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“写作很难，尤其当你面对空白的文档”

《重启之极海听雷》南派三叔专访

2020-09-02 17:27:43 来源：Mtime时光网

南派三叔做客海信ULED影像大师公开课，详解小说创作和影视创作的幕后故事。
      时光网讯 《盗墓笔记》主要讲述了出生于“老九门”世家的吴邪因无意中发现先人笔记中的一个秘密，踏上了解密之路，途中遇到了张起灵和王胖子，也遇到了更多离奇古怪的事，三人从此走上冒险之旅。

      小说于2006年开始在网上连载，深受网友追捧。2007年1月正式出版，2011年12月19日，《盗墓笔记捌—大结局（上）》和《盗墓笔记捌—大结局（下）》两本上市，首周销量破100万册。

      南派三叔自己曾表示，当时他只是想发一个短篇的帖子，后来被读者催着，一点一点续了下去。这一续，就续出了一个系列，续出了一个超级IP。


      2015年，由李易峰、杨洋等主演的网络超级季播剧《盗墓笔记》在爱奇艺开播，荣登2015年网剧王。此后超级IP《盗墓笔记》先后被改编成多部戏剧作品，但都差强人意。直到今年，由朱一龙、毛晓彤、陈明昊、黄俊捷等主演的《重启之极海听雷》开播，口碑才多见起色。

      该剧主要讲述了吴邪、王胖子、张起灵铁三角在十年之约结束、退隐雨村之后，重新为了亲情、友情，踏上了一段冒险之旅，在经历生死危机的考验后，他们揭开重重迷雾，获得新生的故事。

      众所周知，《重启之极海听雷》是南派三叔拿回版权后第一部影视化的作品，他在《重启之极海听雷》的改编上倾注热血，不仅亲自担任总编剧和总监制，更是扎根横店全程参与拍摄。置景、美术、服化道、特效等齐发力，最终将“盗笔宇宙”在荧屏中做到了最好的呈现。
      
      日前，南派三叔做客海信ULED影像大师公开课，详解小说创作和影视创作的幕后故事。

揭秘大战人皮俑：

      “铁三角”大战人皮俑的情节可谓惊心动魄，胖子的一句“铁三角，火力全开”直教观众们热血沸腾。


    
      对此，三叔揭秘道：“前景的3~4个人是真人，下面的大部分的全是CG做的。这个剧情它主要的表现点，其实是猎奇和人物关系。你看似他很吓人，其实它不是，它是有其他的类型的，应该是整个剧里面的大CG特效之一了。”



揭秘哑巴村枪战背后的故事

      “这个村子其实很小，很小，大家感觉好像拍下来非常大，因为用了很多的小技巧，用了很多借景的方式。其实本来是想去缅甸拍的，但没有办法，所以花了很多的力气去重现，让它的这种建筑也有一种在缅甸的感觉。”

Mtime：觉得自己的写作才能主要归功于天赋还是后期努力？

南派三叔：没有什么天赋，这是第一点，这是肯定的。因为刚开始写的是什么样子，自己是很清楚的。努力还真的是挺努力的。从小学六年级开始，那一年就写了20万字了，到现在为止基本上其他事都没干，就干了这个事。所以基本上所有的钻研、努力都在这件事情上面，所以做不好才是不应该的我觉得。



Mtime：写作中有没有从现实生活中取材的地方？

南派三叔：写作就是这样的，这种类型的写作其实是一种偷窃，他其实是偷窃你大脑里面的素材，其实我给你的是个说明书，然后你看完我小说之后，你会按照你大脑里的东西，把故事自己拼接起来。其实所以说为什么 一千个读者有一千个哈姆莱特，因为你拼凑的故事的原材料是你自己在脑里的记忆。

Mtime：在创作过程当中是否有很艰难的时候？

南派三叔：没有时间是顺利的，几乎每一天都是艰难的。你想一想，每天醒过来面对一个空白的word文档，你根本不知道（写什么）。首先因为你的上一天的写作是为你的这一天设置障碍，因为你只有这么写，你才能够写出好看的情节。所以其实你上一天的你根本不会为后一天的你做任何的铺垫，他是没有善意的，他就是恶意的。

      所以很多时候你在第二天打开word文档的时候，你面临的是个烂摊子，你得从零开始去解决烂摊子，所以没有一天是顺利的。很多人他的那种抗职业疲惫是很强的，他可以不停的重复一个模式，一直重复下去，他觉得是愉悦的。但是我是不行的，我需要新的刺激，我得先说服自己说这个东西别人没看过的，我不能重复别人的，重复之前我自己写的东西。

Mtime：面对作品影视化中的一些负面评论，比如影视剧无法还原小说场景等这些，你会觉得压力很大吗？

南派三叔：我觉得这是对的。其实他也没有那么公平，因导演有导演自己讲故事的方式，小说有小说作家讲故事的方式，两者的表现方式是不一样的，所以它两者的目的也是不一样的。你没有办法说，我想让这两个东西变成一个东西。所以还原本质，不是一个一定要去追求的方向。只不过IP大了之后，你就不得不思考还原这件事情，

Mtime：在IP影视化这个过程当中，你觉得最难的点是什么呢？

南派三叔：适配，就是说文字表现的表现力和影像表现力中间的权衡，因为文字表现是多重表现，我可以同时让你害怕，让你觉得好笑，又同时让你觉得很刺激，让你觉得很帅，你在你大脑里就把问题都解决了，它可以同时。所以像盗墓笔记它就有多种类型，你说它是个探险片，还是个悬疑片，还是主要是人物关系还是个传奇，你很难用一个词去表现他。

      但是影视作品不是，影视作品除非是史诗，如果是史诗之外的话，影视作品必然有一个清晰的表达的目标。我是一个探险片，我还是个悬疑片，还是个恐怖片，你要选一个，你不能什么都有，因为如果你什么都有，就什么都没有，因为这个画面的表达的方式是不一样的，三维的它是不一样的，跟你大脑里面可以同时进行几种思考是不同的，所以你要做抉择，

Mtime：结合在《盗墓笔记》系列中几次出镜的经历，觉得当演员难不难？

南派三叔：非常难，但是你要糊弄那是极好糊弄，但你要做个好演员非常难，这个难是我觉得跟武术是一样的，一个好演员跟一个武学宗师，基本上是一个逻辑的。比如说你在一个小空间里面拍摄，你稍微多走半步你就会出境，你把台词讲完已经很累了，你还不能出镜，你所有的手眼协调，在那几秒钟内你全部得自己设计好了，这跟打擂台是一模一样的。

   编辑：羊羊

关键词： 南派三叔
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南派三叔

南派三叔

Xu Lei

职业：编剧 | 原著 | 演员 | 制作人

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