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国王走后 "黑豹2"的未来何去何从?

MCU的第四阶段 所有电影美剧全员延档

2020-09-02 08:45:56 来源：Mtime时光网

博斯曼与世长辞

"黑豹2"前途如何?

MUC的第四阶段

电影与美剧全员延档

费奇决定上映顺序

充满不确定性的电影世界

《黑豹2》何去何从？MCU的第四阶段发展得怎么样了？


　　时光网特稿　当地时间8月29日，MCU中“黑豹”的扮演者、43岁的查德维克·博斯曼，永远地离开了这个世界。

　　在因与大肠癌做斗争许久，最终离世前，查德维克与漫威影业已签下了出演《黑豹2》的合同。现在斯人已去，《黑豹2》接下来要面对什么？漫威电影宇宙之后还会有哪些新动向？

　　《黑豹2》目前定档2022年5月6日，制片工作还没有开启，第一部的导演瑞恩·库格勒，将回归本片的导演与编剧职位，而本片已经从查德维克的IMDb页面上消失了。


两位绿巨人

　　MCU以前也不是没有换过人，最著名的两位，就是“战争机器”由特伦斯·霍华德换成了现在的唐·钱德尔，以及“绿巨人”由爱德华·诺顿换成了现在的马克·鲁法洛——两次换角背后都牵涉无数抓马，电影行业中的幕后故事并不比台前的逊色。

　　不过对于这一次查德维克死讯的突然宣布，绝大多数粉丝们在表达哀痛的同时，也在推特上呼吁，“黑豹”一角不要换人。正如“美队”的盾牌可以由史蒂夫·罗杰斯传给“猎鹰”山姆·威尔逊，“黑豹”的衣钵也可以传给继任者——比如说像漫画中一样，传给他的妹妹苏睿（在MCU中由莱蒂希娅·赖特饰演），但是特查拉国王这一角色，就不要换成另一位黑人男演员来出演了。


漫画中的苏睿

　　目前漫威影业还没有正式官宣，届时《黑豹2》到底是会与《黑寡妇》《尚气》《永恒族》《蜘蛛侠3》《雷神4》《奇异博士2》一起，成为MCU第四阶段的一部分；还是会与《惊奇队长2》《蚁人3》《刀锋战士》《神奇四侠》《银河护卫队3》一起，加入MCU的第五阶段——大概率是后者。

　　首部《黑豹》中的大部分卡司都会回归续集，包括露皮塔·尼永奥、达娜·古瑞拉、莱蒂希娅·赖特、温斯顿·杜克、丹尼尔·卡卢亚，以及“潮爷”马丁·弗里曼等人。而2018年5月，曾有外媒报道表示，“面包机”迈克尔·B·乔丹也有望身为“杀人魔头埃里克”回归出演《黑豹2》，不过具体形式（比如是回忆、托梦、还是主人公的想象等等）还未公布。


MBJ，《黑豹》

　　根据英国媒体报道，黑人演员/音乐家/编剧/喜剧明星唐纳德·格洛沃（作为歌手时的艺名就是Childish Gambino！），也在与漫威商谈加盟《黑豹2》的事儿。唐纳德此前主演/创作过美剧《亚特兰大》，还出演过《星球大战外传：游侠索罗》《蜘蛛侠：英雄归来》等迪士尼旗下的影片。不过正如MBJ有可能加盟《黑豹2》的消息一样，这个报道也同样来自2018年。

　　唐纳德在《蜘蛛侠：英雄归来》中饰演的，是与小蜘蛛对线的盗贼Aaron Davis，这个角色在电影中看似不重要，却是漫画中的“徘徊者”。而据悉，虽然两部影片身处同一宇宙中，但如果唐纳德真的加盟《黑豹2》，他会出演一个全新的角色，且极有可能是反派。


唐纳德·格洛沃，《蜘蛛侠：英雄归来》

　　而关于《黑豹2》的剧情？凯文·费奇的嘴严可是行业内尽人皆知，他在2018年3月接受采访时，曾提到过一点点影片的构思，他暗示说瓦坎达的过去，以及“黑豹”的历史，会揭示这个系列的未来，

　　“我们会聊到在《黑豹》片尾，特查拉在梦境世界中与祖先对话的那个场景，他又一次服用了草药后，遇到了自己的父亲。所有祖先都站在他的面前，我们会想，这些祖先的故事是什么？瓦坎达的第一任国王巴圣加是什么人？”

　　“左数第三位，站在特查拉的父亲身后的那位是谁？1938年在瓦坎达发生了什么故事？有很多类似于这样的对话，观众们越想看到他们的故事，我们越有机会探索更多地点与时间。”



　　去年漫威影业在D23大会上曾宣布，将打造一部脑洞大开的动画剧集《假如...？》，2021年将在流媒体平台Disney+上播出，从相反的角度讲述漫威主宇宙发生的故事——比如，假如美国队长变成了丧尸，假如史蒂夫·罗杰斯变成了钢铁侠，假如英国队长和卡特搭档，还有假如瓦坎达国王成为星爵等等。

《假如...？》的先行版预告片

　　此前D23上的消息是，MCU中的几乎所有电影卡司，将会全员回归为这部动画剧集配音。现在有许多外媒猜测，我们也许会在《假如》中，最后一次听到查德维克身为“特查拉国王”的声音出演，但这一消息目前还没有得到确认。

　　我们也不清楚在去世前，查德维克有没有已经录完了自己的那部分，观众们还有没有机会再一次“听”到他的新作。

　　关于《黑豹2》，《好莱坞报道者》给出了最新的进程：目前漫威和迪士尼也处于震惊之中，因为除了家人之外，公司只有一小部分内部人士知道查德维克正在与癌症进行斗争。

　　8月28日，凯文·费奇收到了一封关于查德维克的紧急邮件，然而当费奇读到这则消息时，查德维克已经去世了。有消息人士向《好莱坞报道者》透露：直到去世前一周左右，查德维克还在计划为《黑豹2》做准备。


《速度与激情7》最后一幕，已经去世的保罗·沃克出现的画面，是CG做出来的

　　尽管此前《速度与激情》、《星球大战》系列都曾面临痛失主要角色的情况，但[黑豹]系列显然与他们不太一样，查德维克是该系列的灵魂人物，如果一定要找一个类似情况，可能只有1994年李国豪主演的《乌鸦》。

作者：甄甏甏,Brent Simon   编辑：甄甏甏

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关键词： 黑豹2 查德维克·博斯曼 MCU 漫威影业 BrentSimon

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