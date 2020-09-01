时光网讯
日本演艺圈传来噩耗，《半泽直树2》《全裸导演》
女演员阶户瑠李
因病于8月28日突然去世，终年31岁。
所属事务所发表了这一消息，去世原因为慢性疾病，具体疾病名称事务所却并未公布。经过警方的调查，也判定她不是因任何事件引起的自杀，是“旧疾”发作突发身亡。
她的最近作品，是两周前播出的《半泽直树》
第二季第5集中饰演丸冈商工没有干劲的社员北川，这个角色被认为是社长的情妇，虽然戏份不多，但帮了半泽直树大忙。
如果你看过Netflix热剧《全裸导演》
，一定会对阶户瑠李印象深刻。她在剧中饰演男主村西透出轨的前妻村西幸子，贡献了几场极其大尺度的表演。
阶户瑠李于1988年10月30日出生于石川县，毕业于日本私立名校上智大学。
2013年，她参加日本平面模特界的“登龙门”之称的“MISS FLASH”比赛而进入演艺圈，后转型为演员，参演过园子温导演的《新宿天鹅2》
《东京吸血鬼酒店》等作品，在银幕上出演的多是性感风情的角色形象。
阶户几乎每天都积极更新推特和Instagram，直到去世前一天(27日)也在发。
她于27日在社交媒体上透露，自己一个人久违地去了六本木的东宝电影院，看了美国电影《高材生》
，并表示该片是一部登场人物都很可爱的很有魅力的电影，令自己怀念起了高中时代。