《半泽直树2》《全裸导演》女演员阶户瑠李因病于8月28日突然去世，终年31岁。











所属事务所发表了这一消息，去世原因为慢性疾病，具体疾病名称事务所却并未公布。经过警方的调查，也判定她不是因任何事件引起的自杀，是“旧疾”发作突发身亡。





































阶户瑠李于1988年10月30日出生于石川县，毕业于日本私立名校上智大学。















阶户几乎每天都积极更新推特和Instagram，直到去世前一天(27日)也在发。



