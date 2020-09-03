吴京将担任本届长春电影节传承大使。

时光网讯





中国长春电影节作为“中国四大电影节”之一，自1992年起，每两年举办一次。28年深耕不辍，在中国电影的发展进程中扮演着重要角色。本届电影节的主题仍然延续了“新时代、新摇篮、新力量”，彰显了担当与传承。





第十五届中国长春电影节传承大使吴京 基于中国长春电影节的主题精神，最大程度彰显本届电影节办节宗旨、主题和特色。组委会特别设立传承大使，并邀请中国电影家协会副主席、中国著名导演、演员吴京担任。作为中国首位“150亿影帝”，吴京是当今华语影坛的代表人物之一，一直以来用电影作品向观众宣扬中华民族优秀的传统与精神品格的传承。





吴京出生于武术世家，为传承中华武术文化，从小就走上习武之路。进入电影圈后，经常能在他的作品中，看到他对中国优秀传统文化的传承。由其自导自演的《战狼》系列作品中“犯我中华者虽远必诛”的精神内核，同时感染了新一代和老一代的观众，开创了国产军事战争片创作的新热潮和新形态。另一部由他主演的电影《攀登者》，则传承了“为国登顶，寸土不让”的攀登精神，广受观众好评。





除了在影片中传递的传承精神外，吴京对中国电影新人的帮助，也体现了不同代中国电影人之间的传承。例如，被影迷称为“开启中国科幻电影元年”的《流浪地球》，当时为了保证影片能够高品质的完成，主演吴京选择零片酬出演，并且自掏腰包为影片投资6000万。这才最终得以让导演郭帆实现科幻电影梦，改写了中国科幻电影的历史。





此次由吴京担任本届中国长春电影节的传承大使，也展现了他传承中国电影文化发展的责任感和使命感。值得一提的是，由吴京主演的电影《攀登者》入围了第十五届中国长春电影节“金鹿奖”评奖名单，将角逐最佳影片奖、最佳男演员奖、最佳女演员奖等十个奖项。





第十五届中国长春电影启动仪式拟于长春净月潭国家森林公园举办，以“电影之都”遇上“森林之城”为理念，构建电影森林盛景，秉承利用生态、融合、创新的发展理念，首度实现“电影城”“森林城”两大城市名片传播效应的叠加。长春电影节将上下联动旅游业、艺术品产业、服务行业等，成为一个城市活力的标志。





目前，第十五届中国长春电影节已经进入最后的筹备阶段，本届电影节将于9月5日盛大开幕。

今日，第十五届中国长春电影节组委会宣布，中国电影家协会副主席、中国著名导演、演员吴京将担任本届电影节传承大使，延续中国长春电影节“新时代、新摇篮、新力量”的主题精神。