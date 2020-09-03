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大魔王走上77届威尼斯电影节开幕红毯

蒂尔达获终身成就奖 这是口罩最多的一届

2020-09-03 11:19:22 来源：Mtime时光网

第77届威尼斯电影节开幕了！
　　时光网讯　顶着疫情的压力，第77届威尼斯电影节还是如期在水城举办了开幕典礼。昨天的开幕式红毯上，评审团主席“大魔王”凯特·布兰切特身着亮片露背黑色鱼尾裙，女王气场震慑全场。

　　获得电影节“终身成就奖”的蒂尔达·斯文顿，手上的口罩非常与众不同，与其说是口罩，不如说是个黄金面具，遮在脸上怎么看怎么像《异形》里面的抱脸虫……对于影人们在这样特殊时刻的相聚，凯特表示，“简直像个美好的奇迹”，而蒂尔达也应和说，“这是目前地球上最脆弱、也最宏大的电影节”。

　　评审团成员还包括美国演员马特·狄龙、澳洲导演/编剧维罗妮卡·弗兰兹、英国导演/编剧乔安娜·霍格、意大利作家Nicola Lagioia、德国导演/编剧克利斯蒂安·佩措尔德，以及法国女演员/模特露德温·塞尼耶。

　　电影节于9月2-12日在威尼斯举办，丹尼埃尔·卢凯蒂执导的《婚姻连系》是本届电影节的开幕影片，这也是11年以来，首部成为威尼斯电影节开幕影片的意大利电影。

大魔王身着Esteban Cortazar亮片露背鱼尾裙 展露女王气场




蒂尔达·斯文顿Chanel白色娃娃衫 搭配鱼尾裙优雅端庄


黄金面罩像不像抱脸虫


蒂尔达获得“终身成就奖”


评审团成员马特·狄龙西装革履


评审团成员们大合影都戴上了口罩


女星戴镶钻树枝 透视个性抢镜


路易吉·洛·卡肖戴红色口罩抢镜


女导演麦莉塔一身黑衣攻气十足

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 威尼斯电影节 大魔王 凯特·布兰切特 蒂尔达·斯文顿
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