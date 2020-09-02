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"邻里美好一天"曝汤姆汉克斯演员特辑

无特效无假体 影帝变身传奇主持全靠演技

2020-09-02 11:11:53 来源：Mtime时光网

《邻里美好的一天》今日发布了“汤姆·汉克斯”演员特辑。
　　时光网讯　由玛丽埃尔·海勒执导，汤姆·汉克斯、马修·瑞斯主演的疗愈佳作《邻里美好的一天》发布了“汤姆·汉克斯”演员特辑，详尽展示了汤姆·汉克斯凭深刻理解和精湛演技，成功诠释了这位伴随几代人成长的传奇电视节目主持人“罗杰斯先生”的过程。

　　片中扮演男主人公罗伊德的马修·瑞斯对此评价道：“汤姆版本的罗杰斯先生不可能被复刻，因为太完美了”。影片烂番茄新鲜度高达95%，被《时代周刊》评为年度十佳影片，被称赞为“时代需要的电影”，将于9月18日全国上映。


《邻里美好的一天》汤姆·汉克斯与导演讨论拍摄
   
无假体无特效 
汤姆·汉克斯变身传奇主持人全靠演技

　　银发苍苍，笑容温和，汤姆·汉克斯在镜头前舒缓平静地演唱《罗杰斯先生的左邻右舍》的主题曲，仿佛那位陪伴几代人成长的电视节目主持人依然和我们在一起。看到这样的还原演绎，连弗雷德·罗杰斯先生的遗孀乔安娜·罗杰斯都忍不住感叹：“他看起来和弗雷德一样可爱。”

　　然而，导演玛丽埃尔·海勒透露，在为汤姆·汉克斯定妆时，她避免了复杂繁琐的特效妆和面部假体，只是为他定制了一顶假发，同时为他加上了罗杰斯先生独特的眉毛造型。


《邻里美好的一天》汤姆·汉克斯熟练控制手偶

　　她表示，有了这些已经足够，“剩下的就靠他用眼神来展现”。这位两届奥斯卡影帝获得者在几乎没有复杂妆发帮助的情况下，凭借对角色的深刻理解和精湛演技还原出大家记忆中的“罗杰斯先生”，并且加入了自己独特的诠释。他为观众奉献了影片中经典的“1分钟凝视”戏，打破“第四堵墙”，与银幕外的你我进行灵魂对话。

做功课深解读 
“话唠”影帝演员化身“安静”传奇主持

　　为了更好地了解罗杰斯先生，汤姆·汉克斯花了大量时间反复观看罗杰斯先生的节目《罗杰斯先生的左邻右舍》，更是阅读了罗杰斯先生为节目亲手撰写的脚本。对于汤姆·汉克斯来说，扮演罗杰斯先生最大的挑战莫过于要让自己“慢下来”。汤姆·汉克斯本人热情开朗，说话中气十足，而罗杰斯先生则安静深沉，慢条斯理。


罗杰斯先生遗孀（右）与扮演者亲密合影

　　为了能够还原出罗杰斯先生的独特气质，汤姆·汉克斯在表演时有意让自己“慢下来”，抑制住自己说话时本能的手势和语气。“神奇的是，当你这么做时，你会自然地进入状态”。不仅如此，由于要在影片中亲手操作“丹尼尔虎”“星期五国王”等手偶，汤姆·汉克斯还学习了控制手偶的技巧。六旬影帝为了角色解锁新技能，敬业程度可见一斑。


罗杰斯（汤姆·汉克斯 饰）与罗伊德（马修·瑞斯 饰）促膝长谈

真影帝演传奇 
演员与原型双向认同完美适配

　　对于观众们来说，罗杰斯先生是大家最信任的可爱长辈，而汤姆·汉克斯则是广受喜爱、平易近人的优秀演员。许多人也许不知道，汤姆·汉克斯也是罗杰斯先生生前最喜爱的演员。而罗杰斯先生更是让汤姆·汉克斯打破了自己“不再扮演真实人物”的规矩，这位传奇人物身上的魅力不言而喻。

　　一个是在观众心中留下多个经典形象的好莱坞长青戏骨，一个是丰富了几代人的精神世界的传奇节目主持人，由汤姆·汉克斯扮演罗杰斯先生，是“影帝”演绎“传奇”。“汤叔”绝对是扮演罗杰斯先生的完美人选。


罗杰斯（汤姆·汉克斯 饰）与罗伊德（马修·瑞斯 饰）促膝长谈

　　《邻里美好的一天》由美国三星影片公司出品，中国电影集团公司进口，中国电影股份有限公司发行、译制，腾讯影业协助推广并参与全球投资。影片将于9月18日全国上映，美好邻里，影院等你！

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 邻里美好的一天 汤姆·汉克斯
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邻里美好的一天

邻里美好的一天 (2020)

0.0

导演：玛丽埃尔·海勒

主演：汤姆·汉克斯

在线播放

汤姆·汉克斯

汤姆·汉克斯

Tom Hanks

职业：演员 | 制作人 | 编剧 | 导演

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