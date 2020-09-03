第77届威尼斯电影节开幕了！

时光网讯





获得电影节“终身成就奖”的蒂尔达·斯文顿，手上的口罩非常与众不同，与其说是口罩，不如说是个黄金面具，遮在脸上怎么看怎么像《异形》里面的抱脸虫……对于影人们在这样特殊时刻的相聚，凯特表示，“简直像个美好的奇迹”，而蒂尔达也应和说，“这是目前地球上最脆弱、也最宏大的电影节”。





评审团成员还包括美国演员马特·狄龙、澳洲导演/编剧维罗妮卡·弗兰兹、英国导演/编剧乔安娜·霍格、意大利作家Nicola Lagioia、德国导演/编剧克利斯蒂安·佩措尔德，以及法国女演员/模特露德温·塞尼耶。





电影节于9月2-12日在威尼斯举办，丹尼埃尔·卢凯蒂执导的《婚姻连系》是本届电影节的开幕影片，这也是11年以来，首部成为威尼斯电影节开幕影片的意大利电影。





大魔王身着Esteban Cortazar亮片露背鱼尾裙 展露女王气场









蒂尔达·斯文顿Chanel白色娃娃衫 搭配鱼尾裙优雅端庄



黄金面罩像不像抱脸虫





蒂尔达获得“终身成就奖”



评审团成员马特·狄龙西装革履



评审团成员们大合影都戴上了口罩



女星戴镶钻树枝 透视个性抢镜





路易吉·洛·卡肖戴红色口罩抢镜







女导演麦莉塔一身黑衣攻气十足

顶着疫情的压力，第77届威尼斯电影节还是如期在水城举办了开幕典礼。昨天的开幕式红毯上，评审团主席“大魔王”凯特·布兰切特身着亮片露背黑色鱼尾裙，女王气场震慑全场。

编辑：甄甏甏