预告中，一步走错就万劫不复，每一步都对也是在劫难逃”的对话似乎暗藏深意。





全新发布的预告释放出了更多关键信息：身陷时间迷局的张海峰（王千源饰）不止一次失去妻子（吴越饰）和女儿，一边是他在时间的循环往复中寻找真相，力图“逆天改命”，另一边则是神秘人赵彬彬（鹿晗饰）来势汹汹的追击，试图再起波澜，使得赵敏（齐溪饰），孙晓萌（乔欣饰），刘雨奇（张皓然饰）均陷入困境之中。“





一步走错就万劫不复，每一步都对也是在劫难逃”的对话似乎暗藏深意。

编辑：羊羊