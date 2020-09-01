



《地球脉动 生命礼赞》(Planet Earth: A Celebration) 以云交响音乐会的形式呈现，单集片长60分钟，共1集。















《地球脉动 生命礼赞》(Planet Earth: A Celebration)秉承了BBC纪录片高品质的精良水准，由大卫·爱登堡爵士倾情献声，担纲本片解说，用新的叙事线索让节目内容焕发新生。





此外，汉斯·季默与雅各布·谢伊为《地球脉动 生命礼赞》(Planet Earth: A Celebration) 创作配乐。





本片的弦乐部分则由BBC音乐会管弦乐团演奏，配乐的录音和摄影工作在伦敦Air Studios的Lyndhurst Hall里完成，与生动情节相得益彰，共同开启激情洋溢的视听盛宴。





对于此次合作，汉斯·季默表示：“此次《地球脉动 生命礼赞》的合作对我而言意义非凡。我很珍惜这次与大卫·爱登堡爵士、雅各布·谢伊和BBC音乐会管弦乐团 再次合作的机会。我们尽己所能使这些动人的瞬间再次发热发光。”











此次一小时的特别节目从《地球脉动II》中截取了4个精彩片段：纳米布沙漠中，狮群饥不择食，冒险捕杀一只体型几倍于自身的长颈鹿；安第斯火烈鸟在智利阿塔卡玛盐湖的避难所中表演精彩绝伦的舞蹈；喜马拉雅山上，雪豹妈妈拼命保护她的幼崽免遭两只雄性雪豹的侵害，这也是人类首次拍摄到的四只雪豹同框的画面；以及斩获英国电影与电视艺术学院奖的游蛇追击海鬣蜥短片——观众将会重温发生在加拉帕戈斯群岛的费尔南迪纳岛上的惊魂故事，瞠目结舌地看着一只刚刚破壳的海鬣蜥如何灵巧地逃过伺机而动的游蛇群的追捕，争分夺秒地跑回自己的家园。

《蓝色星球II》同样贡献出了4个宝贵瞬间，包括在南非东开普省冲浪的宽吻海豚，它们乘风破浪，在海岸附近嬉戏玩耍。非洲南部沿海的海藻林中，一只普通章鱼在和带纹长须猫鲨的对峙中展现了前所未见的行为——它在躲进贝壳前“放手一搏”，将自己的触须推入鲨鱼的腮中阻碍其正常呼吸；珍鲹奋力跃出印度洋海面捕食空中的小燕鸥；而在挪威北部的峡湾中，成百上千的虎鲸和座头鲸聚集在一起享用鲱鱼盛宴。虎鲸利用自己强有力的尾巴拍打鱼群，产生的冲击力之大足以使得鲱鱼晕头转向，沦为盘中餐。











