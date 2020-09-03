第77届威尼斯国际电影节地平线竞赛单元入围华语片《不止不休》曝国际版海报。

时光网讯 第77届威尼斯国际电影节于当地时间9月2日在意大利威尼斯利多岛拉开帷幕。









画面中重重报纸堆积之下，主人公逆行追光，诠释了现实困境中的小人物坚守挣扎的故事主题。











“记者”白客逆行追光 聚焦小人物困境中的艰难坚守





海报中，堆砌如山的报纸，映照了影片中那个纸媒为王的特定时代。世界上正在发生的事件，以文字的形式被记录下来。一墙之隔的明暗对比，暗喻世事之下每个人所面临的现实困境和希望。













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他在个人阐述中说：“国家的发展速度之快，让我回看距今仅十多年的影像时，都会产生巨大的陌生感。城市空间巨变，生活方式巨变，我选择把镜头聚焦于人的脸庞，我相信，那些脸庞上的渴望、犹豫、痛苦和尊严，应是时代记忆中最清晰的那一部分。”





作为本届唯一入围威尼斯国际电影节竞赛单元的华语片代表，该片将于威尼斯当地时间9月12日，角逐“地平线”单元相关奖项。



