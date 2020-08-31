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漫威影业发视频纪念查德维克博斯曼

美队妮妮寡姐飞机等人 纷纷给出高度评价

2020-08-31 16:05:40 来源：Mtime时光网

“黑豹能以正确的方式，给予人们希望，我认为这意义重大。”
　　时光网讯　漫威影业发布了一支致敬“黑豹”扮演者查德维克·博斯曼的视频，不仅有他出演《黑豹》的幕后镜头，也有与博斯曼共事过的漫威幕前幕后工作人员们对他的看法，最后还有博斯曼的自述。

　　《黑豹》的执行制片人Nate Moore表示，“博斯曼在《42号传奇》中的表现，令人印象深刻。正是他在这部影片中的角色，让我们意识到，博斯曼就是我们想要的特查拉国王”。

　　凯文·费奇则评价说，“查德维克这个演员在我看来，是与MCU完美融合的”。

　　《黑豹》导演瑞恩·库格勒认为，“黑豹身上的很多特性，与查德维克是共通的，他非常博学，体格很好，会武术，饰演的这一角色充满分量，他把自己身上的很多东西都带到了角色中。更不用说，他是个极富天赋的演员，也是个优秀的故事讲述者。”

　　“美队”克里斯·埃文斯称查德维克是“精力充沛的人”，“他每一部电影都很好看，身上有一种由内而外的贵族气质。”

　　“寡姐”斯嘉丽·约翰逊则说，查德维克是个深情的演员，“非常专业，他在片场的出现，就让每个人都更加专注。”

　　“钢铁侠”小罗伯特·唐尼对查德维克的评价也很高，“他非常聪明、有趣、还富有能量。黑豹不仅成为了我们文化的一部分，也成为了一个标志。”

　　视频最后，博斯曼思考自己出演的电影在当今是否有价值，得出结论是：“它不仅能让人们逃避，而且能以正确的方式，给予人们希望。我认为这意义重大。” 　

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 漫威 MCU 黑豹 查德维克·博斯曼
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查德维克·博斯曼

查德维克·博斯曼

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