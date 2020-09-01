时光网讯
北京时间9月1日，中国著名作家刘慈欣
的史诗科幻作品《三体》三部曲的版权方三体宇宙和游族集团与全球最大付费流媒体平台奈飞（Netflix）共同宣布，已达成协议将联合开发制作《三体》英文系列剧集。
《三体》英文版小说
以下为奈飞原创剧集部门副总裁彼得·弗里德兰德于2020年9月1日发布的博客原文：
此消息出来后，海外的媒体和网友也讨论纷纷。媒体还能保持理性，网友普遍比较抗拒。
有外媒将之形容为“太空版《权力的游戏》”。
有媒体表示“看到消息后惊得下巴要掉下来”，然后冷静了下，理性分析了利弊：
利包括：原著小说系列真的很棒；不同于以往西方观众常看到的太空题材作品，这里没有宇宙飞船，有着不一样的宇宙法则；2DB作为编剧和制片人曾成功运作了《权力的游戏》；
弊包括：原著小说可能难以改编成影像；原作更加关注概念，胜过角色；2DB编剧和制片的《权力的游戏》最终“烂尾”了，而且《三体》与中国文化紧密相关，虽然有刘慈欣和刘宇昆的协助，但还不好说。
媒体人Gavia Baker-Whitelaw在推特写道：《权游》制作人改编《三体》真是活生生地定义啥叫“自不量力”。
上面这位网友表示：我不知道谁应该改编《三体》，但我知道谁绝对不能。
不少网友为2DB能否胜任吵起来。一位网友表示：难道我们还没有吸取《权游》的教训吗？他们会为了自己的利益而毁了剧集。为啥他们还能找到工作？
另一网友反驳：直到他们没有可改编的原作，《权游》一直是很棒的。他们擅长改编，但在原创方面很糟糕。如果原作已经完结了，没问题的。我现在之希望他们能在角色方面忠于原作。