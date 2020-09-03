五年前夏洛曾许诺送给马冬梅一屋子向日葵，五年后这份诺言在《神笔马亮》里得以兑现。





五年前夏洛曾许诺送给马冬梅一屋子向日葵，五年后这份诺言在《神笔马亮》里得以兑现，怀孕的秋霞（马丽 饰）置身于向日葵花海里笑开了花，不知她是否知晓身旁这个和自己比心的大鹅玩偶正是自己的老公马亮（沈腾 饰）所扮。“我们家实力说了算”，此话一出，马亮与秋霞的家庭地位孰高孰低一目了然。





在闫非&彭大魔执导电影《夏洛特烦恼》与《西虹市首富》中一脉相承的元素——“西虹市”，在《神笔马亮》中也得到了延续。预告中的西虹市文化馆、西虹市群众文化活动基地镜头表明西虹市也是《神笔马亮》的故事发生地，同时魏翔、张一鸣、黄才伦、陶亮也在三部影片中均有参演。





闫非&彭大魔两位导演曾在接受采访时表示“希望在日后的多部作品里能继续探索这个虚构的地方，组成一个类似‘西虹市宇宙’的存在。”





电影《我和我的家乡》由导演宁浩、徐峥、陈思诚、闫非&彭大魔、邓超&俞白眉分别执导五个故事，张艺谋担任总监制、宁浩担任总导演、张一白担任总策划，将在今年国庆档与全国观众见面。

编辑：羊羊