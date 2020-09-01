《权力的游戏》制片人大卫·贝尼奥夫和D·B·魏斯担任编剧和制作人，布拉德·皮特和《利刃出鞘》《星球大战8》导演莱恩·约翰逊担任监制，刘慈欣和译者刘宇昆担任顾问。





















《三体》英文版小说





以下为奈飞原创剧集部门副总裁彼得·弗里德兰德于2020年9月1日发布的博客原文：









此消息出来后，海外的媒体和网友也讨论纷纷。媒体还能保持理性，网友普遍比较抗拒。











有外媒将之形容为“太空版《权力的游戏》”。











有媒体表示“看到消息后惊得下巴要掉下来”，然后冷静了下，理性分析了利弊：

利包括：原著小说系列真的很棒；不同于以往西方观众常看到的太空题材作品，这里没有宇宙飞船，有着不一样的宇宙法则；2DB作为编剧和制片人曾成功运作了《权力的游戏》；





弊包括：原著小说可能难以改编成影像；原作更加关注概念，胜过角色；2DB编剧和制片的《权力的游戏》最终“烂尾”了，而且《三体》与中国文化紧密相关，虽然有刘慈欣和刘宇昆的协助，但还不好说。











媒体人Gavia Baker-Whitelaw在推特写道：《权游》制作人改编《三体》真是活生生地定义啥叫“自不量力”。











上面这位网友表示：我不知道谁应该改编《三体》，但我知道谁绝对不能。











不少网友为2DB能否胜任吵起来。一位网友表示：难道我们还没有吸取《权游》的教训吗？他们会为了自己的利益而毁了剧集。为啥他们还能找到工作？





另一网友反驳：直到他们没有可改编的原作，《权游》一直是很棒的。他们擅长改编，但在原创方面很糟糕。如果原作已经完结了，没问题的。我现在之希望他们能在角色方面忠于原作。



