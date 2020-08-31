



“美队”克里斯·埃文斯称查德维克是“精力充沛的人”，“他每一部电影都很好看，身上有一种由内而外的贵族气质。”





“寡姐”斯嘉丽·约翰逊则说，查德维克是个深情的演员，“非常专业，他在片场的出现，就让每个人都更加专注。”





“钢铁侠”小罗伯特·唐尼对查德维克的评价也很高，“他非常聪明、有趣、还富有能量。黑豹不仅成为了我们文化的一部分，也成为了一个标志。”





视频最后，博斯曼思考自己出演的电影在当今是否有价值，得出结论是：“它不仅能让人们逃避，而且能以正确的方式，给予人们希望。我认为这意义重大。”