想到这儿忍不住激动地搓搓小手，大家的电影票都买好了吗？
此前，时光君曾发布了一篇独家影评，提到这肯定是诺兰观影门槛最高的作品，感兴趣的小伙伴，可以先重温一下这篇影评。
那么问题来了，观影门槛这么高，有什么办法能在看片前补补课吗？
别着急，今天时光君就奉上一篇不剧透的简单补课帖，从诺兰在新片中的“时间逆转”设定，讲到诺兰过往作品中的时间线剖析。
希望这节预习课能带给你一点点的启发，get到在电影中导演是如何玩转“时间”概念的。
在电影史上，热衷于把玩叙事时间游戏的导演数不胜数，克里斯托弗·诺兰正是这其中的佼佼者，这个属于他自己的创作标签，一次又一次被影迷津津乐道。
他提出了一种更为新鲜的时间概念——时间逆转，并赋予了时空正向和逆向的双重属性，伴随的是难以想象的视觉奇观，和充满陌生感的观影体验。
如果你看过至少一支《信条》
的预告片，一定会被这样的镜头深深吸引。
比如地上的水倒流，吸回人的脚下。
比如逆向飙车高速路上的车，忽然翻转过来逆向行驶。
比如逆向上楼，两位特工仿佛是有轻功护体。
比如逆向打斗，男主角出拳的套路完全不同，为此演员还专门接受了特殊训练。
比如炸掉的大楼原地复原，又瞬间从上面重新爆炸，完全颠覆了你的观影体验。
这明显不是大家熟悉的“时间穿越”、“时间旅行”，而是这部电影里独有的“时空逆转”。
在《信条》
中，诺兰以物理学的“熵值”为原理，制造出如莫比乌斯环一样的时间钳形运动
，从而实现时空逆转。
曾获诺贝尔物理学奖、并在《星际穿越》
中担任科学顾问的物理学家基普·索恩，也和诺兰再次合作，为全片进行物理概念解读。
必须要先给大家打个预防针，诺兰导演之前在《星际穿越》
、《盗梦空间》
中，还是让角色用了比较通俗的语言，掰开揉碎了给大家讲那些艰深的物理原理，（虽然大部分人还是听不懂）。
但在《信条》
里，导演更加放飞自我，他懒得再给观众上课
，普及物理知识了，管你看懂看不懂，剧情都飞快地向下推进着。
所以，时光君给大家普及三个难懂的理论点——“熵值”、“祖父悖论”和“TENET”。
首先是“熵值”，第一次看到这个的小伙伴或许会一脸懵，这是个啥？是个生僻字吗？
先来看看概念，热力学第二定律的克劳修斯表述为：“不可能把热量从低温物体传向高温物体，而不引起其他变化”，也被称为“熵增”原理。
举个通俗的例子，如果你给宝宝用奶瓶热奶，喝着喝着奶变凉了，你必须把奶瓶放到热水里，才有可能让奶重新变热，如果你什么也不做，就那么放着，奶是不可能自己变热的。
如果我们引入了一个参量，来度量热量的单向不可逆的过程，这个参量就是熵。
如果有热量的变化，它就一定是有方向的，并且过程是单向的，不可逆的，我们可以通过它，分辨出时间前后的差别，它就成为了“时间的参照物”。
在自然过程中，事物遵循的是“熵增”原理，熵在孤立系统中只会保持不变或者增加，永远不会减少。
在物理上，“熵”也用来描述混乱的程度，也就是说事情总会朝着越来越混乱的方向发展。
比如你把一只哈士奇，关在封闭的房间里，房间只会越来越乱，请想象一下这个画面，大概就能理解了。
那么诺兰在《信条》里，引入的第一条法则是“熵减”，由于影片中钚元素的出现，通过机器闸门的作用，可以将粒子变为“逆物质”，从而出现“熵减”现象。
从正常世界中的“熵增”变成了“熵减”，逆转时间就这样出现了，我们看到的画面就变成了倒序时间的，原理就是如此。
在时间逆转的前提下，诺兰又加入了第二条规则“祖父悖论”。
这是一个有关时间旅行的悖论，如果一个人回到过去，成功杀死自己的祖父，那么父亲就不会出生，那未来的自己就不会出生。
但如果没有你，又是谁杀了祖父呢？悖论就这样产生了。
关于“祖父悖论”有很多科幻电影都表现过，比如引入平行宇宙概念，其实被杀死的是另外一个宇宙的祖父，所以自己并不会消失，刺杀仍然成立。
在《信条》中同样有关于“祖父悖论”的场景，因为涉及到关键场景，为了不剧透，我们先暂时保密，请大家先记住这条规则。
第三个关键点就是英文片名《TENET》。
大家可能都注意到了，这是一个正向和反向阅读都完全一样的回文单词。
庞贝遗迹石碑上的拉丁语回文诗句，中间一句正是“TENET”，五句诗句连起来的意思是：播种者阿里坡用着轮子工作，而另一层意思是：农神（萨特）一直控制着时间之轮运转。
回文诗句，暗示了双向皆是合理的，电影中可能存在现在和未来两个独立的世界，时间是逆反的，但却互为镜像，两个世界都是合理的。
TENET同时暗示了电影叙事的结构，就像这个单词的对称形式一样，从T开始到N结束，又从N开始从T结束，循环往复，无穷无尽，仿佛是衔尾蛇形状的莫比乌斯环，中间那些缺失的、跳脱的部分情节，需要观众自己去脑补。
同时，电影中神秘特工组织的代号叫“TENET”，这个单词是他们的行动密码。
特工们在逆时间的环境中开枪，子弹不是射出去的，是接回来的，这个概念需要大家反复去理解。
《信条》
中还有一句台词值得细细回味，这是理解“时间逆转”的关键。
一切已经发生的，将必然会发生，并且一定发生了。
Everything that has happened will happen, and will always have happened.