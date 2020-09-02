想到这儿忍不住激动地搓搓小手，大家的电影票都买好了吗？

此前，时光君曾发布了一篇独家影评，提到这肯定是诺兰观影门槛最高的作品，感兴趣的小伙伴，可以先重温一下这篇影评。





那么问题来了，观影门槛这么高，有什么办法能在看片前补补课吗？





别着急，今天时光君就奉上一篇不剧透的简单补课帖，从诺兰在新片中的“时间逆转”设定，讲到诺兰过往作品中的时间线剖析。





希望这节预习课能带给你一点点的启发，get到在电影中导演是如何玩转“时间”概念的。