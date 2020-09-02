不朽传奇 全新演绎绽放影院

随着本片在中国内地正式定档，影片的中国海报也正式公布——花木兰以士兵装束示人，替父从军，为家国而战。通过这段传奇历程，她将驾驭自己内心的力量，激发真正的潜能，成为一名光荣的战士，不仅赢得国家的认可，更成为父亲的骄傲。

巨星云集 中文配音影院首秀

国内定档预告 《花木兰》制作伊始，便决定邀请全球顶尖的华语演员出演，为这个流传已久的经典故事带来鲜活的生命力。





经过全世界范围的筛选后，知名女星刘亦菲最终担纲主演花木兰，并集结名震全球的华语巨星——甄子丹饰演董将军，再秀矫健身手；巩俐饰演法力强大的仙娘；李连杰也再度出山，饰演皇帝。

此外，本片力邀刘亦菲、巩俐、李连杰三位华人巨星主演亲自进行中文配音，将于9月11日在内地进行影院首秀，呈现这个起源于中国的史诗传奇。

口碑爆棚 年度巨制引发期待

作为本年度最受期待的巨制之一，《花木兰》从启动制作起，便备受关注，影片首支预告24小时的播放量即高达1.75亿次。

花木兰的故事流传千年，替父从军的传奇背后，蕴含着动人的亲情观、家族观。曾操刀《卧虎藏龙》、《英雄》等华语巨制的本片监制江志强更是表示，当代观众也能够与木兰产生共鸣：“木兰的故事已经流传了许久，但她的性格和行为却很符合当代女性价值观。” 从古老诗歌到现代电影，从动画到真人版，《花木兰》讲述着一个跨越时间的不朽故事。

迪士尼全球史诗巨制《花木兰》由刘亦菲、甄子丹、巩俐、李连杰领衔主演，由优秀女导演妮基·卡罗执导，著名华语制片人江志强监制，将于9月11日(周五)，以2D/3D/IMAX 3D/CINITY/中国巨幕/杜比影院格式，登陆内地院线。木兰花开，逆风怒放，期待见证经典传奇绽放独特魅力！