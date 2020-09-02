网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

终于定档!"花木兰"9.11登陆内地院线!

刘亦菲甄子丹巩俐李连杰的华语影人盛宴!

2020-09-02 13:31:21 来源：Mtime时光网

《花木兰》来了！
　　

定档海报

时光网讯 北京时间9月2日消息，由中影/华夏发行，迪士尼影业出品的真人《花木兰》(Mulan)将于9月11日(周五)在中国内地公映。

      本片云集刘亦菲甄子丹巩俐李连杰等华人巨星，将这个源于中国，改编于经典动画的传奇故事，再次全新演绎呈现给全国观众。
 
不朽传奇  全新演绎绽放影院
　　22年前，迪士尼出品的动画电影《花木兰》，让这个在中国家喻户晓的传奇故事，被全球观众熟知，更在荣获奥斯卡最佳配乐提名等诸多荣誉，就此成为迪士尼代表作之一。
 
　　随着本片在中国内地正式定档，影片的中国海报也正式公布——花木兰以士兵装束示人，替父从军，为家国而战。通过这段传奇历程，她将驾驭自己内心的力量，激发真正的潜能，成为一名光荣的战士，不仅赢得国家的认可，更成为父亲的骄傲。
 
巨星云集  中文配音影院首秀
　　

国内定档预告

《花木兰》制作伊始，便决定邀请全球顶尖的华语演员出演，为这个流传已久的经典故事带来鲜活的生命力。

      经过全世界范围的筛选后，知名女星刘亦菲最终担纲主演花木兰，并集结名震全球的华语巨星——甄子丹饰演董将军，再秀矫健身手；巩俐饰演法力强大的仙娘；李连杰也再度出山，饰演皇帝。
 
　　此外，本片力邀刘亦菲、巩俐、李连杰三位华人巨星主演亲自进行中文配音，将于9月11日在内地进行影院首秀，呈现这个起源于中国的史诗传奇。
 
口碑爆棚  年度巨制引发期待 
　　作为本年度最受期待的巨制之一，《花木兰》从启动制作起，便备受关注，影片首支预告24小时的播放量即高达1.75亿次。
 
　　花木兰的故事流传千年，替父从军的传奇背后，蕴含着动人的亲情观、家族观。曾操刀《卧虎藏龙》、《英雄》等华语巨制的本片监制江志强更是表示，当代观众也能够与木兰产生共鸣：“木兰的故事已经流传了许久，但她的性格和行为却很符合当代女性价值观。” 从古老诗歌到现代电影，从动画到真人版，《花木兰》讲述着一个跨越时间的不朽故事。
 
　　迪士尼全球史诗巨制《花木兰》由刘亦菲、甄子丹、巩俐、李连杰领衔主演，由优秀女导演妮基·卡罗执导，著名华语制片人江志强监制，将于9月11日(周五)，以2D/3D/IMAX 3D/CINITY/中国巨幕/杜比影院格式，登陆内地院线。木兰花开，逆风怒放，期待见证经典传奇绽放独特魅力！

　　《花木兰》投资2亿美元，原定今年3月27日北美上映，连北美的首映式都做了，但因新冠疫情多次推迟公映档期。本片先改到7月24日，后改到8月21日，7月末宣布撤档，8月初则宣布上线流媒体Disney+。

　　影片将于9月4日本周五，登录美国、加拿大、新西兰、澳大利亚、日本等地的Disney+流媒体平台，中国台湾则院线定档9月4日。

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 花木兰 定档 刘亦菲
关注时光网微信

相关电影/影人

花木兰

花木兰 (2020)

0.0

导演：妮基·卡罗

主演：刘亦菲 安柚鑫

在线播放

刘亦菲

刘亦菲

Yifei Liu

职业：演员

查看影人作品  >

甄子丹

甄子丹

Donnie Yen

职业：演员 | 制作人 | 动作指导 | 导演 | 剪辑 | 编剧 | 原创音乐 | 副导演/助理导演

查看影人作品  >

巩俐

巩俐

Li Gong

职业：演员

查看影人作品  >

李连杰

李连杰

Jet Li

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

显示更多∨

相关文章

会员评论 (64)

发表

本周热读

1

《黑豹》查德维克博斯曼去世年仅43岁

与大肠癌斗争四年 手术间隙拍摄多部影片

Wakanda Forever！
2

“黑豹”查德维克·博斯曼表演生涯回顾

大器晚成的他 39岁才成为非洲瓦坎达国王

12
43岁的查德维克·博斯曼刚走红，他的表演生涯就来到了终..
3

10年后 《盗梦空间》结尾谜底终于揭晓

片场"录音师"揭开陀螺旋转背后的秘密

嗯！
4

Netflix联手《权游》制片人拍“三体”

布拉德皮特和《星战8》导演莱恩约翰逊监制

《权力的游戏》制片人大卫·贝尼奥夫和D·B·魏斯担任编..
5

管虎&郭帆&路阳联手执导《金刚川》

纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年

该片是为纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年推出..

查看更多