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王千源&鹿晗新剧《在劫难逃》曝预告

剧集明晚开播 主角穿越时间“逆天改命”

2020-09-01 10:43:35 来源：Mtime时光网

预告中，一步走错就万劫不复，每一步都对也是在劫难逃”的对话似乎暗藏深意。

逆时对决预告

      时光网讯 由五百执导，王千源鹿晗、齐溪、乔欣、吴越、张皓然领衔主演的12集悬疑短剧集《在劫难逃》（第一季）将于明晚八点在爱奇艺迷雾剧场独家播出。今日，片方曝光了逆时对决预告与时间漩涡海报。

      全新发布的预告释放出了更多关键信息：身陷时间迷局的张海峰（王千源饰）不止一次失去妻子（吴越饰）和女儿，一边是他在时间的循环往复中寻找真相，力图“逆天改命”，另一边则是神秘人赵彬彬（鹿晗饰）来势汹汹的追击，试图再起波澜，使得赵敏（齐溪饰），孙晓萌（乔欣饰），刘雨奇（张皓然饰）均陷入困境之中。“

      一步走错就万劫不复，每一步都对也是在劫难逃”的对话似乎暗藏深意。

   编辑：羊羊

关键词： 在劫难逃
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