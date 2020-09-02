国产动画电影《木兰：横空出世》今日发布了一组人物海报，木兰、阿格、独狼、阿桑四个角色造型隆重曝光。

时光网讯 国产动画电影《木兰：横空出世》即将于10月1日登陆院线，近日发布一组人物海报，木兰、阿格、独狼、阿桑四个角色造型隆重曝光，各展独特神态，画面下方的个性宣言更显人物或不羁或童趣的性格特质。除阿桑外，其他几位“大人物”都自带武力值光环，堪称国庆档动画电影最“能打”天团。





自2015年正式立项，国产动画电影《木兰：横空出世》已历经5个年头的打磨，制作团队以当代中国人视角，在保留木兰忠勇特质的基础上，为中国首个动画木兰赋予了全新的身份设定与人物个性，同时也为影片增添许多亦正亦邪的新人物、埋下诸多剧情线索，旨在为观众讲述一个满载家国情怀又充满新意的木兰故事。







木兰





角色曝光全员武力值MAX

国庆档动画电影最“能打”天团来袭





此次最新发布的人物海报是影片首次以平面形式曝光木兰的正面形象，并同时揭晓其他三位重要角色及个性台词。主角木兰一袭铠甲，双手力顶木桌，挑眉瞋目，俨然表露对敌手的不屑。与木兰有诸多“对手戏”的阿格着一身绒衣神情严肃、全身紧绷，似已做好战斗准备。





而独狼作为影片原创角色，仅凭海报令人难辨正邪——朴素战衣加身，头戴墨色眼罩，手持双刃表情邪魅，嘴角一抹不羁笑容似乎有十足信心赢下对战，其与木兰之间亦敌亦友的纠葛更是影片剧情上的一大看点。作为主角中唯一的孩童，阿格的弟弟——阿桑天真烂漫，这样一个无邪稚子作为剧情的关键线索，将如何串联起整个故事也是观众最为好奇的看点之一。







独狼





每张人物海报下方的台词文案，则准确刻画了主角们的独特性格。一句“我一定会为咱们老花家争脸的”使得木兰忠孝节义的形象跃然而出；“全军拔营开向长城关口”“原来你眼中的善恶也有内外之分”的个性台词也暗藏了人物线索的玄机。从画面到文案，此次海报处处体现着影片“全员武力值MAX”的特质，网友笑称《木兰：横空出世》的主角们是“国庆档动画电影里最能打的”，一语双关的期待之情尽数表露。







阿桑





中国首个动画木兰“横空出世”

守护家国热血之旅即将开启





作为中国历史记载中为数不多却最为知名的巾帼英雄，木兰千年以来备受国人崇敬。从古代戏曲到现代影视，以“木兰事迹”、“木兰精神”为蓝本的艺术创作从未停止过脚步，就连国外也产出了诸多以木兰为原型的故事。在2015年以前，“动画木兰”在中国影视领域一直是张白纸，亟待中国动画人交付一份优秀的答卷。





此后经由广州金川文化有限公司呕心5年制作，2020年，首个属于中国人的“动画木兰”终于面世，电影《木兰：横空出世》也将在万众期待中于10月1日登陆院线。







阿格





影片讲述了木兰作为军中出了名的“刺儿头”，虽然武艺高强，比身边的男人更蛮更横，在一次孤身潜入敌营的任务中，她身陷重围，险象环生，并由此踏上探寻背后阴谋之路的故事。据悉，电影《木兰：横空出世》之所以选择国庆档上映，一是因疫情原因，木兰与大家的会面已延误半年有余，某票务平台的“想看”数飙增现象已然表明观众对“木兰”的迫不及待；





二是作为一部老少皆宜的合家欢动画电影，国庆假期上映更适宜观众合家相约影院，见证木兰从怀揣“建功立业”的个人抱负到“心怀家国”的转变，感受坚毅忠勇的木兰精神及浓厚的家国情怀。







国庆档动画电影最“能打”天团





国产动画电影《木兰：横空出世》即将于10月1日院线上映，由金川文化、中影股份、大地电影、金逸电影、珠江影业、国影纵横等公司共同出品。这个国庆，和木兰共同开启一场传奇又热血的守家卫国之旅！

编辑：甄甏甏