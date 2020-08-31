北京文投集团旗下的文投控股股份有限公司在电影节期间，接连推出了包括《许愿神龙》《灶王传》《不老奇事》《莫尔道嘎》《气球》《地道战之地下奇兵》《敦煌英雄传》在内的7部影视项目。

时光网讯 8月29日，为期一周的第十届北京国际电影节圆满落幕。北京文投集团旗下的文投控股股份有限公司在电影节期间，接连推出了包括《许愿神龙》《灶王传》《不老奇事》《莫尔道嘎》《气球》《地道战之地下奇兵》《敦煌英雄传》在内的7部影视项目。





文投控股常务副总经理蔡敏在北京国际电影节的“中国电影投融资峰会”上表示：“我们未来的影视内容将有更加精准的定位，立足全国文化中心，开发制作符合北京‘四个文化’（古都文化、红色文化、京味文化、创新文化）的影视作品。”









峰会上，文投控股发布了围绕传统民俗文化开发的动画电影《灶王传》，并分享了围绕这一大IP的深度开发计划。蔡敏表示，作为北京市属文化企业，文投控股一直希望打造一部具有北京味道的系列动画故事、一个接北京地气的动画形象，因此选择了象征了北京地方文化和中国年文化传承的北京非遗——灶王爷。





同时，北京市打造灶王主题相关活动也已有5年。文投将与中国传媒大学动画学院深度合作，通过《灶王传》打造一个中国新年版的圣诞老人，传递家味、年味和北京味道。





除了《灶王传》之外，文投控股还发布了另外三部商业主旋律影片的开发计划——由经典IP改编的主旋律商业电影《地道战之地下奇兵》，与博纳联手打造的冬奥题材电影项目《冰雪情缘》以及围绕“一带一路”主题开发的影剧联动的项目《敦煌英雄传》。另外，文投控股还将同步开发敦煌同系列剧集和以奥运冰雪为主题古装现代相结合的系列剧集。









发布期间，文投控股还分享了即将和观众见面的片单，包括耀莱影视连同索尼影业、Base、腾讯共动画大电影《许愿神龙》，王朔编剧作品《不老骑士》，以及备受国内外影展青睐的《莫尔道嘎》和《气球》。





针对当下市场情况，蔡敏表示，虽然新冠疫情在全球的蔓延对整个电影产业造成了极大的冲击，但是，在中国电影人的共同努力下，电影产业稳中向好、长期向好的基本面不会改变。作为内容生产方，文投控股将以更大的热情跟推动力，创作更多精品内容。