美好邻里，影院等你！

时光网讯 由汤姆·汉克斯、马修·瑞斯主演的电影《邻里美好的一天》在刚刚结束的北京国际电影节上进行了超前展映，被影迷评价“治愈温暖，引人深思”，汤姆·汉克斯的演技一如既往受到好评。此外影片主人公罗杰斯与罗伊德之间的友谊故事以及罗伊德与原生家庭之间的情感问题，也让观众大呼“感同身受”。





影片温暖治愈的基调更让观众感慨“看完以后感觉特别舒服，整颗心像做了SPA”。影片烂番茄新鲜度开分100%，新鲜度维持95%，爆米花指数92%，知乎推荐度95%，被誉为“时代需要的电影”。







《邻里美好的一天》北影节展映 观众表示要带家人二刷





“阿甘”之后汤姆·汉克斯“治愈归来”

精准还原罗杰斯演技获赞





从《阿甘正传》到《邻里美好的一天》，汤姆·汉克斯再度带来触动心灵之作，更加娴熟自然的演技受到观众一致称赞。喜欢了他很久的粉丝抑制不住激动的心情，感慨“汤姆·汉克斯的存在就是片子质量的保证，他把罗杰斯先生塑造得太真实可信了，让人一下就入戏了”。





还有不少观众表示“汤姆·汉克斯的演技还是那么稳，尤其他穿透‘第四堵墙’的那一分钟凝视，只要一个眼神，就完全把我带进去了”，也有专业影评人对汤姆·汉克斯的演技赞不绝口，表示“汤姆·汉克斯对罗杰斯的还原做到了不止形似，更是神似。这是只有与罗杰斯有同样信仰和阅历的人才能做到的，但汤姆·汉克斯做到了，他用这个角色治愈了我”。







《邻里美好的一天》北影节展映 观众赞汤姆·汉克斯演技震撼





影片直面成年人家庭情感困境

观众大呼“感同身受”走心推荐





《邻里美好的一天》影片讲述了罗伊德与父亲重逢，触发了由于原生家庭导致的心理创伤，以及由此引发的一系列“家庭危机”和“亲情困境”。而罗杰斯正是在接受罗伊德的采访过程中，发现了罗伊德身上所背负的“重担”，对他进行了引导和疏解，最终让罗伊德与家庭和自己和解。对于罗伊德所遭遇的困境，不少观众都感慨“故事相当贴近生活，很真实，让我想到了很多发生在自己身上的事”。







《邻里美好的一天》北影节展映观众热情合影





尤其是已经成为父母的观众，更是表示“罗伊德就是每一个成年人的缩影吧，对上有老人，对下有孩子，中间是自己的伴侣和积累多年的心灵伤口，每个层面都戳中成年人的痛点”，也有女性观众建议“推荐已婚已育的男性观众来看看这部电影，希望他们能够意识到自己需要承担起的家庭责任。男性在家庭中的作用被这部电影阐释得太好了”。







《邻里美好的一天》罗杰斯（汤姆·汉克斯 饰）与罗伊德（马修·瑞斯 饰）走心长谈





凝视自我抚平疼痛

“温和暖流”带来“时代需要”的治愈





电影中罗杰斯用自己的方式温柔地引导罗伊德检查他痛苦的根源，并且告诉他“你很特别。我觉得你本来就很棒，你根本不需要改变。”正是罗杰斯让罗伊德从痛苦中走出来变成了一个更好的丈夫、儿子、父亲、也变成了更好的记者。





而罗杰斯身上特有的精神正是“这个时代需要的”，正如观众所言“现在的成年人太焦虑了，所以试问谁不想身边有一个罗杰斯能时刻告诉他，‘我就喜欢这样的你呢’”也有观众感慨“在现在这个浮躁的时代，人们心底总有一些脆弱的伤痛，我们真的需要这种温和又坚定的鼓励，这种平实恒久的温暖能给每个人的生活都能注入积极的能量”。







《邻里美好的一天》罗杰斯与手偶“丹尼尔虎”双倍治愈





《邻里美好的一天》令影迷赞不绝口，众多观众表示会推荐给身边的朋友观看，也会带着父母或孩子再看一次。相信在上映之时会有更多观众感受到《邻里美好的一天》带来的这股暖意。





《邻里美好的一天》由美国三星影片公司出品，中国电影集团公司进口，中国电影股份有限公司发行、译制，腾讯影业协助推广并参与全球投资。该片由玛丽埃尔·海勒导演，汤姆·汉克斯、马修·瑞斯、苏珊·卡莉奇·沃森、克里斯·库珀主演。电影将于9月18日正式上映，美好邻里，影院等你！







《邻里美好的一天》9月18日全国上映

编辑：甄诚