庞贝遗迹石碑上的拉丁语回文诗句,中间一句正是“TENET”,五句诗句连起来的意思是:播种者阿里坡用着轮子工作,而另一层意思是:农神(萨特)一直控制着时间之轮运转。

回文诗句,暗示了双向皆是合理的,电影中可能存在现在和未来两个独立的世界,时间是逆反的,但却互为镜像,两个世界都是合理的。

特工们在逆时间的环境中开枪,子弹不是射出去的,是接回来的,这个概念需要大家反复去理解。









一切已经发生的,将必然会发生,并且一定发生了。