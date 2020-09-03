时光网讯 第77届威尼斯国际电影节于当地时间9月2日在意大利威尼斯利多岛拉开帷幕。
由贾樟柯监制，内地青年导演王晶
执导，陌陌影业出品的首部影片《不止不休》
，作为唯一入选本届电影节竞赛单元的华语片，于今日公布国际版海报。
画面中重重报纸堆积之下，主人公逆行追光，诠释了现实困境中的小人物坚守挣扎的故事主题。
“记者”白客逆行追光 聚焦小人物困境中的艰难坚守
海报中，堆砌如山的报纸，映照了影片中那个纸媒为王的特定时代。世界上正在发生的事件，以文字的形式被记录下来。一墙之隔的明暗对比，暗喻世事之下每个人所面临的现实困境和希望。
海报设计中刻意颠覆报纸和人物的真实比例，凸显出韩东（白客
饰）在现实困境中挣扎坚守，以记者身份探寻真相与光明的诉求。
《不止不休》
根据真实人物经历改编，讲述了一个关于选择和坚守的励志故事。17年前，社会激荡纸媒为王，小镇青年韩东的记者梦想在浪潮中爆发，当个人成长面对时代困境，韩东试图以一己之力，去改变一亿人的命运。
内地青年导演王晶首作 威尼斯电影节青睐、国内“想看”走高
作为疫情以来第一个线下举办的大型国际电影节，今年的威尼斯国际电影节格外引人关注。此前，《不止不休》
成今年唯一入围“地平线”单元华语片的消息一出，国内媒体与观众持续关注，影片“想看” 呼声持续走高。
威尼斯国际电影节“地平线”单元看中电影的实验性与创新性，对独具风格的新导演青睐有加。《不止不休》
是内地青年导演王晶的首部作品，也是他对于现实题材的一大尝试。
他在个人阐述中说：“国家的发展速度之快，让我回看距今仅十多年的影像时，都会产生巨大的陌生感。城市空间巨变，生活方式巨变，我选择把镜头聚焦于人的脸庞，我相信，那些脸庞上的渴望、犹豫、痛苦和尊严，应是时代记忆中最清晰的那一部分。”
作为本届唯一入围威尼斯国际电影节竞赛单元的华语片代表，该片将于威尼斯当地时间9月12日，角逐“地平线”单元相关奖项。