卡影帝丹泽尔·华盛顿之子约翰·大卫·华盛顿携手“暮光帅哥”、“新任蝙蝠侠”罗伯特·帕丁森，高能演绎逆转时空的特工双雄。看完就想二刷的高能巨制《信条》，即将改变每个人看待世界和时间的方式，9月4日走进影院感觉这场视听狂欢及脑力盛宴吧！ 

　　华纳兄弟影片公司出品、克里斯托弗·诺兰执导的科幻烧脑经典巨制《盗梦空间》现正在全国热映。随着《星际穿越》《盗梦空间》重映，诺兰震撼新作《信条》也将于本周五炸裂登场，诺兰“时空三部曲”引爆暑期观影狂潮！


真正的造梦大师导演诺兰


筑梦师改造梦境信手拈来

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 盗梦空间 信条 诺兰
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